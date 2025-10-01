Verificarea autenticității
Philips Xperion 6000 afișează obiectele în mod fidel și vibrant datorită fasciculului principal larg cu flux luminos ridicat, de până la 1000 lm, și reflectorului puternic de până la 250 lm, pentru a vedea mai bine și a distinge chiar și cele mai mici detalii.
O singură încărcare oferă suficientă energie pentru o zi întreagă de lucru. Alimentate de o baterie puternică cu litiu, lămpile Philips Xperion 6000 pot fi încărcate complet prin USB-C sau prin stația de andocare multiplă wireless, asigurând utilizarea maximă a luminii LED strălucitoare.
Concepută pentru a face față condițiilor dure de lucru, cu rezistență ridicată la șocuri și la apă și o suprafață rezistentă la substanțe chimice și la solvenții din atelier, gama Philips Xperion 6000 este construită să dureze.
Ideală pentru perioade lungi de utilizare, lampa LED pentru utilizare sub capotă Philips Xperion 6100 este echipată cu un cablu lung și robust de 5 metri (110-240 V), oferind o iluminare continuă de până la 2400 de lumeni în timp ce lucrezi. Cablul, ca și lampa, este proiectat să reziste în medii de atelier dificile și să reziste la substanțe chimice, inclusiv hidrocarburi.
Lampa LED pentru capotă Philips Xperion 6100 este echipată cu două cârlige telescopice integrate, extensibile pe ambele părți și rotative la 360°. Cârligele au deschideri mai largi și sunt acoperite în cauciuc moale pentru atașare ușoară la capota vehiculului fără a zgâria vopseaua. Cu un suport care se extinde de la 1,10 la 2,10 metri, lampa LED pentru capotă Philips Xperion 6100 poate fi utilizată într-o varietate mare de locații. Indiferent că este fixată sub capota, plafonul sau hayonul oricărui autoturism, furgonete sau camion, această lampă oferă flexibilitatea de care ai nevoie.
Lampa LED pentru capotă Philips Xperion 6100 este pliabilă la jumătate, reducând lungimea până la jumătate pentru depozitare ușoară.
