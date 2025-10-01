Philips Ultinon Drive 2000

Design robust pentru medii dificile

Bara de lumini LED Philips Ultinon Drive 2003L este construită să reziste în condiții dificile pe parcursul călătoriei. Este rezistentă la impact (clasa IK07) pentru a asigura o performanță ireproșabilă pe șosea și pe teren accidentat, datorită lentilei incasabile din policarbonat. Poate rezista dacă este scufundată în apă (clasa IP67) pentru a oferi o iluminare fiabilă pentru aventurile tale pe teren, indiferent de traseu.