Bara Philips Ultinon Drive 2000 îți oferă luminozitate suplimentară pentru faza lungă, care luminează drumul din față până la 400 de metri* și asigură vizibilitate amplă în față și pe marginea drumului, pentru reacții mai rapide.
Culoarea sa de lumină rece de 6000 de kelvini creează un contrast mai bun și menține șoferii concentrați.
Respectând pe deplin standardele ECE R149, luminile de conducere cu LED Philips sunt aprobate pentru utilizare pe drumurile publice.
Încearcă bara noastră de lumini LED Philips Ultinon Drive 2003L cu lumini de poziție și nu vei trece niciodată neobservat pe drumuri secundare sau în zonele de parcare.
Bara de lumini LED Philips Ultinon Drive 2003L este construită să reziste în condiții dificile pe parcursul călătoriei. Este rezistentă la impact (clasa IK07) pentru a asigura o performanță ireproșabilă pe șosea și pe teren accidentat, datorită lentilei incasabile din policarbonat. Poate rezista dacă este scufundată în apă (clasa IP67) pentru a oferi o iluminare fiabilă pentru aventurile tale pe teren, indiferent de traseu.
Suporturile de montare pentru bara de lumini LED Philips Ultinon Drive 2003L sunt fabricate din oțel inoxidabil, care nu se corodează. Acestea pot rezista la zăpadă, gheață și chiar sare. Construite din materiale durabile, de înaltă calitate, luminile LED auxiliare Philips vor oferi ani de funcționare fiabilă.
