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Producție oprită
22PFS5303/12
Televizor LED Full HD ultrasubţire
Philips 5300 aduce calitatea imaginii pe ecranul mic. Mulţumită comenzilor uşor de utilizat şi designului compact, este companionul ideal pentru bucătărie, dormitor sau birou.
55 cm (22")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Elegant, compact, uşor şi portabil. Televizorul tău cu ecran mic îţi permite să urmăreşti programele preferate oriunde te afli, indiferent dacă eşti în bucătărie sau într-o excursie cu cortul cu familia. Acest televizor portabil te ţine la curent cu ştirile, precum şi cu cele mai recente rezultate din sporturile preferate. Este conceput să te însoţească acolo unde este distracţia!
Motorul Philips Pixel Plus HD optimizează calitatea imaginii pentru a furniza imagini clare cu un contrast frumos. Astfel că, indiferent dacă vizualizezi un DVD sau preiei conţinut online, te vei bucura de imagini mai clare, mulţumită albului mai strălucitor şi negrului mai intens.
Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.
4.6
din 5
11
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Antrobus
18/01/2019
Magyarország
tudás-hatalom
Kiváló kép mínőség, remek színek és felbontás, jó ár-érték arány
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5300 series 22PFS5303 Full HD Ultra Slim LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5300 series 22PFS5303 Full HD Ultra Slim LED TV
Petruška
16/05/2021
Česká republika
Skvělá jednoduchá televize
Skvělá jednoduchá televize. Používám i zároveň jako monitor. Naprosto dostačující.
Avantaje
Vhodná i jako monitor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD
Data utilizării 2019-05-16
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD
Data utilizării 2019-05-16
slavaostap
14/11/2020
Україна
телевізор
надійний якісний легкий в користуванні рекомендую всім
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Data utilizării 2019-11-14
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Data utilizării 2019-11-14
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.