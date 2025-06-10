Becuri de semnalizare LED

Tehnologie de aprindere instantanee pentru lumină puternică

Luminile de semnalizare cu LED Philips Ultinon Pro asigură o lumină puternică cu 15 LED-uri pentru semnalizările tale. Acestea te vor ajuta să vezi și să fii văzut mai bine, avertizând alți șoferi cu privire la mișcările tale, ceea ce este vital pentru ca ei să reacționeze mai devreme.