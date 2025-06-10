  • Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

    Becuri de semnalizare LED

    Fii vizibil cu luminile noastre LED de interior și semnalizare

    Cel mai bun bec de semnalizare

    Bucură-te de luminozitate superioară și o călătorie mai sigură

    Ultinon Pro7000

    Culorile lor vibrante și lumina albă clară îmbunătățesc instantaneu vizibilitatea și starea de bine a șoferului.
    Conducând viitorul luminii alături de tine

    Explorarea limitelor luminii este incitantă. Este o sursă de plăcere, dar și o datorie, să căutăm mereu o calitate mai bună, o fiabilitate mai bună, performanțe mai bune și o siguranță mai bună.

    Tehnologie de aprindere instantanee pentru lumină puternică

    Luminile de semnalizare cu LED Philips Ultinon Pro asigură o lumină puternică cu 15 LED-uri pentru semnalizările tale. Acestea te vor ajuta să vezi și să fii văzut mai bine, avertizând alți șoferi cu privire la mișcările tale, ceea ce este vital pentru ca ei să reacționeze mai devreme.

    Model de 360° al fasciculului pentru vizibilitate superioară

    Unghiul său de 360° asigură proiectarea luminii acolo unde ai nevoie de ea. Nu doar că poți vedea mai bine drumul, dar alți șoferi te pot vedea mai bine.

    Concept plug-and-play pentru înlocuire simplă

    Datorită driverului IC constant încorporat, becurile Philips Ultinon Pro LED funcționează în sisteme de 9-32 volți și sunt compatibile electric cu majoritatea mașinilor și camioanelor.

    Tehnologie HeatShield pentru durată de viață mai lungă

    Becurile Philips Ultinon Pro T10 sunt rezistente la temperaturi ridicate chiar și atunci când sunt instalate lângă becurile pentru faruri. Realizate cu un material compozit special, acestea rezistă la orice solicitare termică și oferă în continuare performanțe ridicate.

    De ce noi?

    • Deținem 420 de familii de brevete și depunem 50 de brevete noi în fiecare an

      Am transformat primul nostru laborator de cercetare și dezvoltare într-un muzeu, astfel încât să ne putem aminti întotdeauna de unde a început totul.

    • Fiecare produs este verificat de peste 30 de ori înainte de lansare

      Suntem atât de atenți și obsedați de fiecare detaliu încât chiar și ambalajul care protejează sursa de lumină este supus celor mai dure teste.

    • Creștem siguranța rutieră echipând 5,5 milioane de mașini

      Am solicitat feedback de la peste 10.000 de utilizatori pentru a ne ajuta să ne îmbunătățim și să oferim inovații și mai bune.

    Aflați mai multe despre iluminatul nostru auto

