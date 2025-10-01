Philips Xperion 3000

Mâner inteligent pentru poziționarea lămpii pentru utilizare fără mâini

Mânerul inteligent al lămpii pentru capotă poate fi utilizat ca suport pentru a susține lampa în mod independent, ca un cârlig de care se poate agăța lampa sau atașat de orice suprafață metalică datorită magneților integrați. Această versatilitate îți permite să poziționezi lampa cu ușurință și la unghiul potrivit, direcționând fasciculul exact acolo unde ai nevoie.