Indiferent ce îţi place, acest smart TV cu viteză mare de reacţie îl va găsi rapid. De la vechi preferinţe la noi lansări, te poţi relaxa în timp ce televizorul caută pentru tine prin toate principalele servicii de streaming! Te vei bucura de o imagine clară, plus sunet Dolby Atmos captivant.
Găseşte-ţi conţinutul. Redă-l.
Televizor 4K
Televizor de 164 cm (65")
Acceptă principalele formate HDR
Sunet Dolby Atmos
Smart TV Philips
Imagine şi sunet ca la cinema. Dolby Vision şi Dolby Atmos.
Cu Dolby Vision şi Dolby Atmos integrate, filmele, serialele şi jocurile arată şi sună incredibil. Vezi imaginea pe care regizorul a dorit să o vezi, fără scene dezamăgitoare, prea întunecate pentru a distinge ceva! Auzi clar fiecare cuvânt. Bucură-te de efecte sonore care îţi dau impresia că acţiunea are loc chiar în jurul tău.
Imagine extrem de clară. Vizionare intensă.
Indiferent ce vizionezi, acest televizor LED 4K îţi oferă o imagine luminoasă, extrem de clară şi în culori vii. În plus, televizorul este compatibil cu principalele formate HDR, astfel că vei vedea mai multe detalii, chiar şi în zonele întunecate şi cele luminoase, atunci când redai conţinut HDR.
Televizor excelent. Fără complicaţii. Philips Smart TV.
Cu noul nostru smart TV vei găsi rapid ceea ce cauţi. Îţi place un serial? Poţi continua vizionarea direct de pe ecranul principal. Dacă eşti în căutarea a ceva nou, poţi răsfoi categorii precum acţiune sau dramă şi poţi vedea sugestii de la principalele servicii de streaming, toate într-un singur loc.
Control vocal. Funcţionează cu Asistentul Google* şi Alexa.
Poţi alege din mai mulţi asistenţi vocali. Poţi controla televizorul şi poţi cere Asistentului Google să găsească seriale şi filme prin difuzoarele inteligente Google. Sau solicită asistentului Alexa să controleze televizorul prin dispozitive compatibile cu Alexa.
Televizor subţire. Echipat pentru viitor.
Ecranul practic fără ramă al acestui smart TV se potriveşte cu aproape orice interior, iar picioarele subţiri, de culoare gri închis, dau impresia că ecranul pluteşte în aer. Ambalajele noastre folosesc carton reciclat certificat FSC, iar materialele noastre imprimate sunt pe hârtie reciclată.
Bun pentru jocuri. VRR şi întârziere de intrare scăzută pe orice consolă.
Cu HDMI 2.1 poţi beneficia la maximum de consolă, cu jocuri rapide şi grafică uniformă. VRR este acceptat şi o setare de întârziere de intrare scăzută se activează automat când porneşti consola.
Specificaţii tehnice
Imagine/Ecran
Dimensiune diagonală ecran (inchi)
65
inch
Dimensiune diagonală ecran (metric)
164
cm
Afişaj
LED 4K Ultra HD
Rezoluţie panou
3840 x 2160
Rată de reîmprospătare nativă
60
Hz
Procesor de imagine
Pixel Precise Ultra HD
Îmbunătăţiri ale imaginii
HDR10
Dolby Vision
HLG (Hybrid Log Gamma)
Compatibil HDR10+
Rezoluţie introducere text pe afişaj
Rezoluţie-Rată de reîmprospătare
576p-50 Hz
640 x 480-60 Hz
720p-50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
,50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440-60 Hz
3840 x 2160p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Tuner/Recepţie/Transmisie
TV digital
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Redare video
PAL
SECAM
Ghid de programe TV*
Ghid electronic de programe (8 zile)
Indicator putere semnal
Da
Teletext
Hipertext - 1000 pagini
Acceptă HEVC
Da
Smart TV
OS
Televizor inteligent cu sistem de operare îmbunătăţit
Caracteristici Smart TV
Interacţiune cu utilizatorul
SimplyShare
Oglindire ecran
TV interactiv
HbbTV
Aplicaţii SmartTV*
YouTube
Magazinul Philips
Amazon Prime Video
Netflix
Asistent vocal**
Funcţionează cu Alexa
Funcţionează cu Google Home
Aplicaţii multimedia
Formate de redare video
Containere: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Formate redare muzică
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 până la v9.2)
WMA-PRO (v9 şi v10)
FLAC
Suport formate subtitrări
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Formate redare imagini
JPEG
BMP
GIF
PNG
HEIF
Procesare
Putere de procesare
Dual Core
Sunet
Putere de ieşire (RMS)
20 W
Configuraţia difuzoarelor
2 difuzoare gamă completă de 10 W
Codec
Dolby Digital MS12 V2.6
Îmbunătăţirea sunetului
Sunet AI
Dialog clar
Dolby Atmos
Dolby Bass Enhancement
Dolby Volume Leveler
Mod Noapte
EQ AI
Conectivitate
Număr de conexiuni HDMI
3
Caracteristici HDMI
4K
Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC)
Pass-through telecomandă
Control sistem audio
Sistem în standby
Redare la o singură atingere
Număr de USB-uri
2
Conexiune wireless
Wi-Fi 802.11n, 2x2, bandă unică
Alte conexiuni
Interfaţă comună Plus (CI+)
Ethernet-LAN RJ-45
Ieşire audio digitală (optică)
Conector pentru servicii
Conector prin satelit
HDCP 2.3
Da pentru toate dispozitivele HDMI
HDMI ARC
Da, pe HDMI1
Funcţii HDMI 2.1
eARC pe HDMI 1
eARC/ VRR/ ALLM acceptat
EasyLink 2.0
HDMI-CEC pentru Philips TV/SB
Funcţii video acceptate prin HDMI
HDR
HDR10
HLG
Certificat de eficienţă energetică UE
Numere de înregistrare EPREL
1436032
Clasa de eficienţă energetică pentru SDR
E
Consum de energie în modul activ pentru SDR
85
Kwh/1000 h
Clasa de eficienţă energetică pentru HDR
G
Consum de energie în modul activ pentru HDR
165
Kwh/1000 h
Consum de energie în modul oprit
n.a.
Modul standby în reţea
2,0
W
Tehnologie panou utilizată
LCD LED
Alimentare
Sursă de alimentare reţea
220-240 V c.a., 50/60 Hz
Consum în standby
mai puţin de 0,3 W
Funcţii economisire energie
Cronometru oprire automată
Dezactivare imagine (pentru radio)
Mod Eco
Senzor de lumină
Accesorii
Accesorii incluse
Telecomandă
2 baterii AAA
Suport pentru masă
Cablu de alimentare
Ghid de iniţiere rapidă
Broşură cu date juridice şi pentru siguranţă
Design
Culori televizor
Ramă gri antracit
Designul suportului
Picioare gri antracit
Dimensiuni
Lăţime aparat
1447,0
mm
Înălţime aparat
843,0
mm
Adâncime aparat
91,6
mm
Greutate produs
18,0
kg
Lăţime aparat (cu suport)
1447.0
mm
Înălţime aparat (cu suport)
863.0
mm
Adâncime aparat (cu suport)
299.0
mm
Greutate produs (+ suport)
18.5
kg
Lăţime cutie
1360.0
mm
Înălţime cutie
995.0
mm
Adâncime cutie
170.0
mm
Greutate cu ambalaj inclus
23,7
kg
Lăţime suport
795.0
mm
Înălţime suport
20.0
mm
Adâncime suport
299.0
mm
Distanţa dintre 2 suporturi
795.0
mm
Înălţimea suportului până la marginea inferioară a televizorului
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.
Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de la adresa https://www.netflix.com
Telecomandă fără microfon. Google Assistant funcţionează prin aplicaţia mobilă Google Home sau prin difuzorul Google Home.
Funcţionarea cu Asistentul Google se aplică în ţările în care Google a introdus funcţia.
