    ultinon-drive-5100-led-auxiliary-lights

    Ultinon Drive 7000

    Luminozitate puternică pentru siguranță la volan

    PRP

    Acest produs nu mai este oferit
    Philips Ultinon Drive 5100

    Bara de lumini LED Philips Ultinon Drive are puterea de a te menține mai în siguranță, oriunde te-ai îndrepta. Identifică pericolele pe o distanță de până la 552 de metri* cu lumini care oferă performanță în cele mai ostile medii și conferă vehiculului tău o notă de stil.

    Vizibilitate superioară

    Luminează drumul din față pe o distanță de până la 552 de metri*

    Lumina de conducere cu LED Philips Ultinon Drive 5100 oferă un fascicul luminos puternic, care luminează drumul până la 552 de metri* în față și permite șoferilor să reacționeze mai rapid pe drumuri întunecate, rurale sau murdare.

    Un contrast mai bun

    Lumină albă rece de 6000 Kelvin

    Culoarea sa de lumină rece de 6000 de kelvini creează un contrast mai bun și menține șoferii concentrați.

    Utilizare rutieră 100 % legală

    Respectând pe deplin standardele CEE-R149

    Respectând pe deplin standardele ECE R149, luminile de conducere cu LED Philips sunt aprobate pentru utilizare pe drumurile publice.

    Siguranță sporită pe teren accidentat cu funcție de amplificare pentru intensitate sporită

    Becurile Philips Ultinon Drive 7050L dispun de două funcții de iluminare. Pentru condus pe șosea, bara noastră de lumini LED oferă luminozitate remarcabilă, care respectă legislația rutieră, și siguranță sporită. Pe teren accidentat, poți opta pentru o intensitate crescută de 5300 de lumeni. Activează funcția de amplificare pentru a beneficia de putere maximă și a crește lungimea fasciculului până la 520 de metri. Mai multă performanță pentru condiții mai dificile.

    Lentilă încălzită pentru îndepărtarea depunerilor de zăpadă și gheață

    Iarna, pe barele de lumini LED se pot depune zăpadă și gheață, modificând modelul fasciculului și punând în pericol vizibilitatea. Cu funcția de degivrare a lămpilor Philips Ultinon Drive UD7050L poți menține lentila fără zăpadă și gheață pentru o performanță excelentă de iluminare chiar și în cele mai dificile condiții meteo.

    Design cu profil discret pentru o montare mai simplă

    Designul elegant și cu înălțime redusă facilitează instalarea, având posibilitatea de a alege dintre opțiunile flexibile de instalare cu suporturi cu montare laterală (incluse) și suporturi cu montare în spate (UD1001M, opțional). Este furnizată cu un conector DT cu 4 pini tată/mamă precablat, cu etanșare superioară, și este protejată la suprasarcină de tensiune și inversarea polarității pentru a asigura o instalare sigură și simplă.

    Selectați lumini auxiliare cu LED Philips Ultinon Drive 5100

    * Lungimea fasciculului măsurată la 1 lux.

