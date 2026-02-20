Ecran compact. Buget inteligent. Calitatea imaginii şi a sunetului cu performanţă incredibilă. Cu Ambilight care depăşeşte ecranul şi tot conţinutul Smart TV pe care îţi place să-l vizionezi în Full HD, bucură-te de o experienţă de vizionare mai captivantă acasă sau în deplasare.
QLED
Televizor Full HD
Totul este compact
100 cm (40”)
Ambilight
Pixel Plus HD
HDR 10
Mic, inteligent şi versatil
Cu suportul său elegant şi dimensiunile reduse, acest televizor inteligent de se potriveşte perfect pentru un spaţiu mai mic. Cu designul său atent gândit, este un televizor care se integrează frumos oriunde.
Există televizoare şi televizoare Ambilight
Cu lumini LED integrate care reacţionează la fiecare cadru, Ambilight te învăluie într-o sferă de lumină colorată. Filmele, sporturile, videoclipurile muzicale şi jocurile trec dincolo de ecran, pentru a te transpune mai bine în mijlocul acţiunii. După ce ai încercat o dată, nu-ţi vei mai dori niciodată un alt televizor fără această funcţie.
FHD îmbunătăţit cu culoare quantum dot
Culori realiste. Detalii extrem de clare. Este strălucirea datorită tehnologiei Quantum Dot. În fiecare moment incredibil, indiferent că este întunecat sau luminos, reluat sau transmis live, te poţi delecta cu fiecare detaliu de la un cadru la altul.
Claritate şi detaliu cu Pixel Plus Full HD.
Claritate a imaginii de calitate Pixel Plus. Detalii definite pentru un ecran mai mic. Cu definiţie înaltă completă şi vibraţie incredibilă, acest televizor QLED compact este dovada că fiecare detaliu mic contează.
Culoare şi contrast cu HDR10 şi HLG
Culori mai luminoase. Tonuri vii. De la cele mai întunecate scene la cea mai strălucitoare lumină, claritatea este totul. Acesta este locul în care gama dinamică ridicată impresionează prin culori şi contrast mai clare.
Dolby Audio pentru sunet clar şi cristalin
Ascultă. Ascultă fiecare clipă. Acesta este sunetul Dolby Audio clar şi cristalin. De la dialog la dans şi de la filme de acţiune la scene uimitoare din natură, poţi auzi un sunet tot chiar când te deplasezi.
Conţinut uşor de găsit cu Titan OS
Platforma Philips Smart TV Titan OS îţi oferă ceea ce îţi place să vizionezi, rapid. De la continuări la seriale şi de la documentare la drame, ai tot ceea ce îţi doreşti prin simpla apăsare a unui buton. Indiferent ce doreşti să vizionezi, păstrează la îndemână cele mai bune aplicaţii de streaming.
Se conectează perfect la reţelele inteligente de acasă
Compatibilitatea cu Matter Smart Home îţi permite să controlezi televizorul prin intermediul aplicaţiei Matter Smart Home sau cu vocea să controlezi televizorul prin intermediul difuzoarelor inteligente Google. Astfel, vocea ta poate găsi filme, emisiuni, primi recomandări şi multe altele.
Design ecologic – concept european al designului
Sustenabilitatea întâlneşte stilul. Acest televizor conceput frumos este proiectat ţinând cont de planetă, de la o telecomandă din materiale plastice reciclate la ambalaje certificate FSC şi inserţii imprimate pe hârtie reciclată. Modul Eco reduce consumul de energie pentru tot conţinutul şi setările printr-o singură atingere.
Specificaţii tehnice
Ambilight
Funcţii Ambilight
Mod pentru jocuri
Adaptare la culoarea peretelui
Muzică Ambilight
Mod de iluminare odihnitoare
Animaţie Ambilight FTI
Sunrise Alarm
AmbiSleep
Versiune Ambilight
pe 3 laturi
Imagine/Ecran
Dimensiune diagonală ecran (inchi)
32
inch
Dimensiune diagonală ecran (metric)
80
cm
Afişaj
QLED Full HD
Rezoluţie panou
1920 x 1080
Rată de reîmprospătare nativă
60
Hz
Procesor de imagine
Pixel Plus HD
Îmbunătăţiri ale imaginii
Crystal Clear
ECO
Joc
Home Cinema
Monitor
Personal
Super rezoluţie
Dynamic Contrast
Rezoluţie introducere text pe afişaj
Rezoluţie-Rată de reîmprospătare
576p - 50 Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz/60 Hz, 1366 x 768 - 60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
Disponibilitatea aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile conexe variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe https://www.netflix.com
Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.
Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.
Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcţie de ţară. Vezi produsul real din cutie.
Google Assistant este disponibil în limbi şi ţări diferite, în funcţie de tipurile de produs.
Domeniul de aplicare al serviciilor de control vocal prin intermediul televizorului variază în funcţie de ţară şi de limbă. Pentru cele mai recente informaţii, contactează serviciul nostru de asistenţă pentru clienţi.
