    xperion-3000-led-work-lights

    Xperion 3000

    Lumină de calitate pentru a termina treaba

    PRP

    Acest produs nu mai este oferit
    Vezi modelele

    Philips Xperion 3000

    Cu o gamă largă de 11 de lămpi de atelier cu LED versatile și reîncărcabile, Philips oferă iluminare cu LED utilă și robustă oricărei sarcini din ateliere. Noua Xperion 3000 ajută profesioniștii să vadă oriunde au nevoie, oferind rezistență de durată, flexibilitate și durată de viață a bateriei.

    Fotografie a produsului standard Fotografie a produsului alternativ Fotografie a produsului alternativ

    Iluminare confortabilă

    Lumină strălucitoare de până la 1.000 de lumeni ce protejează ochii

    Compact și versatil, proiectorul cu LED reîncărcabil Philips Xperion 3000 oferă lumina albă strălucitoare de care ai nevoie pentru utilizarea de zi cu zi.

    Baterie cu durată mare de viață

    Lumină concentrată pentru iluminarea zonelor mai mici

    Odată ce este complet încărcat, Philips Xperion 3000 emite o lumină albă, strălucitoare, din fasciculul său principal, ce durează până la 6,5 ore în Modul amplificare*. În utilizarea ocazională, lampa poate funcționa mai multe zile înainte de a trebui reîncărcată.

    Durabilă și fiabilă

    Protejată împotriva apei și prafului

    Lămpile de atelier Philips Xperion 3000 sunt suficient de rezistente, atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Viața în atelier înseamnă uneori lovituri și zgârieturi. Sculele sunt scăpate, lichidele sunt vărsate sau se revarsă, deci sculele noastre trebuie să fie rezistente pentru a supraviețui.

    Ghid de utilizare Fişa produsului

    Vezi fiecare detaliu cu un unghi larg al fasciculului, de 110°

    Lampa cu LED pentru capotă Philips Xperion 3000 asigură un unghi larg al fasciculului, de 110°, perfect pentru iluminarea întregii zone de lucru. Acest fascicul de lumină larg și luminos îți permite să vezi fiecare detaliu în timp ce lucrezi.

    Mâner inteligent pentru poziționarea lămpii pentru utilizare fără mâini

    Mânerul inteligent al lămpii pentru capotă poate fi utilizat ca suport pentru a susține lampa în mod independent, ca un cârlig de care se poate agăța lampa sau atașat de orice suprafață metalică datorită magneților integrați. Această versatilitate îți permite să poziționezi lampa cu ușurință și la unghiul potrivit, direcționând fasciculul exact acolo unde ai nevoie.

    Indicator de stare a bateriei

    Vezi când bateria trebuie încărcată. Lampa cu LED pentru capotă Philips dispune de un indicator de stare a bateriei care arată cât timp poate funcționa lampa de lucru înainte ca bateria să se descarce complet. Nu mai rămâi niciodată fără energie în mijlocul unei lucrări. Indicatorul afișează și timpul rămas până la încărcarea completă a bateriei.

    Aflați mai multe despre iluminatul nostru auto

    Xperion 3000
    Xperion 3000

