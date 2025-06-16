Căutare termeni
Difuzoarele de 50 mm cu magneţi din neodim, cu design închis, reglate de ingineri în acustică profesionişti, oferă o gamă largă de frecvenţe şi sunet bogat şi precis pentru jocuri
Tehnologia DTS Headphone: X 2.0 oferă sunet surround pe 7.1 canale, creând imaginea spaţială optimă pentru o experienţă audio captivantă la 360 de grade, care te poate ajuta să supravieţuieşti şi să câştigi în jocuri.
Sistemul wireless dublu 2.4G şi Bluetooth 5.2, împreună cu conexiunea prin cablu de 3,5 mm asigură compatibilitate cu mai multe platforme: PC, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch şi dispozitive mobile
Luminile LED fascinante creează o atmosferă mai interesantă în lumea jocurilor, oferind iluminare în ROŞU, VERDE şi ALBASTRU şi lumini LED care pulsează
Tehnologia wireless 2.4G de clasă profesională oferă sunet de încredere, fără pierderi, cu latenţă extrem de scăzută pentru jocuri
Software-ul Philips Precision Center (P-Center) oferă driverul audio şi îţi permite să îţi personalizezi dispozitivul. Te rugăm să îl descarci din „Software şi drivere” făcând clic pe linkul „Obţine asistenţă pentru acest produs”
