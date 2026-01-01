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Producție oprită
AE3300/00
Acţiune la duş
Adăugaţi muzică duşului dvs. cu radioul pentru baie Philips. Designul rezistent la umiditate permite utilizarea în întreaga baie. Cureaua detaşabilă face ca suspendarea în cabina de duş să fie rapidă şi uşoară.
Radioul cu ceas Philips funcţionează cu două baterii AA pentru mobilitate şi poziţionare optime.
Durata de redare a radioului poate fi controlată uşor prin setarea numărului preferat de minute pe cronometrul digital. Acesta contorizează automat durata şi opreşte radioul la sfârşitul intervalului.
Un ceas încorporat arată ora cu precizie. Când radioul este oprit, afişajul ceasului se activează pentru comoditate sporită.
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