Compact și versatil, proiectorul cu LED reîncărcabil Philips Xperion 3000 oferă lumina albă strălucitoare de care ai nevoie pentru utilizarea de zi cu zi.
Odată ce este complet încărcat, Philips Xperion 3000 emite o lumină albă, strălucitoare, din fasciculul său principal, ce durează până la 6,5 ore în Modul amplificare*. În utilizarea ocazională, lampa poate funcționa mai multe zile înainte de a trebui reîncărcată.
Lămpile de atelier Philips Xperion 3000 sunt suficient de rezistente, atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Viața în atelier înseamnă uneori lovituri și zgârieturi. Sculele sunt scăpate, lichidele sunt vărsate sau se revarsă, deci sculele noastre trebuie să fie rezistente pentru a supraviețui.
Lampa cu LED pentru capotă Philips Xperion 3000 asigură un unghi larg al fasciculului, de 110°, perfect pentru iluminarea întregii zone de lucru. Acest fascicul de lumină larg și luminos îți permite să vezi fiecare detaliu în timp ce lucrezi.
Mânerul inteligent al lămpii pentru capotă poate fi utilizat ca suport pentru a susține lampa în mod independent, ca un cârlig de care se poate agăța lampa sau atașat de orice suprafață metalică datorită magneților integrați. Această versatilitate îți permite să poziționezi lampa cu ușurință și la unghiul potrivit, direcționând fasciculul exact acolo unde ai nevoie.
Vezi când bateria trebuie încărcată. Lampa cu LED pentru capotă Philips dispune de un indicator de stare a bateriei care arată cât timp poate funcționa lampa de lucru înainte ca bateria să se descarce complet. Nu mai rămâi niciodată fără energie în mijlocul unei lucrări. Indicatorul afișează și timpul rămas până la încărcarea completă a bateriei.
