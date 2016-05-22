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Producție oprită
32PFS6401/12
LED TV ultra subţire FHD cu Android TV
Aspect sofisticat într-un design compact. Seria Philips 6400 aduce calitatea imaginii full HD pe ecranul de 32”. Dotat cu toate funcţiile care aparţin modelelor mai mari, bucură-te de preferatele smart TV, cum sunt Android TV, Google Cast şi Spotify.
80 cm (32")
LED TV Full HD
Dual Core, 8 GB, extensibili
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Jocurile în Cloud îţi oferă un catalog online vast de jocuri de înaltă calitate pentru fiecare vârstă, preferinţă şi nivel de joc. Doar alege un joc şi joacă-te pe televizor!
Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obişnuite oferă calitate, dar tu îţi doreşti mai mult. Imaginează-ţi detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori reale care compun o imagine reală.
Ai creat un cămin care este mai mult decât o casă, de ce n-ai alege un televizor care să fie cald şi îmbietor? Tehnologia unică Ambilight de la Philips face ecranul mult mai larg - şi experienţa de vizionare mult mai captivantă - proiectând un halo de lumină din cele trei laturi ale ecranului televizorului pe peretele care-l înconjoară. Culoarea, imaginile vibrante şi emoţiile depăşesc ecranul şi aduc în sufrageria ta o experienţă de vizionare extraordinară.
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3.9
din 5
15
Recenzii
okoń
22/05/2016
Polska
Okej
Telewizor jest dobrym wyborem w swojej kategorii cenowej, nie wiem czy na rynku jest lepszy, niemniej ja nie żałuję. Telewizja z dekodera wygląda świetnie - szczególnie sygnał FHD - niby banał, ale warto zwrócić uwagę na to, że poprzedni telewizor FHD nie miał tak dobrego obrazu. Ostrość bajkowa - widać to szczególnie na meczach dynamicznych sportów. Łatwość używania - okej, opcje są logicznie poukładane, nie ma tutaj żadnego zastanawiania się jak dotrzeć do tego co chcę włączyć. Nic wielkiego. Wygląd telewizora - dla mnie piękny, chociaż to oczywiście kwestia gustu. Z wad - niewystarczająca liczba USB - dużo oglądam zdjęć czy filmów z pendrivów i musiałem tu się poratować jednym większym pendrivem - to wszystko co mi przychodzi do głowy.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 32PFS6401 Niezwykle smukły telewizor Full HD z syst. Android™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 32PFS6401 Niezwykle smukły telewizor Full HD z syst. Android™
mindo
01/09/2022
България
Cumpărător verificat
Чудесен телевизор
Много добър телевизор с много екстри. Препоръчвам го на всеки.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™
Data utilizării 2020-09-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™
Data utilizării 2020-09-01
Андрей1919
30/07/2019
Україна
Все работает отлично
Пользуюсь телевизором 2 года да никогда не подводил всё работает после обновления добавились некоторые функции смотрю как спутник так Т2 также пользуюсь приложениями IPTV и и YouTube
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Ofertele aplicaţiei Android variază în funcţie de ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
Funcţionalitatea Google Cast depinde de aplicaţiile şi dispozitivele compatibile cu Google Cast. Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de produse Google Cast.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.
Reţine că s-ar putea ca aplicaţiile Amazon să nu fie întotdeauna disponibile în ţara ta (în prezent, aplicaţiile Amazon funcţionează numai în Regatul Unit, Germania, Austria).