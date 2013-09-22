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Producție oprită

BrillianceMonitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

248X3LFHSB/00

4
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Relaxaţi-vă ochii
Afişajul inovator Philips LightFrame 2 cu rama sa unică emite lumină albastră interesantă la o lungime de undă specifică, ce reduce oboseala ochilor şi îmbunătăţeşte concentrarea, conferindu-vă o stare de bine.
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Afişajul Lightframe inovator reduce oboseala ochilor

Relaxaţi-vă ochii

  • LightFrame 2™

  • 23,6" / 60 cm

Tehnologia inovatoare LightFrame™ vă relaxează ochii

Cu tehnologia sa unică LightFrame, Philips îşi continuă lunga tradiţie de a conferi o utilizare semnificativă inovaţiei. Tehnologia LightFrame se bazează pe dogma ştiinţifică ce susţine că lumina albastră care trece prin al treilea receptor al ochiului vă reîmprospătează ceasul bilogic, vă energizează şi vă conferă o senzaţie mai pronunţată de bunăstare. Utilizând materiale exclusive concepute special, afişajul Philips LightFrame emite din ramă lumină albastră la o lungime de undă specifică, ajutându-vă să reduceţi oboseala ochilor şi îmbunătăţindu-vă concentrarea chiar şi după perioade îndelungate petrecute în faţa ecranului.

Tehnologie cu LED-uri pentru imagini strălucitoare

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

SmartImage optimizat pentru uşurinţa utilizării

SmartImage optimizat pentru uşurinţa utilizării

SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran şi vă oferă o performanţă de afişare optimizată. Această interfaţă accesibilă vă permite să selectaţi diferite moduri, precum Birou, Fotografie, Film, Joc, Economie etc., pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. Pe baza selecţiei, SmartImage optimizează dinamic contrastul, saturaţia culorilor, claritatea imaginilor şi a clipurilor video, pentru performanţe de afişare de excepţie. Opţiunea modului Economie vă oferă economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Główna zaleta to ta niebieska obwódka.

Na pewno ten monitor mniej męczy oczy niż moje poprzednie monitory.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED

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