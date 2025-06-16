  • Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

    Lasă-te captivat de o experienţă de joc superioară

    Difuzoare de 50 mm, reglate pentru jocuri

    Difuzoare de 50 mm, cu design închis, reglate pentru jocuri

    Difuzoarele de 50 mm cu magneţi din neodim, cu design închis, reglate de ingineri în acustică profesionişti, oferă o gamă largă de frecvenţe şi sunet bogat şi precis pentru jocuri

    DTS Headphone: X 2.0

    Tehnologia DTS Headphone: X 2.0 oferă sunet surround 7.1

    Tehnologia DTS Headphone: X 2.0 oferă sunet surround pe 7.1 canale, creând imaginea spaţială optimă pentru o experienţă audio captivantă la 360 de grade, care te poate ajuta să supravieţuieşti şi să câştigi în jocuri.

    2.4G + BT5.2 + 3,5 mm

    2.4G + BT5.2 + 3,5 mm asigură compatibilitate cu mai multe platforme

    Sistemul wireless dublu 2.4G şi Bluetooth 5.2, împreună cu conexiunea prin cablu de 3,5 mm asigură compatibilitate cu mai multe platforme: PC, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch şi dispozitive mobile

    Luminile LED fascinante creează mai multă distracţie pentru jocuri

    Luminile LED fascinante creează o atmosferă mai interesantă în lumea jocurilor, oferind iluminare în ROŞU, VERDE şi ALBASTRU şi lumini LED care pulsează

    2.4G wireless oferă sunet de încredere, fără pierderi, pentru jocuri

    Tehnologia wireless 2.4G de clasă profesională oferă sunet de încredere, fără pierderi, cu latenţă extrem de scăzută pentru jocuri

    Software Philips Precision Center (P-Center)

    Software-ul Philips Precision Center (P-Center) oferă driverul audio şi îţi permite să îţi personalizezi dispozitivul. Te rugăm să îl descarci din „Software şi drivere” făcând clic pe linkul „Obţine asistenţă pentru acest produs”

    O experienţă de joc captivantă îmbunătăţită

    Căşti pentru jocuri

    Pentru jocuri de consolă sau pe PC* şi pentru purtare îndelungată, sunt cele mai confortabile şi mai uşoare căşti cu o calitate bună a sunetului. Datorită sunetului bogat, dinamic şi clar şi capacităţilor de izolare, acestea oferă o experienţă de joc mai captivantă.

    Minimaliste. Ergonomice. Pentru orice utilizare. Ergonomie şi confort ca prioritate de vârf, design minimalist pentru orice nevoie. Trebuie doar să alegi între combinaţiile cu fir sau wireless, iar noi îţi asigurăm calitate şi o experienţă de utilizare excelentă – de fiecare dată.

    O soluție pentru toți

    O experienţă de joc captivantă îmbunătăţită

