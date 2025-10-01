Verificarea autenticității
Seria Philips Ultinon Drive 5000 oferă un fascicul remarcabil care luminează drumul din față pe o distanță de până la 724 de metri*, oferind vizibilitate amplă pentru reacții mai rapide.
Temperatura de culoare rece de 6.500 de kelvini îmbunătățește concentrarea șoferului, fără a solicita ochii.
Respectând pe deplin standardele CEE-R149, seria Philips Ultinon Drive 5000 este aprobată pentru utilizare pe drumurile publice.
Seria Philips Ultinon Drive 5000L este compusă dintr-o singură piesă pentru a rezista în cele mai dure condiții. Aceasta permite o gestionare excelentă a căldurii și un flux luminos ridicat pe toată perioada călătoriei. Clasificate IK07, sunt rezistente la șocuri, asigură o performanță ireproșabilă pe carosabil și în afara acestuia. Lentilele incasabile din policarbonat pot suporta orice lovitură fără deteriorări sau zgârieturi, iar conectorul convenabil DT garantează o conexiune perfectă.
Cu designul ingenios fără șuruburi, seria Philips Ultinon Drive 5000 poate rezista în cele mai umede condiții. Certificarea IP68 și IP69K asigură funcționarea indiferent de destinație și de vreme. În plus, după călătorie, va face față spălării sub presiune a mașinii.
Bara de lumini cu LED Philips UD5017L LED oferă o protecție supremă împotriva coroziunii datorită corpului său eloxat pretratat și vopsit electrostatic de calitate auto. Suporturile sale de montare sunt fabricate din oțel inoxidabil, care nu este coroziv. Poate rezista la zăpadă, gheață și chiar sare. Construite din materiale durabile, de înaltă calitate, luminile LED auxiliare Philips îți vor oferi ani de serviciu fiabil.
