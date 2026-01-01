ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Imagine primară

Producție oprită

Aparat de radio pentru baie

AE3300/00

Acţiune la duş

Adăugaţi muzică duşului dvs. cu radioul pentru baie Philips. Designul rezistent la umiditate permite utilizarea în întreaga baie. Cureaua detaşabilă face ca suspendarea în cabina de duş să fie rapidă şi uşoară.

Vezi toate beneficiile

Acţiune la duş

Funcţionarea cu baterii pentru utilizare portabilă

Radioul cu ceas Philips funcţionează cu două baterii AA pentru mobilitate şi poziţionare optime.

Cronometrul reglabil opreşte radioul la o oră presetată

Durata de redare a radioului poate fi controlată uşor prin setarea numărului preferat de minute pe cronometrul digital. Acesta contorizează automat durata şi opreşte radioul la sfârşitul intervalului.

Funcţie ceas integrată

Un ceas încorporat arată ora cu precizie. Când radioul este oprit, afişajul ceasului se activează pentru comoditate sporită.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips