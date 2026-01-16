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27M2N3800A/00
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
1920 x 1080 (Full HD)
Descoperă ce este mai bun din ambele lumi cu modul Dual. Comută uşor între 3840 x 2160 la 160 Hz pentru claritate uimitoare şi 1920 x 1080 la 320 Hz pentru jocuri ultrafluide. Indiferent dacă doreşti imagini uluitoare sau acţiune de mare viteză, acest monitor se adaptează instantaneu la nevoile tale.
Încearcă cea mai avansată performanţă în jocurile intense şi competitive cu monitorul Philips Evnia. Proiectat pentru jucătorii care au nevoie de imagini ultra-fluide, fără întârzieri, acest monitor oferă o rată de reîmprospătare de 390 Hz - semnificativ mai rapidă decât afişajele standard. Spune adio mişcărilor de cadru frustrante care fac inamicii să sară imprevizibil pe ecran. Cu acest afişaj de înaltă performanţă, vei vedea fiecare mişcare importantă în mişcare ultra-lină, oferindu-ţi precizia şi claritatea necesare pentru a rămâne înaintea concurenţei şi pentru a ţinti cu încredere.
Philips Evnia cu Smart MBR de 0,5 ms elimină eficient estomparea şi neclaritatea imaginilor în mişcare şi oferă imagini mai clare şi precise pentru a îmbunătăţi experienţa de joc. Acţiunea cu mişcare rapidă şi tranziţiile dramatice vor fi redate fără probleme. Cea mai bună alegere pentru jocuri palpitante şi pline de acţiune.
4.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Noblle
16/01/2026
Україна
підсвіткааааа.....
1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".
Avantaje
за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Віктор К
24/11/2025
Україна
Непоганий монітор за свою ціну
монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Adobe RGB şi acoperire DCI-P3 pe baza CIE1976, zona sRGB pe baza CIE1931, zona NTSC pe baza CIE1976.
Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
Smart MBR este folosit pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu se poate regla luminozitatea în timp ce Smart MBR este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii.
Smart MBR este modul optimizat pentru jocuri. Activarea Smart MBR poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.
Reţine că funcţia decalaj de intrare redus este activată permanent şi nu poate fi dezactivată.
Acest monitor este creat pentru a fi durabil: picioarele suportului sunt realizate din plastic reciclat 35%, iar şasiul monitorului este alcătuit din plastic reciclat post-consum în procent de 85%.
Interfaţă compatibilă cu NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
Asigură-te că actualizezi driverul NVIDIA® G-SYNC® la cea mai recentă versiune. Poţi afla mai multe informaţii pe site-ul NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Asigură-te că placa video acceptă NVIDIA® G-SYNC®
Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.