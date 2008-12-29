Acest monitor LCD profesional de 46" va transmite mesajul dvs. Utilizat în reţea, într-o matrice de monitoare sau ca afişaj independent într-un spaţiu public, acest model oferă o multitudine de caracteristici pentru a servi chiar şi cele mai solicitante aplicaţii
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
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Monitor LCD
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46"
Multimedia
Monitor HDTV
Intrare HDMI pentru o conexiune HD complet digitală într-un singur cablu
HDMI realizează o conexiune RGB digitală necomprimată între sursă şi ecran. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic rezultă o imagine impecabilă. Semnalul nedeteriorat reduce pâlpâirea şi oferă imagini mai clare. HDMI comunică rezoluţia maximă de ieşire echipamentului sursă. Intrarea HDMI este compatibilă cu sursele DVI, însă include sunet digital. HDMI utilizează protecţia la copiere HDCP.
Ecran LCD Full HD, 1920x1080 pixeli
Acest ecran are o rezoluţie denumită Full HD. Tehnologia de ultimă oră pentru ecrane LCD oferă o rezoluţie panoramică de 1080 de linii cu scanare progresivă, fiecare având 1920 de pixeli. Astfel se pot obţine imagini de înaltă calitate, din semnal HD cu până la 1080 de linii. Culorile intense, imaginea fără scintilaţii, luminozitatea optimă şi contrastul ridicat vă vor oferi o experienţă de vizionare de neuitat.
Funcţionare în modul portret
Acest monitor poate fi montat în siguranţă şi în poziţie verticală.
Butoane de comandă ascunse şi blocabile
Butoanele de comandă locale ale ecranului sunt plasate în aşa fel încât să fie cât mai puţin vizibile din imediata apropiere. În plus, senzorul pentru telecomandă şi butoanele de comandă locale pot fi dezactivate prin RS232 pentru a preveni manipularea neautorizată a ecranului când este plasat într-un spaţiu public.
Monitorul poate fi controlat prin reţea, de la distanţă
Sistemul de control al reţelei permite utilizatorului să controleze şi să regleze monitoarele de la distanţă, prin protocolul RS232.
Retransmiterea semnalului VGA permite conectarea mai multor monitoare în serie
Conectarea în serie a mai multor monitoare distribuie eficient controlul şi conţinutul vizual de la o singură sursă la o serie de monitoare aflate în mai multe locaţii dintr-un amplasament.
Funcţie avansată împotriva imaginilor statice
Imaginile statice afişate perioade extinse pe ecran pot lăsa „imagini fantomă” sau crea efectul de imagini remanente pe afişajele LCD. Deşi imaginile remanente pe afişajele LCD nu sunt permanente, nu este de dorit ca aceasta să se întâmple, mai ales în locaţii în care conţinutul este afişat non-stop.
Respectă standardele RoHS pentru protecţia mediului
Produsele de afişare Philips sunt concepute şi fabricate în conformitate cu reglementările stricte privind substanţele periculoase (RoHS) care limitează utilizarea plumbului şi a altor substanţe toxice care pot afecta sănătatea şi mediul înconjurător.
Funcţia zoom îmbunătăţită acceptă aplicarea pe un perete de monitoare
Funcţia zoom internă simplifică utilizarea în cadrul pereţilor de monitoare, eliminând echipamentele externe costisitoare. Capabil de un vidiwall de 25 de ecrane, prin împărţirea a până la 5 ecrane atât orizontal, cât şi vertical.
Specificaţii tehnice
Imagine/Ecran
Dimensiune diagonală ecran (metric)
116.8
cm
Dimensiune diagonală ecran (inchi)
46
inch
Raport lungime/lăţime
16:9
Distanţă între pixeli
0,53025 x 0,53025 mm
Rezoluţie optimă
1920 x 1080 @ 60Hz
Luminozitate
450
cd/m²
Culori afişaj
16,7 milioane de culori
Raport de contrast (nominal)
1500:1
Timp de răspuns (nominal)
6
ms
Unghi de vizionare (orizontal)
178
grad
Unghi de vizionare (vertical)
178
grad
Îmbunătăţiri ale imaginii
Escamotare mişcare 3/2 - 2/2
Filtru 3D de tip pieptene
Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mişcare
Picture-in-Picture
Scanare progresivă
Deinterlacing 3D MA
Frecvenţă de scanare orizontală
31,5 - 91,1 kHz
Frecvenţă de scanare verticală
58 - 85 Hz
Tip ecran
LCD cu matrice activă, Full HD, W-UXGA
Conectivitate
PC
Intrare VGA D-Sub 15HD
Ieşire VGA D-Sub 15HD
RS232 D-Sub9
Ieşire RS232 D-sub9
3,5 mm intrare audio x1 pentru PC
Intrare AV
HDMI x2
Componentă (YPbPr) x1
Audio (S/D) pentru YPbPr x1
Compozit (CVBS) x 2
S-video x1
2x audio (S/D) pentru CVBS şi S-Vid
Ieşire AV
Compozit (CVBS) x1
Audio (S/D) x1
Caract. de conectivitate superioare
Conector pentru boxe externe
Confort
Poziţionare
Portret
Peisaj
Reglementări şi standarde
Siglă CE
RoHS
FCC Clasa A
UL
Limbi OSD
Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Spaniolă
Poloneză
Turcă
Rusă
Controlare în reţea
RS232
Suport VESA
400 x 200 mm
Boxe detaşabile
Boxe de 2 x 7 W (opţionale)
Alimentare
Sursă de alimentare reţea
90-264 V CA, 50/60 Hz
Consum (modul pornit)
165 W (uzual)
Consum în standby
< 5 W
Rezoluţie de afişare acceptată
Formate pentru calculator
640 x 480, 60, 75Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 720, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 50, 60Hz
Formate video
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 60 Hz
Dimensiuni
Înălţime aparat (cu stativ)
705
mm
Înălţime aparat (cu stand) (inch)
27.8
inch
Lăţime aparat
1122
mm
Adâncime aparat (cu stativ)
406
mm
Înălţime aparat
663
mm
Adâncime aparat
138
mm
Adâncime aparat (cu stand) (inch)
16.0
inch
Lăţime aparat (inchi)
44,2
inch
Înălţime aparat (inchi)
26.1
inch
Adâncime aparat (inchi)
5,4
inch
MTBF
50.000 (excl. CCFL 60.000) ore
Specificaţii tehnice
Interval temperatură de funcţionare
0 - 40
°C
Interval de umiditate relativă
5% - 90%
Tuner/Recepţie/Transmisie
Redare video
NTSC
PAL
SECAM
Accesorii
Accesorii incluse
cablu adaptor HDMI-DVI
Cablu VGA
Telecomandă
Baterii pentru telecomandă
Manualul de utilizare pe CD-ROM
Cablu de alimentare c.a.
Ghid de iniţiere rapidă
Accesorii opţionale
Suport pentru masă BM05211
Boxe BAL4631S1
Suport de plafon BM04111 şi BM01111
Suport de perete fix BM02111
Suport de perete flexibil BM04111 şi BM02212
Diverse
Ramă
argintiu Metallic Anthracite
Garanţie
Europa/America de Nord: 3 ani
Ce este în cutie?
Alte articole din cutie
cablu adaptor HDMI-DVI
Cablu VGA
Telecomandă
Baterii pentru telecomandă
Manualul de utilizare pe CD-ROM
Cablu de alimentare c.a.
Ghid de iniţiere rapidă
Accesorii opţionale: Suport pentru masă BM05211
Accesorii opţionale: Boxe BAL4631S1
Accesorii opţionale: Suport de plafon BM04111 şi BM01111
Accesorii opţionale: Suport de perete fix BM02111
Accesorii opţionale: Suport de perete flexibil BM04111 şi BM02212