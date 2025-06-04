Viteză sau claritate? Acum le puteți obține pe amândouă
Philips Evnia îți oferă flexibilitate maximă în jocuri - trebuie doar să treci de la rezoluția 4K UHD cu viteza de 160 Hz pentru detalii imersive, clare ca cristalul, la rezoluția FHD cu viteza de 320 Hz pentru o reacție de nivel e-sport. IPS , HDR rapid, HDR și lag de intrare redus asigură afișarea cu exactitate a fiecărui cadru.
Comutați viteza, nu ecranele
Dominați la 320Hz sau uimiți-i pe ceilalți în rezoluția 4K la 160Hz - indiferent de cerințele jocului dvs., acest monitor se adaptează necesităților dvs. Modul dual vă oferă controlul și vă permite să alegeți echilibrul perfect între rezoluție și ritmul de reîmprospătare: treceți la FHD cu 320Hz pentru shootere ultra-rapide sau treceți la 4K UHD cu 160Hz pentru o imagine bogată, captivantă. Dezvoltat pentru jucătorii care le fac pe toate!
