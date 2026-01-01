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Producție oprită

Monitor LCD, cu iluminare de fundal cu LED-uri

221S3UCS/00

Simplitate cu monitor USB
Eliberaţi-vă cu noul monitor USB Philips. Porturile USB 2.0 ale laptopului dvs. asigură semnal video digital şi alimentarea pentru monitorul dvs., prin intermediul unei singure conexiuni prin cablu!
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Un singur cablu USB asigură alimentarea şi semnalul video

Simplitate cu monitor USB

  • S Line

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Monitor USB

Pornire instantanee, datorită tehnologiei cu LED-uri

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

O singură conexiune USB 2.0 la laptop pentru alimentare şi semnal video

Monitorul USB Philips este capabil să afişeze imagini şi să extragă energie direct din porturile USB ale laptopului dvs. cu un singur cablu USB. Nu sunt necesare cabluri suplimentare de alimentare sau video, ceea ce are drept rezultat o conexiune simplă, printr-un singur cablu, de putere extrem de joasă dintre laptop şi monitor.

Consum de putere extrem de scăzut

Monitorul USB utilizează o iluminare specială de fundal cu LED-uri de joasă putere, permiţându-i să extragă pur şi simplu energia din porturile USB ale laptopului. Acesta consumă aproximativ 9 waţi, ceea ce are drept rezultat un consum de energie cu 50% mai scăzut decât un monitor standard echivalent.

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Referințe

  1. În cazuri rare, dacă cele 2 porturi USB ale laptopului dvs. nu au suficientă putere de ieşire pentru monitor, în acel caz este posibil să trebuiască să achiziţionaţi un adaptor c.c.