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Producție oprită
43PUS7303/12
Android TV LED 4K UHD ultrasubţire
Delectează-te cu emisiunile, filmele şi jocurile preferate cu un televizor 4K UHD care face conţinutul din orice sursă să arate superb. Cu Android TV, conectivitate wireless şi Ambilight, nu doar vei reda conţinutul preferat. Te vei pierde complet în el.
Televizor Ambilight de 108 cm (43")
Picture Performance Index 1600
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
Procesorul Philips Quad Core întâlneşte puterea Android pentru a-ţi oferi o experienţă de joc captivantă. Iar având Android pe televizor, vei naviga, vei lansa aplicaţii şi vei juca în mod super rapid, super intuitiv şi super distractiv.
Cu o rezoluţie de patru ori mai mare decât rezoluţia Full HD convenţională, Ultra HD îţi aduce ecranul la viaţă cu peste 8 milioane de pixeli şi tehnologia noastră unică de upscaling Ultra Resolution. Savurează imagini îmbunătăţite indiferent de conţinutul original şi beneficiază de o imagine mai clară, cu adâncime, contrast, mişcare naturală şi detalii vii de nivel superior.
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4.2
din 5
291
Recenzii
82%
recomandă acest produs
N-am porecla
24/01/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Îmi place ambianța pe care o fac ledurile din spat
Este OK în general, îl recomand tuturor celor care doresc să își achiziționeze un televizor modern și performant..
Avantaje
Conectat la internet, își face update-uri
Dezavantaje
În urma unui update am rămas fără sonorizare, numai după ce l-am scos din priză citeva secunde și-a revenit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7300 series 43PUS7303 Android TV LED 4K UHD ultrasubţire
Data utilizării 2021-01-24
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7300 series 43PUS7303 Android TV LED 4K UHD ultrasubţire
Data utilizării 2021-01-24
Avri
29/12/2019
România
Super...
.... Super Ok... Culoare, sunet... Totul la superlativ..
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7300 series 65PUS7303 Android TV LED 4K UHD ultrasubţire
Data utilizării 2019-06-29
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7300 series 65PUS7303 Android TV LED 4K UHD ultrasubţire
Data utilizării 2019-06-29
Ambilightforever
06/12/2019
România
Cumpărător verificat
Produs spectaculos
Televizorul face toti banii. Totul merge perfect, ambilight spectaculos, cea mai buna telecomanda ever. Un singur minus , delay-ul cam mare la schimbarea posturilor, dar supravietuiesc cu asta :).
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7300 series 55PUS7303 Android TV 4K UHD cu Ambilight pe 3 laturi
Data utilizării 2019-06-06
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7300 series 55PUS7303 Android TV 4K UHD cu Ambilight pe 3 laturi
Data utilizării 2019-06-06
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Ofertele aplicaţiei Android variază în funcţie de ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.
Reţine că s-ar putea ca aplicaţiile Amazon să nu fie întotdeauna disponibile în ţara ta (în prezent, aplicaţiile Amazon funcţionează numai în Regatul Unit, Germania, Austria).
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
Asistentul Google integrat va fi oferit ca actualizare de software pentru televizoarele Android din 2018.
Funcţionalitatea sa depinde de aplicaţiile ChromeCast încorporate şi de dispozitivele inteligente. Pentru mai multe detalii, vizitează paginile produselor cu ChromeCast încorporat.