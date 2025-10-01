Philips Ultinon Drive 5100

Siguranță sporită pe teren accidentat cu funcție de amplificare pentru intensitate sporită

Becurile Philips Ultinon Drive 7050L dispun de două funcții de iluminare. Pentru condus pe șosea, bara noastră de lumini LED oferă luminozitate remarcabilă, care respectă legislația rutieră, și siguranță sporită. Pe teren accidentat, poți opta pentru o intensitate crescută de 5300 de lumeni. Activează funcția de amplificare pentru a beneficia de putere maximă și a crește lungimea fasciculului până la 520 de metri. Mai multă performanță pentru condiții mai dificile.