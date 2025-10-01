  • Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

    ultinon-drive-5000-led-auxiliary-lights

    Ultinon Drive 5000

    Iluminat LED strălucitor pentru aventuri off-road

    PRP

    Acest produs nu mai este oferit
    Philips Ultinon Drive 5000

    Pentru șoferii care doresc să dea randament maxim, atât ei, cât și mașinile lor, oferim seria Philips Ultinon Drive 5000. Extrem de robuste, cu iluminare și focalizare a fasciculului neegalate, luminile de conducere avansate cu LED pot lumina drumul.

    Vizibilitate superioară

    Luminează drumul din față pe o distanță de până la 724 de metri*

    Seria Philips Ultinon Drive 5000 oferă un fascicul remarcabil care luminează drumul din față pe o distanță de până la 724 de metri*, oferind vizibilitate amplă pentru reacții mai rapide.

    Un contrast mai bun

    Lumină albă rece de 6500 Kelvin

    Temperatura de culoare rece de 6.500 de kelvini îmbunătățește concentrarea șoferului, fără a solicita ochii.

    Utilizare rutieră 100 % legală

    Respectând pe deplin standardele CEE-R149

    Respectând pe deplin standardele CEE-R149, seria Philips Ultinon Drive 5000 este aprobată pentru utilizare pe drumurile publice.

    Corp robust dintr-o singură piesă pentru medii dure

    Seria Philips Ultinon Drive 5000L este compusă dintr-o singură piesă pentru a rezista în cele mai dure condiții. Aceasta permite o gestionare excelentă a căldurii și un flux luminos ridicat pe toată perioada călătoriei. Clasificate IK07, sunt rezistente la șocuri, asigură o performanță ireproșabilă pe carosabil și în afara acestuia. Lentilele incasabile din policarbonat pot suporta orice lovitură fără deteriorări sau zgârieturi, iar conectorul convenabil DT garantează o conexiune perfectă.

    Rezistente la apă, clasificate IP69K, pentru stăpânirea elementelor

    Cu designul ingenios fără șuruburi, seria Philips Ultinon Drive 5000 poate rezista în cele mai umede condiții. Certificarea IP68 și IP69K asigură funcționarea indiferent de destinație și de vreme. În plus, după călătorie, va face față spălării sub presiune a mașinii.

    Corp rezistent la coroziune, suporturi de montare din oțel inoxidabil

    Bara de lumini cu LED Philips UD5017L LED oferă o protecție supremă împotriva coroziunii datorită corpului său eloxat pretratat și vopsit electrostatic de calitate auto. Suporturile sale de montare sunt fabricate din oțel inoxidabil, care nu este coroziv. Poate rezista la zăpadă, gheață și chiar sare. Construite din materiale durabile, de înaltă calitate, luminile LED auxiliare Philips îți vor oferi ani de serviciu fiabil.

    Ultinon Drive 5000
    ** Lungimea fasciculului măsurată la 1 lux.

