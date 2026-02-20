Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    • Totul este compact Totul este compact Totul este compact
      Energy Label Europe F etichetă Energie
      Pentru mai multe informaţii descarcă etichetă Energie (PDF 915.0KB)

      QLED Televizor Full HD

      40PQS6901/12

      Clasificare generală / 5
      • Recenzii Recenzii Recenzii

      Totul este compact

      Ecran compact. Buget inteligent. Calitatea imaginii şi a sunetului cu performanţă incredibilă. Cu Ambilight care depăşeşte ecranul şi tot conţinutul Smart TV pe care îţi place să-l vizionezi în Full HD, bucură-te de o experienţă de vizionare mai captivantă acasă sau în deplasare.

      Vezi toate beneficiile

      QLED Televizor Full HD

      Produse similare

      Afişează toate Ambilight

      Economiseşte cumpărându-le împreună Cumpără mai multe produse şi primeşte 1 articol gratuit

      Pachet special cu produsele de care ai nevoie într-o singură achiziție

      Preţul setului

      Nu doresc pachetul special

      Alege unul dintre următoarele: Alege unul dintre următoarele produse:

      Adaugă în coș și accesoriile compatibile

      Acest produs
      QLED
      - {discount-value}

      QLED

      Televizor Full HD

      total

      recurring payment

      Totul este compact

      • 100 cm (40”)
      • Ambilight
      • Pixel Plus HD
      • HDR 10
      Mic, inteligent şi versatil

      Mic, inteligent şi versatil

      Cu suportul său elegant şi dimensiunile reduse, acest televizor inteligent de se potriveşte perfect pentru un spaţiu mai mic. Cu designul său atent gândit, este un televizor care se integrează frumos oriunde.

      Există televizoare şi televizoare Ambilight

      Există televizoare şi televizoare Ambilight

      Cu lumini LED integrate care reacţionează la fiecare cadru, Ambilight te învăluie într-o sferă de lumină colorată. Filmele, sporturile, videoclipurile muzicale şi jocurile trec dincolo de ecran, pentru a te transpune mai bine în mijlocul acţiunii. După ce ai încercat o dată, nu-ţi vei mai dori niciodată un alt televizor fără această funcţie.

      FHD îmbunătăţit cu culoare quantum dot

      FHD îmbunătăţit cu culoare quantum dot

      Culori realiste. Detalii extrem de clare. Este strălucirea datorită tehnologiei Quantum Dot. În fiecare moment incredibil, indiferent că este întunecat sau luminos, reluat sau transmis live, te poţi delecta cu fiecare detaliu de la un cadru la altul.

      Claritate şi detaliu cu Pixel Plus Full HD.

      Claritate şi detaliu cu Pixel Plus Full HD.

      Claritate a imaginii de calitate Pixel Plus. Detalii definite pentru un ecran mai mic. Cu definiţie înaltă completă şi vibraţie incredibilă, acest televizor QLED compact este dovada că fiecare detaliu mic contează.

      Culoare şi contrast cu HDR10 şi HLG

      Culoare şi contrast cu HDR10 şi HLG

      Culori mai luminoase. Tonuri vii. De la cele mai întunecate scene la cea mai strălucitoare lumină, claritatea este totul. Acesta este locul în care gama dinamică ridicată impresionează prin culori şi contrast mai clare.

      Dolby Audio pentru sunet clar şi cristalin

      Dolby Audio pentru sunet clar şi cristalin

      Ascultă. Ascultă fiecare clipă. Acesta este sunetul Dolby Audio clar şi cristalin. De la dialog la dans şi de la filme de acţiune la scene uimitoare din natură, poţi auzi un sunet tot chiar când te deplasezi.

      Conţinut uşor de găsit cu Titan OS

      Conţinut uşor de găsit cu Titan OS

      Platforma Philips Smart TV Titan OS îţi oferă ceea ce îţi place să vizionezi, rapid. De la continuări la seriale şi de la documentare la drame, ai tot ceea ce îţi doreşti prin simpla apăsare a unui buton. Indiferent ce doreşti să vizionezi, păstrează la îndemână cele mai bune aplicaţii de streaming.

      Se conectează perfect la reţelele inteligente de acasă

      Se conectează perfect la reţelele inteligente de acasă

      Compatibilitatea cu Matter Smart Home îţi permite să controlezi televizorul prin intermediul aplicaţiei Matter Smart Home sau cu vocea să controlezi televizorul prin intermediul difuzoarelor inteligente Google. Astfel, vocea ta poate găsi filme, emisiuni, primi recomandări şi multe altele.

      Design ecologic – concept european al designului

      Design ecologic – concept european al designului

      Sustenabilitatea întâlneşte stilul. Acest televizor conceput frumos este proiectat ţinând cont de planetă, de la o telecomandă din materiale plastice reciclate la ambalaje certificate FSC şi inserţii imprimate pe hârtie reciclată. Modul Eco reduce consumul de energie pentru tot conţinutul şi setările printr-o singură atingere.

      Specificaţii tehnice

      • Ambilight

        Funcţii Ambilight
        • Mod pentru jocuri
        • Adaptare la culoarea peretelui
        • Muzică Ambilight
        • Mod de iluminare odihnitoare
        • Animaţie Ambilight FTI
        • Sunrise Alarm
        • AmbiSleep
        Versiune Ambilight
        pe 3 laturi

      • Imagine/Ecran

        Dimensiune diagonală ecran (inchi)
        32  inch
        Dimensiune diagonală ecran (metric)
        80  cm
        Afişaj
        QLED Full HD
        Rezoluţie panou
        1920 x 1080
        Rată de reîmprospătare nativă
        60  Hz
        Procesor de imagine
        Pixel Plus HD
        Îmbunătăţiri ale imaginii
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Joc
        • Home Cinema
        • Monitor
        • Personal
        • Super rezoluţie
        • Dynamic Contrast

      • Rezoluţie introducere text pe afişaj

        Rezoluţie-Rată de reîmprospătare
        576p - 50 Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz/60 Hz, 1366 x 768 - 60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/Recepţie/Transmisie

        TV digital
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicator putere semnal
        Da
        Teletext
        Hipertext - 1000 pagini
        Acceptă HEVC
        Da

      • Smart TV

        Aplicaţii SmartTV*
        • Netflix*
        • HBO
        • Aplicaţie NFT*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • Canal TITAN
        OS
        Sistem operare TITAN
        Dimensiune memorie (Flash)*
        8 GB

      • Caracteristici Smart TV

        TV interactiv
        HbbTV
        Asistent vocal**
        • Funcţionează cu Alexa
        • Funcţionează cu Google Home
        Experienţă Smart Home
        • MATTER
        • Control4
        Suport TTS
        Da

      • Aplicaţii multimedia

        Formate de redare video
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formate redare muzică
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Suport formate subtitrări
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formate redare imagini
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Sunet

        Audio
        2.0 canale
        Putere de ieşire (RMS)
        12 W
        Configuraţia difuzoarelor
        2 difuzoare gamă completă de 6 W
        Motor de sunet
        Motor de sunet de bază
        Difuzor principal
        Boxe full-range, bass reflex (FR01A)

      • Conectivitate

        Număr de conexiuni HDMI
        3
        Caracteristici HDMI
        • 1080i, 1080p (compatibil HDCP)
        • Audio Return Channel (HDMI1)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Pass-through telecomandă
        • Control sistem audio
        • Sistem în standby
        • Redare la o singură atingere
        Număr de USB-uri
        2
        Conexiune wireless
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, bandă unică
        HDCP 2.3
        Da pentru toate dispozitivele HDMI
        HDMI ARC
        Da, pe HDMI1
        EasyLink 2.0
        • Setare externă prin interfaţa cu utilizatorul a televizorului
        • HDMI-CEC pentru Philips TV/SB

      • Funcţii video acceptate prin HDMI

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • Certificat de eficienţă energetică UE

        Clasa de eficienţă energetică pentru SDR
        E
        Clasa de eficienţă energetică pentru HDR
        F
        Modul standby în reţea
        2.0  W
        Tehnologie panou utilizată
        LCD LED

      • Alimentare

        Sursă de alimentare reţea
        100-240 V c.a., 50/60 Hz
        Consum în standby
        mai puţin de 0,5 W
        Funcţii economisire energie
        • Cronometru oprire automată
        • Dezactivare imagine (pentru radio)
        • Mod Eco
        • Senzor de lumină

      • Accesorii

        Accesorii incluse
        • 2 baterii AAA
        • Cablu de alimentare
        • Telecomandă
        • Suport pentru masă
        • Ghid de iniţiere rapidă
        • Broşură cu date juridice şi privind siguranţa

      • Design

        Culori televizor
        Ramă neagră joasă din plastic
        Designul suportului
        Suport oval din plastic gri cărbune

      • Dimensiuni

        Distanţa dintre 2 suporturi
        635  mm
        Compatibil cu suport de perete
        100 x 200 mm
        Televizor fără suport (l x H x A)
        718,4 x 419 x 61,1 mm
        Televizor cu suport (l x H x A)
        718,4 x 446,5 x 197 mm
        Greutate televizor fără suport
        3,38 kg
        Greutate televizor cu suport
        3,45 kg

      Badge-D2C

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      Produse recomandate

      Produse vizualizate recent

      Recenzii

      Fii primul care lasă o recenzie

      • Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
      • Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
      • Disponibilitatea aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
      • Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile conexe variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
      • Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe https://www.netflix.com
      • Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.
      • Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.
      • Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcţie de ţară. Vezi produsul real din cutie.
      • Google Assistant este disponibil în limbi şi ţări diferite, în funcţie de tipurile de produs.
      • Domeniul de aplicare al serviciilor de control vocal prin intermediul televizorului variază în funcţie de ţară şi de limbă. Pentru cele mai recente informaţii, contactează serviciul nostru de asistenţă pentru clienţi.

      Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


      Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

      Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

       

      Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
      Vezi T&C aici.

      Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

      Persoane image
      *
      Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
      Ce înseamnă aceasta?
      CE

      Despre noi

      Asistenţă pentru magazinul online
      Caută comandă
      A.N.P.C.
      A.N.P.C. - SAL
      Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
      Despre Philips
      Contactează-ne
      Termeni și Condiții
      Informatii privind condiţiile de legalitate
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Toate drepturile rezervate.

      Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.