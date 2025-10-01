Philips Ultinon Drive 5000

Corp rezistent la coroziune, suporturi de montare din oțel inoxidabil

Bara de lumini cu LED Philips UD5017L LED oferă o protecție supremă împotriva coroziunii datorită corpului său eloxat pretratat și vopsit electrostatic de calitate auto. Suporturile sale de montare sunt fabricate din oțel inoxidabil, care nu este coroziv. Poate rezista la zăpadă, gheață și chiar sare. Construite din materiale durabile, de înaltă calitate, luminile LED auxiliare Philips îți vor oferi ani de serviciu fiabil.