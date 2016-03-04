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    • Ultra High Definition 4K Ultra High Definition 4K Ultra High Definition 4K
      Energy Label Europe B etichetă Energie
      Pentru mai multe informaţii descarcă etichetă Energie (PDF 209.0KB)

      Brilliance Monitor LCD 4K Ultra HD

      BDM4350UC/00

      Ultra High Definition 4K

      Ecranul expansiv profesional de 43” din clasa Ultra HD de la Philips îţi oferă spaţiul necesar pentru a te desfăşura şi a viziona pe un ecran mare toate detaliile în 4K Ultra High Definition (de patru ori rezoluţia unui televizor full HD).

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      Brilliance Monitor LCD 4K Ultra HD

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      Brilliance

      Monitor LCD 4K Ultra HD

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      Ultra High Definition 4K

      Vizionează pe ecranul mare cu toate detaliile

      • 43 (diagonală de 42,51”/108 cm)
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      Rezoluţie 4K UHD UltraClear (3840x2160) pentru precizie

      Rezoluţie 4K UHD UltraClear (3840x2160) pentru precizie

      Aceste afişaje Philips utilizează panouri de înaltă performanţă pentru a oferi imagini cu rezoluţie UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD, utilizezi aplicaţii grafice 3D sau eşti un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice.

      Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

      Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

      Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care vă oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea din aproape orice unghi a afişajului. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS vă oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, filme şi pentru navigarea pe Web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.

      MultiView 4K pentru 4 sisteme pe un singur ecran

      MultiView 4K pentru 4 sisteme pe un singur ecran

      Funcţia Philips MultiView pe acest monitor expansiv 4K UHD permite afişarea Full HD a patru sisteme pe un singur ecran. Poţi folosi funcţia Picture-by-Picture (Imagine cu imagine) (PbP) pentru monitorizarea a patru sisteme pe un singur ecran, pentru camere de control sau de securitate. Ori pentru dispozitive multiple, de exemplu, două notebook-uri, în paralel, simultan, făcând colaborarea mai productivă. Sau în mod Picture-in-Picture (Imagine în imagine) (PiP), urmărind un meci de fotbal în direct de pe set-top box, în timp ce lucrezi pe calculator.

      SmartUniformity pentru imagini coerente

      SmartUniformity pentru imagini coerente

      Fluctuaţiile de luminozitate şi culoare pe ecranele LCD reprezintă un fenomen obişnuit. Modul Philips SmartUniformity redă imagini precise sub aspectul luminozităţii; ceea ce este esenţial pentru fotografie, design şi imprimare. Având o metrică de culoare pentru evaluarea preciziei culorii, acest mod este calibrat pentru a asigura o uniformitate luminoasă medie de peste 95%. Prin selecţia acestui mod, se produc imagini uniforme şi clare.

      Presetări SmartImage pentru setări de imagine uşor de optimizat

      Presetări SmartImage pentru setări de imagine uşor de optimizat

      SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran şi vă oferă o performanţă de afişare optimizată. Această interfaţă accesibilă vă permite să selectaţi diferite moduri, precum Birou, Fotografie, Film, Joc, Economie etc., pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. Pe baza selecţiei, SmartImage optimizează dinamic contrastul, saturaţia culorilor, claritatea imaginilor şi a clipurilor video, pentru performanţe de afişare de excepţie. Opţiunea modului Economie vă oferă economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!

      Tehnologie MHL pentru a vă bucura de conţinutul mobil pe un ecran mare

      Tehnologie MHL pentru a vă bucura de conţinutul mobil pe un ecran mare

      Mobile High Definition Link (MHL) este o interfaţă mobilă audio/video pentru conectarea directă a telefoanelor mobile şi a altor dispozitive portabile la afişaje cu înaltă definiţie. Un cablu opţional MHL vă permite să vă conectaţi dispozitivul mobil care acceptă MHL la acest afişaj mare Philips MHL şi să vă vizionaţi videoclipurile HD care prind viaţă cu sunet complet digital. Nu doar că vă puteţi bucura de jocurile mobile, fotografii şi alte aplicaţii pe ecranul său mare, dar puteţi să vă încărcaţi simultan dispozitivul mobil astfel încât să nu vă lase fără alimentare la mijlocul drumului.

      Design cu ramă subţire pentru un aspect elegant

      Un design cu ramă subţire aduce un aspect elegant unui afişaj public pentru a se potrivi în mod plăcut în orice mediu. Mai mult, acest design face afişajul ideal pentru pereţii de monitoare video.

      Boxe puternice de 7 Waţi pentru a da frâu liber conţinutului tău

      O pereche de boxe stereo de calitate înaltă integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.

      Hub USB 3.0 pentru acces confortabil şi încărcare rapidă

      Tehnologia USB 3.0 super-rapidă utilizează o rată de transfer de 5 gbiţi/s, care este de aproape 10 ori mai rapidă decât USB 2.0 standard, reducând timpul dedicat transferului de date şi ajutându-te să economiseşti timp şi bani. Cu o lăţime mai mare de bandă, rate de transfer super-rapide, o mai bună gestionare a puterii şi performanţe generale superioare, USB 3.0 stabileşte cel mai recent standard global, permiţându-ţi să utilizezi dispozitive de stocare cu capacitate mare. Nu va mai trebui să aştepţi prea mult pentru ca dispozitivele să se încarce. Noul FastCharge permite încărcarea rapidă, pentru a încărca din mers. USB 3.0 este compatibil cu versiunile mai vechi de dispozitive USB 2.0.

      SmartConnect cu conexiuni DisplayPort, HDMI şi VGA

      Aceste monitoare Philips dispun de o multitudine de variante de conectivitate precum VGA, DisplayPort, conector universal HDMI, permiţându-ţi să te bucuri de conţinut video şi audio de înaltă rezoluţie, necomprimat. Noile conexiuni DisplayPort şi HDMI 2.0 permit acum rezoluţii full 4K la 60 de Hz pentru imagini line. Conexiunile USB te asigură că beneficiezi de rate de transfer de date de mare viteză şi de conectivitate globală în acelaşi timp. Indiferent de sursa pe care o utilizezi, poţi fi sigur că acest ecran Philips este o investiţie care nu se va demoda prea curând!

      Montarea VESA permite configurarea perfectă

      Tiparul VESA garantează compatibilitatea a sute de soluţii de montare inovatoare.

      Consum zero de energie cu comutatorul 0 waţi

      La acţionarea comutatorului 0 waţi, care este amplasat convenabil în partea din spate, puteţi opri complet alimentarea c.a. a monitorului dvs. Rezultatul este consumul zero de energie reducând şi mai mult emisiile dvs. de carbon.

      Specificaţii tehnice

      • Imagine/Ecran

        Dimensiune ecran
        42,51 inch (108 cm)
        Raport lungime/lăţime
        16:9
        Tip de ecran LCD
        LCD IPS
        Tip de iluminare de fundal
        Sistem W-LED
        Distanţă între pixeli
        0,2451 x 0,2451 mm
        Rezoluţie optimă
        3840 x 2160 la 60 Hz
        Luminozitate
        300  cd/m²
        Uniformitatea luminozităţii
        96 ~ 105%
        Culori afişaj
        Compatibilitate culori: 1,07 miliarde culori (10 biţi)
        Raport de contrast (nominal)
        1200:1
        SmartContrast
        50.000.000:1
        Timp de răspuns (nominal)
        5 ms (gri-la-gri)*
        Unghi de vizionare
        • 178º (O) / 178º (V)
        • la C/R > 20
        Îmbunătăţiri ale imaginii
        SmartImage
        Zonă vizualizare efectivă
        941,2 (H) x 529,4 (V)
        Frecvenţă de scanare
        VGA/HDMI: 30 - 99 kHz; DP: 30 - 160 kHz (H) / VGA: 56 - 80 Hz; HDMI/DP: 23 - 80 Hz (V)
        sRGB
        Da
        MHL
        1080P la 60Hz
        Delta E
        <3
        Fără scintilaţii
        Da
        Tratamentul ecranului
        Antireflex, 3H, opacitate de 1 %

      • Conectivitate

        Intrare semnal
        • VGA (analogic)
        • DisplayPort x 2
        • HDMI (2.0) - MHL x 2
        USB
        USB 3.0x4 (1 cu încărcare rapidă)*
        Intrare sincronizare
        • Sincronizare separată
        • Sincronizare la verde
        Intrare/ieşire audio
        • Intrare audio PC
        • Ieşire căşti

      • Confort

        Difuzoare încorporate
        7 W x 2
        Compatibilitate Plug & Play
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
        Confort utilizator
        • SmartImage
        • Multiview
        • Utilizator
        • Meniu
        • Activare/Dezactivare
        Limbi OSD
        • Portugheză braziliană
        • Cehă
        • Olandeză
        • Engleză
        • Finlandeză
        • Franceză
        • Germană
        • Greacă
        • Maghiară
        • Italiană
        • Japoneză
        • Coreeană
        • Poloneză
        • Portugheză
        • Rusă
        • Chineză simplificată
        • Spaniolă
        • Suedeză
        • Chineză tradiţională
        • Turcă
        • Ucraineană
        Alte avantaje
        • Blocare Kensington
        • Suport VESA (200x200 mm)
        Software de control
        SmartControl
        MultiView
        • PIP (2x dispozitive)
        • PBP (4x dispozitive)

      • Alimentare

        Mod ECO
        46,5 W (nominal)
        Sursă de alimentare
        • Încorporat
        • 100-240 V c.a., 50-60 Hz
        Mod Oprit
        Zero waţi cu comutatorul c.a.
        Mod pornit
        63,1 W (nominal) (conform metodei de testare EnergyStar 6.0)
        Mod Standby
        <0,5 W (nominal)
        Indicator LED de funcţionare
        • Funcţionare - alb
        • Mod standby - alb (intermitent)

      • Dimensiuni

        Ambalaj în mm (l x H x A)
        1070 x 680 x 160  mm
        Produs fără suport (mm)
        968 x 562 x 82  mm
        Produs cu suport (înălţime max.)
        968 x 630 x 259  mm

      • Greutate

        Produs cu ambalaj (kg)
        14,29  kg
        Produs cu suport (kg)
        9,72  kg
        Produs fără suport (kg)
        9,40  kg

      • Condiţii de funcţionare

        Altitudine
        Funcţionare: +12.000 ft (3.658 m), nefuncţionare: +40.000 ft (12.192 m)
        Interval temperatură (operare)
        între 0 °C şi 40 °C  °C
        MTBF
        70.000 ore (fără iluminare de fundal)  ore
        Umiditate relativă
        20 %-80  %
        Interval temperatură (depozitare)
        între -20° şi 60 °C  °C

      • Sustenabilitate

        Date ecologice şi energetice
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        Material de ambalare reciclabil
        100  %
        Substanţe specifice
        • Carcasă fără PVC/BFR
        • Fără mercur

      • Conformitate şi standarde

        Reglementări şi standarde
        • CECP
        • WEEE
        • KCC
        • PSE
        • VCCI
        • J-MOSS
        • EPA
        • BSMI
        • SEMKO
        • RCM
        • Siglă CE
        • FCC, clasa B
        • EAC
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • PSB
        • E-standby
        • SASO
        • CB
        • China RoHS
        • UCRAINEANĂ
        • Kuwait
        • KUCAS
        • ICES-003

      • Carcasă

        Finisaj
        Lucios (ramă faţă) / Textură (picior / capac spate)
        Picior
        Argintiu
        Ramă faţă
        Negru
        Capac spate
        Negru

      • Ce este în cutie?

        Cabluri
        VGA, HDMI, DP, audio, alimentare
        Monitor cu suport
        Da
        Documentaţie utilizator
        Da

      Badge-D2C

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      • Acest afişaj Philips este certificat MHL. Totuşi, dacă dispozitivul dvs. MHL nu se conectează şi nu funcţionează corect, consultaţi întrebările frecvente despre dispozitivul MHL sau consultaţi direct furnizorul pentru instrucţiuni. Politica producătorului dispozitivului dvs. poate necesita achiziţionarea cablului sau adaptorului specific MHL pentru ca acesta sa funcţioneze
      • Necesită un dispozitiv mobil MHL certificat şi un cablu MHL (nu este inclus). Vă rugăm să verificaţi compatibilitatea cu furnizorul dispozitivului dvs. MHL.
      • Punerea în standby/oprirea economisirii energiei ErP nu se aplică funcţiei de încărcare MHL
      • Pentru lista completă de produse prevăzute cu funcţia MHL, consultă www.mhlconsortiun.org
      • Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2
      • Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
      • Patru intrări necesare pentru 4 sisteme pe un singur ecran.

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