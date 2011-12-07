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Brilliance Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Producție oprită

Asistență

BrillianceMonitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

248X3LFHSB/00

Brilliance Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Producție oprită

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Software şi drivere

Drivere Windows 7 - English (US)

  • versiune: 248x3lfh
  • RAR fişier, 16.8 kB
  • 7 December 2011

Drivere pentru Windows 7 - descărcare fişiere „readme” - English (US)

  • versiune: V1.0
  • PDF fişier, 17.8 kB
  • 8 January 2024

Manuale şi documentaţie

Pliant

  • PDF fişier, 789.6 kB
  • 16 April 2024

Manualul proprietarului - English (US)

  • PDF fişier, 2.8 MB
  • 1 June 2023

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