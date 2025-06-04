Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    Philips Evnia Dual Mode banner image

    Monitor cu ecran dublu Philips

    Un monitor, două moduri de funcționare

     
    Viteză sau claritate? Acum le puteți obține pe amândouă
     
    Philips Evnia îți oferă flexibilitate maximă în jocuri - trebuie doar să treci de la rezoluția 4K UHD cu viteza de 160 Hz pentru detalii imersive, clare ca cristalul, la rezoluția FHD cu viteza de 320 Hz pentru o reacție de nivel e-sport. IPS , HDR rapid, HDR și lag de intrare redus asigură afișarea cu exactitate a fiecărui cadru.

    Comutați viteza, nu ecranele

     
    Dominați la 320Hz sau uimiți-i pe ceilalți în rezoluția 4K la 160Hz - indiferent de cerințele jocului dvs., acest monitor se adaptează necesităților dvs. Modul dual vă oferă controlul și vă permite să alegeți echilibrul perfect între rezoluție și ritmul de reîmprospătare: treceți la FHD cu 320Hz pentru shootere ultra-rapide sau treceți la 4K UHD cu 160Hz pentru o imagine bogată, captivantă. Dezvoltat pentru jucătorii care le fac pe toate!

    Philips Evnia Dual Resolution video banner image

    Preferatele  noastre

    27M2N3800A image

    Philips Evnia 27M2N3800A


    Lărgeşte orizontul
    jocurilor

    Află mai multe >

    Funcții la îndemâna dumneavoastră

     

    Mod dual

     
     
    Comutați fără efort între 4K UHD @160 Hz și FHD @320 Hz. Mai multă flexibilitate, fără compromisuri.

     

    Panou IPS rapid

     
    Ecranul Philips Fast IPS cu UltraClear 4K oferă imagini clare cu culori precise.

     

    Culori care se potrivesc
    cu adevărat

     
    Datorită certificării VESA DisplayHDR™, veți vedea exact ceea ce doriți să vedeți: imagini vii, realiste, fără compromisuri.

     

    Timp de răspns rapid
    0,5 ms, MBR inteligent

     
    Philips Evnia cu Smart MBR de 0,5 ms oferă o imagine clară, fără neclarități, ideală pentru jocurile rapide.

     

    Mod dual

     
     
    Comutați fără efort între 4K UHD @160 Hz și FHD @320 Hz. Mai multă flexibilitate, fără compromisuri.

     

    Panou IPS rapid

     
    Ecranul Philips Fast IPS cu UltraClear 4K oferă imagini clare cu culori precise.

     

    Culori care se potrivesc
    cu adevărat

     
    Datorită certificării VESA DisplayHDR™, veți vedea exact ceea ce doriți să vedeți: imagini vii, realiste, fără compromisuri.

     

    Timp de răspns rapid
    0,5 ms, MBR inteligent

     
    Philips Evnia cu Smart MBR de 0,5 ms oferă o imagine clară, fără neclarități, ideală pentru jocurile rapide.

    Pentru toate categoriile de jucători

     

    Creatorul conținutului

     
    160Hz 4K. Precizie în mișcare.

    Modificați, animați și proiectați cu o rată de reîmprospătare ultra-lină de 160 Hz și o claritate 4K uimitoare. Oferim soluții pentru fluxuri de lucru creative de vârf.

     

    FPS Pro

     
    Reactivitate de 320Hz. Fără scuze.

    Dominați fiecare rundă cu reacții în fracțiuni de secundă și joc fluid

     

    Streamer-ul

     
    Performanță echilibrată. Mereu conectat.

    Jucați, faceți streaming și chat cu performanță stabilă și multitasking optimizat. Configurația ta = spectacolul tău.

     

    Jucător pe consolă

     
    HDMI 2.1, UHD@120Hz. Gata de joc.

    Cufundați-vă într-o experiență vizuală cu HDR, lag de intrare redus și compatibilitate perfectă cu consolele de ultimă generație.

     

    Creatorul conținutului

     
    160Hz 4K. Precizie în mișcare.

    Modificați, animați și proiectați cu o rată de reîmprospătare ultra-lină de 160 Hz și o claritate 4K uimitoare. Oferim soluții pentru fluxuri de lucru creative de vârf.

     

    FPS Pro

     
    Reactivitate de 320Hz. Fără scuze.

    Dominați fiecare rundă cu reacții în fracțiuni de secundă și joc fluid

     

    Streamer-ul

     
    Performanță echilibrată. Mereu conectat.

    Jucați, faceți streaming și chat cu performanță stabilă și multitasking optimizat. Configurația ta = spectacolul tău.

     

    Jucător pe consolă

     
    HDMI 2.1, UHD@120Hz. Gata de joc.

    Cufundați-vă într-o experiență vizuală cu HDR, lag de intrare redus și compatibilitate perfectă cu consolele de ultimă generație.

    Philps Evnia Precision Center

    Philips Evnia
    Precision Center

     

    Philips Evnia Precision Center este
    un software ușor de utilizat, conceput
    pentru a optimiza monitorul cu ajutorul
    unor controale intuitive.

    Află mai multe

    Făcând clic pe link, veți părăsi site-ul web oficial Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Orice link-uri către site-uri web ale terților care pot apărea pe acest site sunt furnizate numai pentru comoditatea dumneavoastră și nu reprezintă în niciun fel afiliere sau aprobare a informațiilor furnizate pe acele site-uri web conectate. Philips nu oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel cu privire la site-urile web ale unor terțe părți sau la informațiile conținute în acestea.

    Continuă

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


    Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

    Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

     

    Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
    Vezi T&C aici.

    Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

    Persoane image
    *
    Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
    Ce înseamnă aceasta?

    Despre noi

    Asistenţă pentru magazinul online
    Caută comandă
    A.N.P.C.
    A.N.P.C. - SAL
    Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
    Despre Philips
    Contactează-ne
    Termeni și Condiții
    Informatii privind condiţiile de legalitate
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Toate drepturile rezervate.

    Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.