Alte articole din cutie
- Suport pentru masă
- Cablu de alimentare c.a.
- Cablu VGA
- Telecomandă
- Baterii pentru telecomandă
- Ghid de iniţiere rapidă
- cablu adaptor HDMI-DVI
- Manualul de utilizare pe CD-ROM
- Accesorii opţionale: SmartLoader 22AV1135
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BDL4231C/00
Afişaj inovativ pentru aplicaţii în spaţii publice interioare
Ţineţi costurile sub control cu acest monitor LCD de 42", care poate fi controlat prin reţea. Utilizat în reţea sau ca afişaj independent într-un spaţiu public, oferă o multitudine de caracteristici pentru a satisface cel mai pretenţios public şi cele mai solicitante aplicaţii de vizualizare profesionale.Vezi toate beneficiile
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Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Monitor LCD
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HDMI realizează o conexiune RGB digitală necomprimată între sursă şi ecran. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic rezultă o imagine impecabilă. Semnalul nedeteriorat reduce pâlpâirea şi oferă imagini mai clare. HDMI comunică rezoluţia maximă de ieşire echipamentului sursă. Intrarea HDMI este compatibilă cu sursele DVI, însă include sunet digital. HDMI utilizează protecţia la copiere HDCP.
Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată şi presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% şi, implicit, a costurilor.
Formatul panoramic al panoului LCD cu rezoluţie XGA poate afişa 1366 x 768 pixeli; WXGA le permite monitoarelor să nu fie baleiate pentru a asigura o afişare de calitate superioară şi o reproducere mai fidelă a culorilor.
Într-o setare de reţea este de dorit să puteţi controla condiţiile de pornire a tuturor afişajelor la reluarea alimentării cu energie electrică după o întrerupere. Prin intermediul comenzilor RS232, Smart Control permite alegerea a patru setări de pornire: statut alimentare, intrare sursă, nivel volum şi format imagine. Pentru fiecare din aceste setări puteţi alege ca, la restabilirea alimentării electrice, afişajul să memoreze ultimul statut al acestora sau să dispună de o setare fixă.
Butoanele de comandă locale ale ecranului sunt plasate în aşa fel încât să fie cât mai puţin vizibile din imediata apropiere. În plus, senzorul pentru telecomandă şi butoanele de comandă locale pot fi dezactivate prin RS232 pentru a preveni manipularea neautorizată a ecranului când este plasat într-un spaţiu public.
SmartCard Xpress este un slot de expansiune care oferă afişajului funcţii suplimentare. Cardurile dezvoltate de Philips şi/sau de terţe părţi sunt proiectate să direcţioneze conectivitatea cu afişajul prin intermediul slotului, eliminând necesitatea unor dispozitive suplimentare.
Controlul la distanţă permite utilizatorului să comande şi să regleze afişajele de la distanţă prin protocolul RS232. Utilizând comenzile CEC, veţi putea avea control complet asupra tuturor afişajelor din reţeaua de semnalizare în orice moment.
Oferă posibilitatea de a copia toate setările de meniu de la un afişaj la altul. Această funcţie asigură omogenitatea setărilor şi reduce semnificativ timpul de instalare. Funcţionare wireless totală.
Produsele de afişare Philips sunt concepute şi fabricate în conformitate cu reglementările stricte privind substanţele periculoase (RoHS) care limitează utilizarea plumbului şi a altor substanţe toxice care pot afecta sănătatea şi mediul înconjurător.
Imagine/Ecran
Conectivitate
Confort
Sunet
Alimentare
Rezoluţie de afişare acceptată
Dimensiuni
Specificaţii tehnice
Tuner/Recepţie/Transmisie
Accesorii
Diverse
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