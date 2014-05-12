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Producție oprită
242G5DJEB/00
144 Hz
24" (61 cm)
Joci jocuri intense şi competitive. Ai nevoie de un afişaj cu imagini extrem de omogene, fără decalaj de timp. Acest afişaj Philips recreează imaginea de pe ecran până la 144 de ori pe secundă, efectiv de 2,4 ori mai rapid decât un afişaj standard. O rată mai scăzută a cadrelor poate face ca inamicii să pară că sar din loc în loc pe ecran, făcându-i ţinte dificile. Cu o rată a cadrelor de 144 Hz, poţi vizualiza acele imagini esenţiale care lipsesc de pe ecran, care arată mişcarea inamicilor într-un mod extrem de omogen, pentru ca tu să îi poţi ochi cu uşurinţă. Cu un decalaj de intrare extrem de redus şi fără fenomenul de sfâşiere a imaginii, acest afişaj Philips este partenerul perfect pentru jocuri
Mobile High Definition Link (MHL) este o interfaţă mobilă audio/video pentru conectarea directă a telefoanelor mobile şi a altor dispozitive portabile la afişaje cu înaltă definiţie. Un cablu opţional MHL vă permite să vă conectaţi dispozitivul mobil care acceptă MHL la acest afişaj mare Philips MHL şi să vă vizionaţi videoclipurile HD care prind viaţă cu sunet complet digital. Nu doar că vă puteţi bucura de jocurile mobile, fotografii şi alte aplicaţii pe ecranul său mare, dar puteţi să vă încărcaţi simultan dispozitivul mobil astfel încât să nu vă lase fără alimentare la mijlocul drumului.
Noul afişaj pentru jocuri de la Philips dispune de acces direct OSD, reglat fin pentru jucători, oferindu-vă opţiuni multiple. Modul „FPS” (Primul care trage) îmbunătăţeşte temele întunecate ale jocurilor, permiţându-vă să vedeţi obiecte în zone întunecate. Modul „Curse auto” adaptează afişajele cu cel mai rapid timp de răspuns şi culori superioare împreună cu reglaje de imagine. Modul „RTS” (Strategie în timp real) dispune de modul SmartFrame special, care permite evidenţierea anumitor zone şi reglarea dimensiunilor şi a imaginii. Jucătorul 1 şi Jucătorul 2 vă permit să salvaţi setări personalizate pe baza diferitelor jocuri, asigurând cea mai bună performanţă.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Bastek
12/05/2014
Polska
Monitor dla graczy
Dobry wybór dla ludzi poszukujących dobrego monitora do gier wideo.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game
Acest afişaj Philips este capabil să atingă până la 144 Hz rată de reîmprospătare numai prin intermediul conectorului său Dual-link DVI şi DisplayPort. Asiguraţi-vă că placa dvs. video suportă rata de reîmprospătare de 144 Hz şi că este actualizată cu cel mai recent driver.
Pentru orice întrebări legate de performanţa de 144 Hz, adresaţi-vă direct furnizorului plăcii dvs.
Necesită un dispozitiv mobil MHL certificat şi un cablu MHL (nu este inclus). Vă rugăm să verificaţi compatibilitatea cu furnizorul dispozitivului dvs. MHL.
Punerea în standby/oprirea economisirii energiei ErP nu se aplică funcţiei de încărcare MHL
Acest afişaj Philips este certificat MHL. Totuşi, dacă dispozitivul dvs. MHL nu se conectează şi nu funcţionează corect, consultaţi întrebările frecvente despre dispozitivul MHL sau consultaţi direct furnizorul pentru instrucţiuni. Politica producătorului dispozitivului dvs. poate necesita achiziţionarea cablului sau adaptorului specific MHL pentru ca acesta sa funcţioneze