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      Monitor LCD

      BDL4631V/00

      Clasificare generală / 5
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      Impresionaţi şi implicaţi-vă publicul

      Acest monitor LCD profesional de 46" va transmite mesajul dvs. Utilizat în reţea, într-o matrice de monitoare sau ca afişaj independent într-un spaţiu public, acest model oferă o multitudine de caracteristici pentru a servi chiar şi cele mai solicitante aplicaţii

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      Din păcate, acest produs nu mai este disponibil

      Monitor LCD

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      Monitor LCD
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      Monitor LCD

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      Impresionaţi şi implicaţi-vă publicul

      • 46"
      • Multimedia
      • Monitor HDTV
      Intrare HDMI pentru o conexiune HD complet digitală într-un singur cablu

      Intrare HDMI pentru o conexiune HD complet digitală într-un singur cablu

      HDMI realizează o conexiune RGB digitală necomprimată între sursă şi ecran. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic rezultă o imagine impecabilă. Semnalul nedeteriorat reduce pâlpâirea şi oferă imagini mai clare. HDMI comunică rezoluţia maximă de ieşire echipamentului sursă. Intrarea HDMI este compatibilă cu sursele DVI, însă include sunet digital. HDMI utilizează protecţia la copiere HDCP.

      Ecran LCD Full HD, 1920x1080 pixeli

      Acest ecran are o rezoluţie denumită Full HD. Tehnologia de ultimă oră pentru ecrane LCD oferă o rezoluţie panoramică de 1080 de linii cu scanare progresivă, fiecare având 1920 de pixeli. Astfel se pot obţine imagini de înaltă calitate, din semnal HD cu până la 1080 de linii. Culorile intense, imaginea fără scintilaţii, luminozitatea optimă şi contrastul ridicat vă vor oferi o experienţă de vizionare de neuitat.

      Funcţionare în modul portret

      Acest monitor poate fi montat în siguranţă şi în poziţie verticală.

      Butoane de comandă ascunse şi blocabile

      Butoanele de comandă locale ale ecranului sunt plasate în aşa fel încât să fie cât mai puţin vizibile din imediata apropiere. În plus, senzorul pentru telecomandă şi butoanele de comandă locale pot fi dezactivate prin RS232 pentru a preveni manipularea neautorizată a ecranului când este plasat într-un spaţiu public.

      Monitorul poate fi controlat prin reţea, de la distanţă

      Sistemul de control al reţelei permite utilizatorului să controleze şi să regleze monitoarele de la distanţă, prin protocolul RS232.

      Retransmiterea semnalului VGA permite conectarea mai multor monitoare în serie

      Conectarea în serie a mai multor monitoare distribuie eficient controlul şi conţinutul vizual de la o singură sursă la o serie de monitoare aflate în mai multe locaţii dintr-un amplasament.

      Funcţie avansată împotriva imaginilor statice

      Imaginile statice afişate perioade extinse pe ecran pot lăsa „imagini fantomă” sau crea efectul de imagini remanente pe afişajele LCD. Deşi imaginile remanente pe afişajele LCD nu sunt permanente, nu este de dorit ca aceasta să se întâmple, mai ales în locaţii în care conţinutul este afişat non-stop.

      Respectă standardele RoHS pentru protecţia mediului

      Produsele de afişare Philips sunt concepute şi fabricate în conformitate cu reglementările stricte privind substanţele periculoase (RoHS) care limitează utilizarea plumbului şi a altor substanţe toxice care pot afecta sănătatea şi mediul înconjurător.

      Funcţia zoom îmbunătăţită acceptă aplicarea pe un perete de monitoare

      Funcţia zoom internă simplifică utilizarea în cadrul pereţilor de monitoare, eliminând echipamentele externe costisitoare. Capabil de un vidiwall de 25 de ecrane, prin împărţirea a până la 5 ecrane atât orizontal, cât şi vertical.

      Specificaţii tehnice

      • Imagine/Ecran

        Dimensiune diagonală ecran (metric)
        116.8  cm
        Dimensiune diagonală ecran (inchi)
        46  inch
        Raport lungime/lăţime
        16:9
        Distanţă între pixeli
        0,53025 x 0,53025 mm
        Rezoluţie optimă
        1920 x 1080 @ 60Hz
        Luminozitate
        450  cd/m²
        Culori afişaj
        16,7 milioane de culori
        Raport de contrast (nominal)
        1500:1
        Timp de răspuns (nominal)
        6  ms
        Unghi de vizionare (orizontal)
        178  grad
        Unghi de vizionare (vertical)
        178  grad
        Îmbunătăţiri ale imaginii
        • Escamotare mişcare 3/2 - 2/2
        • Filtru 3D de tip pieptene
        • Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mişcare
        • Picture-in-Picture
        • Scanare progresivă
        • Deinterlacing 3D MA
        Frecvenţă de scanare orizontală
        31,5 - 91,1 kHz
        Frecvenţă de scanare verticală
        58 - 85 Hz
        Tip ecran
        LCD cu matrice activă, Full HD, W-UXGA

      • Conectivitate

        PC
        • Intrare VGA D-Sub 15HD
        • Ieşire VGA D-Sub 15HD
        • RS232 D-Sub9
        • Ieşire RS232 D-sub9
        • 3,5 mm intrare audio x1 pentru PC
        Intrare AV
        • HDMI x2
        • Componentă (YPbPr) x1
        • Audio (S/D) pentru YPbPr x1
        • Compozit (CVBS) x 2
        • S-video x1
        • 2x audio (S/D) pentru CVBS şi S-Vid
        Ieşire AV
        • Compozit (CVBS) x1
        • Audio (S/D) x1
        Caract. de conectivitate superioare
        Conector pentru boxe externe

      • Confort

        Poziţionare
        • Portret
        • Peisaj
        Reglementări şi standarde
        • Siglă CE
        • RoHS
        • FCC Clasa A
        • UL
        Limbi OSD
        • Engleză
        • Franceză
        • Germană
        • Italiană
        • Spaniolă
        • Poloneză
        • Turcă
        • Rusă
        Controlare în reţea
        RS232
        Suport VESA
        400 x 200 mm
        Boxe detaşabile
        Boxe de 2 x 7 W (opţionale)

      • Alimentare

        Sursă de alimentare reţea
        90-264 V CA, 50/60 Hz
        Consum (modul pornit)
        165 W (uzual)
        Consum în standby
        < 5 W

      • Rezoluţie de afişare acceptată

        Formate pentru calculator
        • 640 x 480, 60, 75Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 50, 60Hz
        Formate video
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 60 Hz

      • Dimensiuni

        Înălţime aparat (cu stativ)
        705  mm
        Înălţime aparat (cu stand) (inch)
        27.8  inch
        Lăţime aparat
        1122  mm
        Adâncime aparat (cu stativ)
        406  mm
        Înălţime aparat
        663  mm
        Adâncime aparat
        138  mm
        Adâncime aparat (cu stand) (inch)
        16.0  inch
        Lăţime aparat (inchi)
        44,2  inch
        Înălţime aparat (inchi)
        26.1  inch
        Adâncime aparat (inchi)
        5,4  inch
        MTBF
        50.000 (excl. CCFL 60.000) ore

      • Specificaţii tehnice

        Interval temperatură de funcţionare
        0 - 40  °C
        Interval de umiditate relativă
        5% - 90%

      • Tuner/Recepţie/Transmisie

        Redare video
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Accesorii

        Accesorii incluse
        • cablu adaptor HDMI-DVI
        • Cablu VGA
        • Telecomandă
        • Baterii pentru telecomandă
        • Manualul de utilizare pe CD-ROM
        • Cablu de alimentare c.a.
        • Ghid de iniţiere rapidă
        Accesorii opţionale
        • Suport pentru masă BM05211
        • Boxe BAL4631S1
        • Suport de plafon BM04111 şi BM01111
        • Suport de perete fix BM02111
        • Suport de perete flexibil BM04111 şi BM02212

      • Diverse

        Ramă
        argintiu Metallic Anthracite
        Garanţie
        Europa/America de Nord: 3 ani

      Ce este în cutie?

      Alte articole din cutie

      • cablu adaptor HDMI-DVI
      • Cablu VGA
      • Telecomandă
      • Baterii pentru telecomandă
      • Manualul de utilizare pe CD-ROM
      • Cablu de alimentare c.a.
      • Ghid de iniţiere rapidă
      • Accesorii opţionale: Suport pentru masă BM05211
      • Accesorii opţionale: Boxe BAL4631S1
      • Accesorii opţionale: Suport de plafon BM04111 şi BM01111
      • Accesorii opţionale: Suport de perete fix BM02111
      • Accesorii opţionale: Suport de perete flexibil BM04111 şi BM02212
      Badge-D2C

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