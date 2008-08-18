Stabileşte setări diferite de pornire cu SmartControl

Într-o setare de reţea este de dorit să puteţi controla condiţiile de pornire a tuturor afişajelor la reluarea alimentării cu energie electrică după o întrerupere. Prin intermediul comenzilor RS232, Smart Control permite alegerea a patru setări de pornire: statut alimentare, intrare sursă, nivel volum şi format imagine. Pentru fiecare din aceste setări puteţi alege ca, la restabilirea alimentării electrice, afişajul să memoreze ultimul statut al acestora sau să dispună de o setare fixă.