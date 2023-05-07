Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    • Găseşte-ţi conţinutul. Redă-l. Găseşte-ţi conţinutul. Redă-l. Găseşte-ţi conţinutul. Redă-l.
      Energy Label Europe E etichetă Energie
      Pentru mai multe informaţii descarcă etichetă Energie (PDF 201.0KB)

      LED Televizor 4K

      65PUS7608/12

      Găseşte-ţi conţinutul. Redă-l.

      Indiferent ce îţi place, acest smart TV cu viteză mare de reacţie îl va găsi rapid. De la vechi preferinţe la noi lansări, te poţi relaxa în timp ce televizorul caută pentru tine prin toate principalele servicii de streaming! Te vei bucura de o imagine clară, plus sunet Dolby Atmos captivant.

      Vezi toate beneficiile

      Disponibil în:

      Din păcate, acest produs nu mai este disponibil

      LED Televizor 4K

      Produse similare

      Afişează toate Ultra HD 4K

      Economiseşte cumpărându-le împreună Cumpără mai multe produse şi primeşte 1 articol gratuit

      Pachet special cu produsele de care ai nevoie într-o singură achiziție

      Preţul setului

      Nu doresc pachetul special

      Alege unul dintre următoarele: Alege unul dintre următoarele produse:

      Adaugă în coș și accesoriile compatibile

      Acest produs
      LED
      - {discount-value}

      LED

      Televizor 4K

      total

      recurring payment

      Găseşte-ţi conţinutul. Redă-l.

      Televizor 4K

      • Televizor de 164 cm (65")
      • Acceptă principalele formate HDR
      • Sunet Dolby Atmos
      • Smart TV Philips
      Imagine şi sunet ca la cinema. Dolby Vision şi Dolby Atmos.

      Imagine şi sunet ca la cinema. Dolby Vision şi Dolby Atmos.

      Cu Dolby Vision şi Dolby Atmos integrate, filmele, serialele şi jocurile arată şi sună incredibil. Vezi imaginea pe care regizorul a dorit să o vezi, fără scene dezamăgitoare, prea întunecate pentru a distinge ceva! Auzi clar fiecare cuvânt. Bucură-te de efecte sonore care îţi dau impresia că acţiunea are loc chiar în jurul tău.

      Imagine extrem de clară. Vizionare intensă.

      Imagine extrem de clară. Vizionare intensă.

      Indiferent ce vizionezi, acest televizor LED 4K îţi oferă o imagine luminoasă, extrem de clară şi în culori vii. În plus, televizorul este compatibil cu principalele formate HDR, astfel că vei vedea mai multe detalii, chiar şi în zonele întunecate şi cele luminoase, atunci când redai conţinut HDR.

      Televizor excelent. Fără complicaţii. Philips Smart TV.

      Televizor excelent. Fără complicaţii. Philips Smart TV.

      Cu noul nostru smart TV vei găsi rapid ceea ce cauţi. Îţi place un serial? Poţi continua vizionarea direct de pe ecranul principal. Dacă eşti în căutarea a ceva nou, poţi răsfoi categorii precum acţiune sau dramă şi poţi vedea sugestii de la principalele servicii de streaming, toate într-un singur loc.

      Control vocal. Funcţionează cu Asistentul Google* şi Alexa.

      Control vocal. Funcţionează cu Asistentul Google* şi Alexa.

      Poţi alege din mai mulţi asistenţi vocali. Poţi controla televizorul şi poţi cere Asistentului Google să găsească seriale şi filme prin difuzoarele inteligente Google. Sau solicită asistentului Alexa să controleze televizorul prin dispozitive compatibile cu Alexa.

      Televizor subţire. Echipat pentru viitor.

      Televizor subţire. Echipat pentru viitor.

      Ecranul practic fără ramă al acestui smart TV se potriveşte cu aproape orice interior, iar picioarele subţiri, de culoare gri închis, dau impresia că ecranul pluteşte în aer. Ambalajele noastre folosesc carton reciclat certificat FSC, iar materialele noastre imprimate sunt pe hârtie reciclată.

      Bun pentru jocuri. VRR şi întârziere de intrare scăzută pe orice consolă.

      Bun pentru jocuri. VRR şi întârziere de intrare scăzută pe orice consolă.

      Cu HDMI 2.1 poţi beneficia la maximum de consolă, cu jocuri rapide şi grafică uniformă. VRR este acceptat şi o setare de întârziere de intrare scăzută se activează automat când porneşti consola.

      Specificaţii tehnice

      • Imagine/Ecran

        Dimensiune diagonală ecran (inchi)
        65  inch
        Dimensiune diagonală ecran (metric)
        164  cm
        Afişaj
        LED 4K Ultra HD
        Rezoluţie panou
        3840 x 2160
        Rată de reîmprospătare nativă
        60  Hz
        Procesor de imagine
        Pixel Precise Ultra HD
        Îmbunătăţiri ale imaginii
        • HDR10
        • Dolby Vision
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • Compatibil HDR10+

      • Rezoluţie introducere text pe afişaj

        Rezoluţie-Rată de reîmprospătare
        • 576p-50 Hz
        • 640 x 480-60 Hz
        • 720p-50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • ,50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440-60 Hz
        • 3840 x 2160p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Tuner/Recepţie/Transmisie

        TV digital
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Redare video
        • PAL
        • SECAM
        Ghid de programe TV*
        Ghid electronic de programe (8 zile)
        Indicator putere semnal
        Da
        Teletext
        Hipertext - 1000 pagini
        Acceptă HEVC
        Da

      • Smart TV

        OS
        Televizor inteligent cu sistem de operare îmbunătăţit

      • Caracteristici Smart TV

        Interacţiune cu utilizatorul
        • SimplyShare
        • Oglindire ecran
        TV interactiv
        HbbTV
        Aplicaţii SmartTV*
        • YouTube
        • Magazinul Philips
        • Amazon Prime Video
        • Netflix
        Asistent vocal**
        • Funcţionează cu Alexa
        • Funcţionează cu Google Home

      • Aplicaţii multimedia

        Formate de redare video
        • Containere: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Formate redare muzică
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 până la v9.2)
        • WMA-PRO (v9 şi v10)
        • FLAC
        Suport formate subtitrări
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Formate redare imagini
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • Procesare

        Putere de procesare
        Dual Core

      • Sunet

        Putere de ieşire (RMS)
        20 W
        Configuraţia difuzoarelor
        2 difuzoare gamă completă de 10 W
        Codec
        Dolby Digital MS12 V2.6
        Îmbunătăţirea sunetului
        • Sunet AI
        • Dialog clar
        • Dolby Atmos
        • Dolby Bass Enhancement
        • Dolby Volume Leveler
        • Mod Noapte
        • EQ AI

      • Conectivitate

        Număr de conexiuni HDMI
        3
        Caracteristici HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Pass-through telecomandă
        • Control sistem audio
        • Sistem în standby
        • Redare la o singură atingere
        Număr de USB-uri
        2
        Conexiune wireless
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, bandă unică
        Alte conexiuni
        • Interfaţă comună Plus (CI+)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Ieşire audio digitală (optică)
        • Conector pentru servicii
        • Conector prin satelit
        HDCP 2.3
        Da pentru toate dispozitivele HDMI
        HDMI ARC
        Da, pe HDMI1
        Funcţii HDMI 2.1
        • eARC pe HDMI 1
        • eARC/ VRR/ ALLM acceptat
        EasyLink 2.0
        HDMI-CEC pentru Philips TV/SB

      • Funcţii video acceptate prin HDMI

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • Certificat de eficienţă energetică UE

        Numere de înregistrare EPREL
        1436032
        Clasa de eficienţă energetică pentru SDR
        E
        Consum de energie în modul activ pentru SDR
        85  Kwh/1000 h
        Clasa de eficienţă energetică pentru HDR
        G
        Consum de energie în modul activ pentru HDR
        165  Kwh/1000 h
        Consum de energie în modul oprit
        n.a.
        Modul standby în reţea
        2,0  W
        Tehnologie panou utilizată
        LCD LED

      • Alimentare

        Sursă de alimentare reţea
        220-240 V c.a., 50/60 Hz
        Consum în standby
        mai puţin de 0,3 W
        Funcţii economisire energie
        • Cronometru oprire automată
        • Dezactivare imagine (pentru radio)
        • Mod Eco
        • Senzor de lumină

      • Accesorii

        Accesorii incluse
        • Telecomandă
        • 2 baterii AAA
        • Suport pentru masă
        • Cablu de alimentare
        • Ghid de iniţiere rapidă
        • Broşură cu date juridice şi pentru siguranţă

      • Design

        Culori televizor
        Ramă gri antracit
        Designul suportului
        Picioare gri antracit

      • Dimensiuni

        Lăţime aparat
        1447,0  mm
        Înălţime aparat
        843,0  mm
        Adâncime aparat
        91,6  mm
        Greutate produs
        18,0  kg
        Lăţime aparat (cu suport)
        1447.0  mm
        Înălţime aparat (cu suport)
        863.0  mm
        Adâncime aparat (cu suport)
        299.0  mm
        Greutate produs (+ suport)
        18.5  kg
        Lăţime cutie
        1360.0  mm
        Înălţime cutie
        995.0  mm
        Adâncime cutie
        170.0  mm
        Greutate cu ambalaj inclus
        23,7  kg
        Lăţime suport
        795.0  mm
        Înălţime suport
        20.0  mm
        Adâncime suport
        299.0  mm
        Distanţa dintre 2 suporturi
        795.0  mm
        Înălţimea suportului până la marginea inferioară a televizorului
        20.0  mm
        Compatibil cu suport de perete
        400 x 300 mm

      Ce este în cutie?

      Alte articole din cutie

      • Telecomandă
      • 2 baterii AAA
      • Suport pentru masă
      • Cablu de alimentare
      • Ghid de iniţiere rapidă
      • Broşură cu date juridice şi pentru siguranţă
      Badge-D2C

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      Produse recomandate

      Produse vizualizate recent

      Recenzii

      Fii primul care lasă o recenzie

      • Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
      • EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
      • Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
      • Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
      • Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.
      • Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de la adresa https://www.netflix.com
      • Telecomandă fără microfon. Google Assistant funcţionează prin aplicaţia mobilă Google Home sau prin difuzorul Google Home.
      • Funcţionarea cu Asistentul Google se aplică în ţările în care Google a introdus funcţia.

      Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


      Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

      Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

       

      Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
      Vezi T&C aici.

      Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

      Persoane image
      *
      Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
      Ce înseamnă aceasta?
      CE

      Despre noi

      Asistenţă pentru magazinul online
      Caută comandă
      A.N.P.C.
      A.N.P.C. - SAL
      Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
      Despre Philips
      Contactează-ne
      Termeni și Condiții
      Informatii privind condiţiile de legalitate
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Toate drepturile rezervate.

      Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.