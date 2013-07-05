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Acest produs
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Signage Solutions
Afişaj cu atingeri multiple
total
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Mai multă interacţiune cu publicul
cu afişajul LED tactil de 140 cm (55")
55"
Iluminare de fundal edge LED
Full HD
SmartPower pentru economisirea energiei
Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată şi presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% şi, implicit, a costurilor.
Ecran LCD Full HD, 1920x1080 pixeli
Acest ecran are o rezoluţie denumită Full HD. Tehnologia de ultimă oră pentru ecrane LCD oferă o rezoluţie panoramică de 1080 de linii cu scanare progresivă, fiecare având 1920 de pixeli. Astfel se pot obţine imagini de înaltă calitate, din semnal HD cu până la 1080 de linii. Culorile intense, imaginea fără scintilaţii, luminozitatea optimă şi contrastul ridicat vă vor oferi o experienţă de vizionare de neuitat.
Iluminare de fundal edge LED
Experimentaţi o dispersie uniformă a luminii cu tehnologia LED de ultimă oră. LED-urile (diode emiţătoare de lumină) albe sunt poziţionate în jurul ramei panoului, pentru a oferi o dispersie egală a luminii. Acest fapt are drept rezultat un consum mai mic de energie, mai puţină căldură emisă şi o gamă de culori uniform distribuită, corespunzătoare realităţii.
Design cu ramă subţire pentru un aspect elegant
Un design cu ramă subţire aduce un aspect elegant unui afişaj public pentru a se potrivi în mod plăcut în orice mediu. Cu designul cu ramă subţire este uşor să integraţi ecranul în orice interior sau aplicaţie.
Tehnologie de contact optică pentru interacţiune cu utilizatorul
Senzorii de pe marginea ecranului îţi oferă claritate perfectă în timp ce oferă şi interacţiune cu puncte de atingere multiple, oferindu-ţi numeroase posibilităţi de aplicaţii interactive noi.
2 de puncte tactile simultan
Bucuraţi-vă de funcţionalitatea uimitoare cu 2 puncte tactile simultan pe acest ecran tactil. Mai multă flexibilitate şi performanţă optimă îmbinate cu oportunităţile excelente de operabilitate pentru a vă oferi interacţiunea supremă cu utilizatorul.
Compatibilitate USB Plug-and-Play
Nu trebuie decât să conectaţi afişajul la playerul media, prin USB, pentru recunoaştere tactilă automată. Conectorul USB este compatibil HID, oferind o funcţionare plug-and-play veritabilă.
Slot Open Pluggable Specification
Dezvoltat pentru piaţa de semnalizare digitală, slotul Open Pluggable Specification (OPS) este conceput să transforme într-o joacă de copii modificarea sau upgrade-ul playerului dvs. media. Pur şi simplu conectaţi playerul media la afişaj - şi sunteţi gata. Indiferent dacă aveţi un player media de nivel iniţial, de gamă medie sau de vârf, OPS este complet compatibil, oferindu-vă un cost total de funcţionare mai scăzut pe termen mai lung.
Inserţie inteligentă în capacul din spate pentru a monta un PC mic
PC-urile profesionale fac parte din majoritatea instalaţiilor publice de semnalizare. Adesea, acestea adaugă profunzime suplimentară afişării şi cauzează o mare dezordine a cablurilor. Aşa că am proiectat acest afişaj cu inserţie inteligentă în capacul posterior, care este ideală pentru integrarea unui mic PC profesional. În plus, sistemul de management al cablurilor oferă o soluţie grozavă pentru a vă menţine cablurile ordonate şi cu aspect profesional.
Compatibil cu toate sistemele de operare renumite
Ecranele tactile sunt independente de software şi acceptă Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS şi Linux.
Specificaţii tehnice
Imagine/Ecran
Dimensiune diagonală ecran (metric)
138.6
cm
Dimensiune diagonală ecran (inchi)
54.6
inch
Raport lungime/lăţime
16:9
Rezoluţie panou
1920 x 1080p
Distanţă între pixeli
0,21 x 0,63 mm
Rezoluţie optimă
1920 x 1080 la 60 Hz
Luminozitate
450
cd/m²
Culori afişaj
1,07 miliarde
Raport de contrast (nominal)
4000:1
Timp de răspuns (nominal)
6,5
ms
Unghi de vizionare (orizontal)
178
grad
Unghi de vizionare (vertical)
178
grad
Îmbunătăţiri ale imaginii
Escamotare mişcare 3/2 - 2/2
Filtru 3D de tip pieptene
Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mişcare
Scanare progresivă
Deinterlacing 3D MA
Îmbunătăţire dinamică a contrastului
Conectivitate
PC
Intrare VGA D-Sub 15HD
RS232 D-Sub9
Ieşire RS232 D-sub9
3,5 mm intrare audio x1 pentru PC
RJ45
Ieşire VGA (via DVI-I)
Intrare AV
Compozit (BNC) x1
Component (BNC) x1
DVI-D x1
Ieşire AV
Audio (S/D) x1
Alte conexiuni
Ieşire c.a.
Port de afişare
Ieşire DVI
Conector pentru boxe externe
HDMI
Ieşire IR
OPS
USB
Confort
Poziţionare
Peisaj
Portret
Control tastatură
Ascuns
Blocabil
Semnal telecomandă
Blocabil
Retransmitere a semnalului
RS232
VGA
DVI
IR Loopthrough
Uşor de instalat
Ieşire c.a.
Inserare inteligentă
Funcţii de economisire a energiei
Smart Power
Alte avantaje
Mânere pentru transport
Funcţii de control de siguranţă
Controlul căldurii
Senzor de temperatură
Controlare în reţea
RS232
HDMI (Un singur cablu)
RJ45
Sunet
Difuzoare încorporate
2 x 12 W RMS
Alimentare
Sursă de alimentare reţea
90 ~ 264 V c.a., 50 ~ 60 Hz
Consum (nominal)
110
W
Consum în standby
< 0,5 W
Rezoluţie de afişare acceptată
Formate pentru calculator
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Formate video
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
Dimensiuni
Adâncime cutie
280
mm
Înălţime cutie
980
mm
Suport cu inserare inteligentă
100 x 100 mm, 100 x 200 mm
Lăţime cutie
1480
mm
Lăţime aparat
1273
mm
Greutate produs
47
kg
Înălţime aparat
745
mm
Adâncime aparat
80,5
mm
Suport de perete
400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
Lăţime ramă
29 mm
Greutate cu ambalaj inclus
55,5
kg
Condiţii de funcţionare
Interval temperatură (operare)
0 ~ 40
°C
MTBF
60.000
ore
Umiditate relativă
20 ~ 80
%
Interval temperatură (depozitare)
-20 ~ 60
°C
Accesorii
Accesorii incluse
Telecomandă
Baterii pentru telecomandă
Cablu de alimentare c.a.
Cablu VGA
Manualul de utilizare pe CD-ROM
Ghid de iniţiere rapidă
Accesorii opţionale
SW tactil pentru mai mulţi utilizatori
Suport pentru masă
Diverse
Limbi OSD
Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Poloneză
Turcă
Rusă
Chineză simplificată
Spaniolă
Garanţie
3 ani garanţie
Interactivitate
Tehnologie Multi-touch
Senzori optici
Puncte tactile
2 de puncte tactile simultan
Plug and play
Compatibilitate HID
Sticlă de protecţie
Sticlă securizată călită de 5 mm
Ce este în cutie?
Alte articole din cutie
Telecomandă
Baterii pentru telecomandă
Cablu de alimentare c.a.
Cablu VGA
Manualul de utilizare pe CD-ROM
Ghid de iniţiere rapidă
Accesorii opţionale: SW tactil pentru mai mulţi utilizatori