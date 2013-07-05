Slot Open Pluggable Specification

Dezvoltat pentru piaţa de semnalizare digitală, slotul Open Pluggable Specification (OPS) este conceput să transforme într-o joacă de copii modificarea sau upgrade-ul playerului dvs. media. Pur şi simplu conectaţi playerul media la afişaj - şi sunteţi gata. Indiferent dacă aveţi un player media de nivel iniţial, de gamă medie sau de vârf, OPS este complet compatibil, oferindu-vă un cost total de funcţionare mai scăzut pe termen mai lung.