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BDM4350UC/00
Ultra High Definition 4K
Ecranul expansiv profesional de 43” din clasa Ultra HD de la Philips îţi oferă spaţiul necesar pentru a te desfăşura şi a viziona pe un ecran mare toate detaliile în 4K Ultra High Definition (de patru ori rezoluţia unui televizor full HD).Vezi toate beneficiile
Din păcate, acest produs nu mai este disponibil
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Monitor LCD 4K Ultra HD
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Aceste afişaje Philips utilizează panouri de înaltă performanţă pentru a oferi imagini cu rezoluţie UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD, utilizezi aplicaţii grafice 3D sau eşti un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice.
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care vă oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea din aproape orice unghi a afişajului. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS vă oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, filme şi pentru navigarea pe Web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
Funcţia Philips MultiView pe acest monitor expansiv 4K UHD permite afişarea Full HD a patru sisteme pe un singur ecran. Poţi folosi funcţia Picture-by-Picture (Imagine cu imagine) (PbP) pentru monitorizarea a patru sisteme pe un singur ecran, pentru camere de control sau de securitate. Ori pentru dispozitive multiple, de exemplu, două notebook-uri, în paralel, simultan, făcând colaborarea mai productivă. Sau în mod Picture-in-Picture (Imagine în imagine) (PiP), urmărind un meci de fotbal în direct de pe set-top box, în timp ce lucrezi pe calculator.
Fluctuaţiile de luminozitate şi culoare pe ecranele LCD reprezintă un fenomen obişnuit. Modul Philips SmartUniformity redă imagini precise sub aspectul luminozităţii; ceea ce este esenţial pentru fotografie, design şi imprimare. Având o metrică de culoare pentru evaluarea preciziei culorii, acest mod este calibrat pentru a asigura o uniformitate luminoasă medie de peste 95%. Prin selecţia acestui mod, se produc imagini uniforme şi clare.
SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran şi vă oferă o performanţă de afişare optimizată. Această interfaţă accesibilă vă permite să selectaţi diferite moduri, precum Birou, Fotografie, Film, Joc, Economie etc., pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. Pe baza selecţiei, SmartImage optimizează dinamic contrastul, saturaţia culorilor, claritatea imaginilor şi a clipurilor video, pentru performanţe de afişare de excepţie. Opţiunea modului Economie vă oferă economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!
Mobile High Definition Link (MHL) este o interfaţă mobilă audio/video pentru conectarea directă a telefoanelor mobile şi a altor dispozitive portabile la afişaje cu înaltă definiţie. Un cablu opţional MHL vă permite să vă conectaţi dispozitivul mobil care acceptă MHL la acest afişaj mare Philips MHL şi să vă vizionaţi videoclipurile HD care prind viaţă cu sunet complet digital. Nu doar că vă puteţi bucura de jocurile mobile, fotografii şi alte aplicaţii pe ecranul său mare, dar puteţi să vă încărcaţi simultan dispozitivul mobil astfel încât să nu vă lase fără alimentare la mijlocul drumului.
Un design cu ramă subţire aduce un aspect elegant unui afişaj public pentru a se potrivi în mod plăcut în orice mediu. Mai mult, acest design face afişajul ideal pentru pereţii de monitoare video.
O pereche de boxe stereo de calitate înaltă integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.
Tehnologia USB 3.0 super-rapidă utilizează o rată de transfer de 5 gbiţi/s, care este de aproape 10 ori mai rapidă decât USB 2.0 standard, reducând timpul dedicat transferului de date şi ajutându-te să economiseşti timp şi bani. Cu o lăţime mai mare de bandă, rate de transfer super-rapide, o mai bună gestionare a puterii şi performanţe generale superioare, USB 3.0 stabileşte cel mai recent standard global, permiţându-ţi să utilizezi dispozitive de stocare cu capacitate mare. Nu va mai trebui să aştepţi prea mult pentru ca dispozitivele să se încarce. Noul FastCharge permite încărcarea rapidă, pentru a încărca din mers. USB 3.0 este compatibil cu versiunile mai vechi de dispozitive USB 2.0.
Aceste monitoare Philips dispun de o multitudine de variante de conectivitate precum VGA, DisplayPort, conector universal HDMI, permiţându-ţi să te bucuri de conţinut video şi audio de înaltă rezoluţie, necomprimat. Noile conexiuni DisplayPort şi HDMI 2.0 permit acum rezoluţii full 4K la 60 de Hz pentru imagini line. Conexiunile USB te asigură că beneficiezi de rate de transfer de date de mare viteză şi de conectivitate globală în acelaşi timp. Indiferent de sursa pe care o utilizezi, poţi fi sigur că acest ecran Philips este o investiţie care nu se va demoda prea curând!
Tiparul VESA garantează compatibilitatea a sute de soluţii de montare inovatoare.
La acţionarea comutatorului 0 waţi, care este amplasat convenabil în partea din spate, puteţi opri complet alimentarea c.a. a monitorului dvs. Rezultatul este consumul zero de energie reducând şi mai mult emisiile dvs. de carbon.
Imagine/Ecran
Conectivitate
Confort
Alimentare
Dimensiuni
Greutate
Condiţii de funcţionare
Sustenabilitate
Conformitate şi standarde
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