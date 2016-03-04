Hub USB 3.0 pentru acces confortabil şi încărcare rapidă

Tehnologia USB 3.0 super-rapidă utilizează o rată de transfer de 5 gbiţi/s, care este de aproape 10 ori mai rapidă decât USB 2.0 standard, reducând timpul dedicat transferului de date şi ajutându-te să economiseşti timp şi bani. Cu o lăţime mai mare de bandă, rate de transfer super-rapide, o mai bună gestionare a puterii şi performanţe generale superioare, USB 3.0 stabileşte cel mai recent standard global, permiţându-ţi să utilizezi dispozitive de stocare cu capacitate mare. Nu va mai trebui să aştepţi prea mult pentru ca dispozitivele să se încarce. Noul FastCharge permite încărcarea rapidă, pentru a încărca din mers. USB 3.0 este compatibil cu versiunile mai vechi de dispozitive USB 2.0.