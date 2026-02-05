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Monitor LCD, cu iluminare de fundal cu LED-uri

Producție oprită

Asistență

Monitor LCD, cu iluminare de fundal cu LED-uri

221S3UCS/00

Monitor LCD, cu iluminare de fundal cu LED-uri

Producție oprită

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Software şi drivere

Software Smart Control

  • versiune: V7.0.0
  • ZIP fişier, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Manuale şi documentaţie

Pliant

  • PDF fişier, 399.7 kB
  • 13 March 2024

Manualul proprietarului

  • PDF fişier, 2.5 MB
  • 29 May 2023

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