  • Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    ultinon-drive-2000-led-auxiliary-lights

    Ultinon Drive 2000

    Vizibilitatea îmbunătățită asigură un condus mai sigur

    PRP

    Acest produs nu mai este oferit
    Vezi modelele

    Philips Ultinon Drive 2000

    Vezi la distanțe mari cu lumină albă clară, proiectată până la 400 de metri*. Lumina de conducere cu LED Ultinon Drive 2000 este 100 % acceptată de legislația rutieră, cu un design robust, dintr-o singură bucată, care integrează tehnologie avansată de răcire. Este rezistentă la apă, praf, rugină și impacturi.

    Fotografie a produsului standard Fotografie a produsului alternativ

    Vizibilitate superioară

    Luminează drumul din față pe o distanță de până la 400 de metri*

    Bara Philips Ultinon Drive 2000 îți oferă luminozitate suplimentară pentru faza lungă, care luminează drumul din față până la 400 de metri* și asigură vizibilitate amplă în față și pe marginea drumului, pentru reacții mai rapide.

    Un contrast mai bun

    Lumină albă rece de 6500 Kelvin

    Culoarea sa de lumină rece de 6000 de kelvini creează un contrast mai bun și menține șoferii concentrați.

    Utilizare rutieră 100 % legală

    Respectând pe deplin standardele CEE-R149

    Respectând pe deplin standardele ECE R149, luminile de conducere cu LED Philips sunt aprobate pentru utilizare pe drumurile publice.

    Ghid de utilizare Fişa produsului

    Lumini de poziție suplimentare care te vor face remarcat

    Încearcă bara noastră de lumini LED Philips Ultinon Drive 2003L cu lumini de poziție și nu vei trece niciodată neobservat pe drumuri secundare sau în zonele de parcare.

    Design robust pentru medii dificile

    Bara de lumini LED Philips Ultinon Drive 2003L este construită să reziste în condiții dificile pe parcursul călătoriei. Este rezistentă la impact (clasa IK07) pentru a asigura o performanță ireproșabilă pe șosea și pe teren accidentat, datorită lentilei incasabile din policarbonat. Poate rezista dacă este scufundată în apă (clasa IP67) pentru a oferi o iluminare fiabilă pentru aventurile tale pe teren, indiferent de traseu.

    Suporturi de montare rezistente la coroziune, din oțel inoxidabil 

    Suporturile de montare pentru bara de lumini LED Philips Ultinon Drive 2003L sunt fabricate din oțel inoxidabil, care nu se corodează. Acestea pot rezista la zăpadă, gheață și chiar sare. Construite din materiale durabile, de înaltă calitate, luminile LED auxiliare Philips vor oferi ani de funcționare fiabilă.

    Aflați mai multe despre iluminatul nostru auto

    Selectați lumini auxiliare cu LED Philips Ultinon Drive 2000

    Compară

    Recenzii

    Servicii şi asistenţă pentru clienţi

    Obţine sfaturi şi recomandări pentru produsul tău, găseşte manuale, află cele mai bune sfaturi şi trucuri şi depanează orice probleme

    CustomerSupport

    Pagina principală de asistenţă

    Găseşte toate subiectele de asistenţă şi multe altele

    MagnifyingGlass

    Găseşte produsul potrivit

    Caută după numărul modelului şi găseşte informaţii specifice produsului

    Comparați toate lumini auxiliare cu LED de 20 de inci

    Compară
    Ultinon Drive 2000
    Ultinon Drive 2000
    * Lungimea fasciculului măsurată la 1 lux.

    Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


    Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

    Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

     

    Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
    Vezi T&C aici.

    Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

    Persoane image
    *
    Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
    Ce înseamnă aceasta?
    CE

    Despre noi

    Asistenţă pentru magazinul online
    Caută comandă
    A.N.P.C.
    A.N.P.C. - SAL
    Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
    Despre Philips
    Contactează-ne
    Termeni și Condiții
    Informatii privind condiţiile de legalitate
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Toate drepturile rezervate.

    Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.