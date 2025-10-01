  • Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

    Xperion 6100

    Concepută special pentru tine

    Philips Xperion 6000

    Când repari sau întreții vehiculele, nu îți poți permite să faci greșeli. Philips Xperion 6000 te ajută să vezi aproape oriunde ai nevoie, oferindu-ți în același timp durabilitate și flexibilitate pe termen lung, precum și durată mare de viață a bateriei, ceea ce te va ajuta să lucrezi la capacitate maximă.

    Lumină LED puternică

    Iluminează întreaga zonă de lucru

    Philips Xperion 6000 afișează obiectele în mod fidel și vibrant datorită fasciculului principal larg cu flux luminos ridicat, de până la 1000 lm, și reflectorului puternic de până la 250 lm, pentru a vedea mai bine și a distinge chiar și cele mai mici detalii.

    Lucrează toată ziua

    Durată lungă de viață de până la 22 de ore* în modul Eco

    O singură încărcare oferă suficientă energie pentru o zi întreagă de lucru. Alimentate de o baterie puternică cu litiu, lămpile Philips Xperion 6000 pot fi încărcate complet prin USB-C sau prin stația de andocare multiplă wireless, asigurând utilizarea maximă a luminii LED strălucitoare.

    Făcut să reziste

    Robustă, cu protecție împotriva apei și prafului

    Concepută pentru a face față condițiilor dure de lucru, cu rezistență ridicată la șocuri și la apă și o suprafață rezistentă la substanțe chimice și la solvenții din atelier, gama Philips Xperion 6000 este construită să dureze.

    Cablu robust de 5 metri

    Ideală pentru perioade lungi de utilizare, lampa LED pentru utilizare sub capotă Philips Xperion 6100 este echipată cu un cablu lung și robust de 5 metri (110-240 V), oferind o iluminare continuă de până la 2400 de lumeni în timp ce lucrezi. Cablul, ca și lampa, este proiectat să reziste în medii de atelier dificile și să reziste la substanțe chimice, inclusiv hidrocarburi.

    Suport telescopic extensibil

    Lampa LED pentru capotă Philips Xperion 6100 este echipată cu două cârlige telescopice integrate, extensibile pe ambele părți și rotative la 360°. Cârligele au deschideri mai largi și sunt acoperite în cauciuc moale pentru atașare ușoară la capota vehiculului fără a zgâria vopseaua. Cu un suport care se extinde de la 1,10 la 2,10 metri, lampa LED pentru capotă Philips Xperion 6100 poate fi utilizată într-o varietate mare de locații. Indiferent că este fixată sub capota, plafonul sau hayonul oricărui autoturism, furgonete sau camion, această lampă oferă flexibilitatea de care ai nevoie.

    Pliabilă pentru depozitare ușoară

    Lampa LED pentru capotă Philips Xperion 6100 este pliabilă la jumătate, reducând lungimea până la jumătate pentru depozitare ușoară.

    Înregistrare pentru extinderea garanției

    Pentru liniștea ta, gama Philips Xperion 6000 are o garanție totală de 3 ani, inclusiv o garanție standard de 2 ani și o protecție suplimentară de 1 ani. Profită acum de toate avantajele luminii îmbunătățite și de asigurarea unei performanțe de lungă durată.

