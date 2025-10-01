Verificarea autenticității
Lumina de conducere cu LED Philips Ultinon Drive 5100 oferă un fascicul luminos puternic, care luminează drumul până la 552 de metri* în față și permite șoferilor să reacționeze mai rapid pe drumuri întunecate, rurale sau murdare.
Culoarea sa de lumină rece de 6000 de kelvini creează un contrast mai bun și menține șoferii concentrați.
Respectând pe deplin standardele ECE R149, luminile de conducere cu LED Philips sunt aprobate pentru utilizare pe drumurile publice.
Becurile Philips Ultinon Drive 7050L dispun de două funcții de iluminare. Pentru condus pe șosea, bara noastră de lumini LED oferă luminozitate remarcabilă, care respectă legislația rutieră, și siguranță sporită. Pe teren accidentat, poți opta pentru o intensitate crescută de 5300 de lumeni. Activează funcția de amplificare pentru a beneficia de putere maximă și a crește lungimea fasciculului până la 520 de metri. Mai multă performanță pentru condiții mai dificile.
Iarna, pe barele de lumini LED se pot depune zăpadă și gheață, modificând modelul fasciculului și punând în pericol vizibilitatea. Cu funcția de degivrare a lămpilor Philips Ultinon Drive UD7050L poți menține lentila fără zăpadă și gheață pentru o performanță excelentă de iluminare chiar și în cele mai dificile condiții meteo.
Designul elegant și cu înălțime redusă facilitează instalarea, având posibilitatea de a alege dintre opțiunile flexibile de instalare cu suporturi cu montare laterală (incluse) și suporturi cu montare în spate (UD1001M, opțional). Este furnizată cu un conector DT cu 4 pini tată/mamă precablat, cu etanșare superioară, și este protejată la suprasarcină de tensiune și inversarea polarității pentru a asigura o instalare sigură și simplă.
