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Brilliance Monitor LCD cu SmartImage pentru jocuri

Producție oprită

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BrillianceMonitor LCD cu SmartImage pentru jocuri

242G5DJEB/00

Brilliance Monitor LCD cu SmartImage pentru jocuri

Producție oprită

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Software şi drivere

Drivere Windows 8 - English (US)

  • versiune: 242G5D
  • ZIP fişier, 8.8 kB
  • 13 June 2013

Drivere Windows 7 - English (US)

  • versiune: 242G5D
  • ZIP fişier, 8.8 kB
  • 13 June 2013

Manuale şi documentaţie

Notificare certificat TCO - English (US)

  • PDF fişier, 86.9 kB
  • 7 June 2023

Etichetă energie

  • PDF fişier, 199.4 kB
  • 7 June 2023

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