Ecran LCD Full HD, 1920x1080 pixeli

Acest ecran are o rezoluţie denumită Full HD. Tehnologia de ultimă oră pentru ecrane LCD oferă o rezoluţie panoramică de 1080 de linii cu scanare progresivă, fiecare având 1920 de pixeli. Astfel se pot obţine imagini de înaltă calitate, din semnal HD cu până la 1080 de linii. Culorile intense, imaginea fără scintilaţii, luminozitatea optimă şi contrastul ridicat vă vor oferi o experienţă de vizionare de neuitat.