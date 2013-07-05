Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    • Mai multă interacţiune cu publicul Mai multă interacţiune cu publicul Mai multă interacţiune cu publicul

      Signage Solutions Afişaj cu atingeri multiple

      BDT5551EH/02

      Clasificare generală / 5
      • Recenzii Recenzii Recenzii

      Mai multă interacţiune cu publicul

      Transmiteţi publicului dvs. informaţii vitale sau mesaje de marketing cu o claritate uimitoare. Şi graţie ecranului tactil interactiv, puteţi interacţiona cu clienţii mai aproape ca oricând.

      Vezi toate beneficiile

      Din păcate, acest produs nu mai este disponibil

      Signage Solutions Afişaj cu atingeri multiple

      Produse similare

      Afişează toate Necartografiat

      Economiseşte cumpărându-le împreună Cumpără mai multe produse şi primeşte 1 articol gratuit

      Pachet special cu produsele de care ai nevoie într-o singură achiziție

      Preţul setului

      Nu doresc pachetul special

      Alege unul dintre următoarele: Alege unul dintre următoarele produse:

      Adaugă în coș și accesoriile compatibile

      Acest produs
      Signage Solutions
      - {discount-value}

      Signage Solutions

      Afişaj cu atingeri multiple

      total

      recurring payment

      Mai multă interacţiune cu publicul

      cu afişajul LED tactil de 140 cm (55")

      • 55"
      • Iluminare de fundal edge LED
      • Full HD
      SmartPower pentru economisirea energiei

      SmartPower pentru economisirea energiei

      Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată şi presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% şi, implicit, a costurilor.

      Ecran LCD Full HD, 1920x1080 pixeli

      Acest ecran are o rezoluţie denumită Full HD. Tehnologia de ultimă oră pentru ecrane LCD oferă o rezoluţie panoramică de 1080 de linii cu scanare progresivă, fiecare având 1920 de pixeli. Astfel se pot obţine imagini de înaltă calitate, din semnal HD cu până la 1080 de linii. Culorile intense, imaginea fără scintilaţii, luminozitatea optimă şi contrastul ridicat vă vor oferi o experienţă de vizionare de neuitat.

      Iluminare de fundal edge LED

      Experimentaţi o dispersie uniformă a luminii cu tehnologia LED de ultimă oră. LED-urile (diode emiţătoare de lumină) albe sunt poziţionate în jurul ramei panoului, pentru a oferi o dispersie egală a luminii. Acest fapt are drept rezultat un consum mai mic de energie, mai puţină căldură emisă şi o gamă de culori uniform distribuită, corespunzătoare realităţii.

      Design cu ramă subţire pentru un aspect elegant

      Un design cu ramă subţire aduce un aspect elegant unui afişaj public pentru a se potrivi în mod plăcut în orice mediu. Cu designul cu ramă subţire este uşor să integraţi ecranul în orice interior sau aplicaţie.

      Tehnologie de contact optică pentru interacţiune cu utilizatorul

      Senzorii de pe marginea ecranului îţi oferă claritate perfectă în timp ce oferă şi interacţiune cu puncte de atingere multiple, oferindu-ţi numeroase posibilităţi de aplicaţii interactive noi.

      2 de puncte tactile simultan

      Bucuraţi-vă de funcţionalitatea uimitoare cu 2 puncte tactile simultan pe acest ecran tactil. Mai multă flexibilitate şi performanţă optimă îmbinate cu oportunităţile excelente de operabilitate pentru a vă oferi interacţiunea supremă cu utilizatorul.

      Compatibilitate USB Plug-and-Play

      Nu trebuie decât să conectaţi afişajul la playerul media, prin USB, pentru recunoaştere tactilă automată. Conectorul USB este compatibil HID, oferind o funcţionare plug-and-play veritabilă.

      Slot Open Pluggable Specification

      Dezvoltat pentru piaţa de semnalizare digitală, slotul Open Pluggable Specification (OPS) este conceput să transforme într-o joacă de copii modificarea sau upgrade-ul playerului dvs. media. Pur şi simplu conectaţi playerul media la afişaj - şi sunteţi gata. Indiferent dacă aveţi un player media de nivel iniţial, de gamă medie sau de vârf, OPS este complet compatibil, oferindu-vă un cost total de funcţionare mai scăzut pe termen mai lung.

      Inserţie inteligentă în capacul din spate pentru a monta un PC mic

      PC-urile profesionale fac parte din majoritatea instalaţiilor publice de semnalizare. Adesea, acestea adaugă profunzime suplimentară afişării şi cauzează o mare dezordine a cablurilor. Aşa că am proiectat acest afişaj cu inserţie inteligentă în capacul posterior, care este ideală pentru integrarea unui mic PC profesional. În plus, sistemul de management al cablurilor oferă o soluţie grozavă pentru a vă menţine cablurile ordonate şi cu aspect profesional.

      Compatibil cu toate sistemele de operare renumite

      Ecranele tactile sunt independente de software şi acceptă Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS şi Linux.

      Specificaţii tehnice

      • Imagine/Ecran

        Dimensiune diagonală ecran (metric)
        138.6  cm
        Dimensiune diagonală ecran (inchi)
        54.6  inch
        Raport lungime/lăţime
        16:9
        Rezoluţie panou
        1920 x 1080p
        Distanţă între pixeli
        0,21 x 0,63 mm
        Rezoluţie optimă
        1920 x 1080 la 60 Hz
        Luminozitate
        450  cd/m²
        Culori afişaj
        1,07 miliarde
        Raport de contrast (nominal)
        4000:1
        Timp de răspuns (nominal)
        6,5  ms
        Unghi de vizionare (orizontal)
        178  grad
        Unghi de vizionare (vertical)
        178  grad
        Îmbunătăţiri ale imaginii
        • Escamotare mişcare 3/2 - 2/2
        • Filtru 3D de tip pieptene
        • Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mişcare
        • Scanare progresivă
        • Deinterlacing 3D MA
        • Îmbunătăţire dinamică a contrastului

      • Conectivitate

        PC
        • Intrare VGA D-Sub 15HD
        • RS232 D-Sub9
        • Ieşire RS232 D-sub9
        • 3,5 mm intrare audio x1 pentru PC
        • RJ45
        • Ieşire VGA (via DVI-I)
        Intrare AV
        • Compozit (BNC) x1
        • Component (BNC) x1
        • DVI-D x1
        Ieşire AV
        Audio (S/D) x1
        Alte conexiuni
        • Ieşire c.a.
        • Port de afişare
        • Ieşire DVI
        • Conector pentru boxe externe
        • HDMI
        • Ieşire IR
        • OPS
        • USB

      • Confort

        Poziţionare
        • Peisaj
        • Portret
        Control tastatură
        • Ascuns
        • Blocabil
        Semnal telecomandă
        Blocabil
        Retransmitere a semnalului
        • RS232
        • VGA
        • DVI
        • IR Loopthrough
        Uşor de instalat
        • Ieşire c.a.
        • Inserare inteligentă
        Funcţii de economisire a energiei
        Smart Power
        Alte avantaje
        Mânere pentru transport
        Funcţii de control de siguranţă
        • Controlul căldurii
        • Senzor de temperatură
        Controlare în reţea
        • RS232
        • HDMI (Un singur cablu)
        • RJ45

      • Sunet

        Difuzoare încorporate
        2 x 12 W RMS

      • Alimentare

        Sursă de alimentare reţea
        90 ~ 264 V c.a., 50 ~ 60 Hz
        Consum (nominal)
        110  W
        Consum în standby
        < 0,5 W

      • Rezoluţie de afişare acceptată

        Formate pentru calculator
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        Formate video
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Dimensiuni

        Adâncime cutie
        280  mm
        Înălţime cutie
        980  mm
        Suport cu inserare inteligentă
        100 x 100 mm, 100 x 200 mm
        Lăţime cutie
        1480  mm
        Lăţime aparat
        1273  mm
        Greutate produs
        47  kg
        Înălţime aparat
        745  mm
        Adâncime aparat
        80,5  mm
        Suport de perete
        400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
        Lăţime ramă
        29 mm
        Greutate cu ambalaj inclus
        55,5  kg

      • Condiţii de funcţionare

        Interval temperatură (operare)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        60.000  ore
        Umiditate relativă
        20 ~ 80  %
        Interval temperatură (depozitare)
        -20 ~ 60  °C

      • Accesorii

        Accesorii incluse
        • Telecomandă
        • Baterii pentru telecomandă
        • Cablu de alimentare c.a.
        • Cablu VGA
        • Manualul de utilizare pe CD-ROM
        • Ghid de iniţiere rapidă
        Accesorii opţionale
        • SW tactil pentru mai mulţi utilizatori
        • Suport pentru masă

      • Diverse

        Limbi OSD
        • Engleză
        • Franceză
        • Germană
        • Italiană
        • Poloneză
        • Turcă
        • Rusă
        • Chineză simplificată
        • Spaniolă
        Garanţie
        3 ani garanţie

      • Interactivitate

        Tehnologie Multi-touch
        Senzori optici
        Puncte tactile
        2 de puncte tactile simultan
        Plug and play
        Compatibilitate HID
        Sticlă de protecţie
        Sticlă securizată călită de 5 mm

      Ce este în cutie?

      Alte articole din cutie

      • Telecomandă
      • Baterii pentru telecomandă
      • Cablu de alimentare c.a.
      • Cablu VGA
      • Manualul de utilizare pe CD-ROM
      • Ghid de iniţiere rapidă
      • Accesorii opţionale: SW tactil pentru mai mulţi utilizatori
      • Accesorii opţionale: Suport pentru masă
      Badge-D2C

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      Produse recomandate

      Produse vizualizate recent

      Recenzii

      Fii primul care lasă o recenzie

      Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


      Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

      Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

       

      Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
      Vezi T&C aici.

      Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

      Persoane image
      *
      Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
      Ce înseamnă aceasta?
      CE

      Despre noi

      Asistenţă pentru magazinul online
      Caută comandă
      A.N.P.C.
      A.N.P.C. - SAL
      Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
      Despre Philips
      Contactează-ne
      Termeni și Condiții
      Informatii privind condiţiile de legalitate
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Toate drepturile rezervate.

      Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.