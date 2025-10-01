Philips Xperion 6000

Suport telescopic extensibil

Lampa LED pentru capotă Philips Xperion 6100 este echipată cu două cârlige telescopice integrate, extensibile pe ambele părți și rotative la 360°. Cârligele au deschideri mai largi și sunt acoperite în cauciuc moale pentru atașare ușoară la capota vehiculului fără a zgâria vopseaua. Cu un suport care se extinde de la 1,10 la 2,10 metri, lampa LED pentru capotă Philips Xperion 6100 poate fi utilizată într-o varietate mare de locații. Indiferent că este fixată sub capota, plafonul sau hayonul oricărui autoturism, furgonete sau camion, această lampă oferă flexibilitatea de care ai nevoie.