Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    • Afişaj inovativ pentru aplicaţii în spaţii publice interioare Afişaj inovativ pentru aplicaţii în spaţii publice interioare Afişaj inovativ pentru aplicaţii în spaţii publice interioare

      Monitor LCD

      BDL4231CS/00

      Clasificare generală / 5
      • Recenzii Recenzii Recenzii

      Afişaj inovativ pentru aplicaţii în spaţii publice interioare

      Ţineţi costurile sub control cu acest monitor LCD de 107 cm (42"), care poate fi controlat prin reţea. Utilizat în reţea sau ca afişaj independent într-un spaţiu public, acest model oferă o multitudine de caracteristici pentru a satisface cel mai pretenţios public şi cele mai solicitante aplicaţii de vizualizare profesionale.

      Vezi toate beneficiile

      Din păcate, acest produs nu mai este disponibil

      Monitor LCD

      Produse similare

      Afişează toate Necartografiat

      Economiseşte cumpărându-le împreună Cumpără mai multe produse şi primeşte 1 articol gratuit

      Pachet special cu produsele de care ai nevoie într-o singură achiziție

      Preţul setului

      Nu doresc pachetul special

      Alege unul dintre următoarele: Alege unul dintre următoarele produse:

      Adaugă în coș și accesoriile compatibile

      Acest produs
      Monitor LCD
      - {discount-value}

      Monitor LCD

      total

      recurring payment

      Afişaj inovativ pentru aplicaţii în spaţii publice interioare

      cu slot SmartCard

      • 107 cm (42")
      • Multimedia
      • HD Ready
      Intrare HDMI pentru o conexiune HD complet digitală într-un singur cablu

      Intrare HDMI pentru o conexiune HD complet digitală într-un singur cablu

      HDMI realizează o conexiune RGB digitală necomprimată între sursă şi ecran. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic rezultă o imagine impecabilă. Semnalul nedeteriorat reduce pâlpâirea şi oferă imagini mai clare. HDMI comunică rezoluţia maximă de ieşire echipamentului sursă. Intrarea HDMI este compatibilă cu sursele DVI, însă include sunet digital. HDMI utilizează protecţia la copiere HDCP.

      SmartPower pentru economisirea energiei

      SmartPower pentru economisirea energiei

      Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată şi presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% şi, implicit, a costurilor.

      Format panoramic WXGA cu rezoluţie de 1366 x 768 pentru o imagine mai clară

      Formatul panoramic al panoului LCD cu rezoluţie XGA poate afişa 1366 x 768 pixeli; WXGA le permite monitoarelor să nu fie baleiate pentru a asigura o afişare de calitate superioară şi o reproducere mai fidelă a culorilor.

      Stabileşte setări diferite de pornire cu SmartControl

      Într-o setare de reţea este de dorit să puteţi controla condiţiile de pornire a tuturor afişajelor la reluarea alimentării cu energie electrică după o întrerupere. Prin intermediul comenzilor RS232, Smart Control permite alegerea a patru setări de pornire: statut alimentare, intrare sursă, nivel volum şi format imagine. Pentru fiecare din aceste setări puteţi alege ca, la restabilirea alimentării electrice, afişajul să memoreze ultimul statut al acestora sau să dispună de o setare fixă.

      Butoane de comandă ascunse şi blocabile

      Butoanele de comandă locale ale ecranului sunt plasate în aşa fel încât să fie cât mai puţin vizibile din imediata apropiere. În plus, senzorul pentru telecomandă şi butoanele de comandă locale pot fi dezactivate prin RS232 pentru a preveni manipularea neautorizată a ecranului când este plasat într-un spaţiu public.

      Slot SmartCard Xpress integrat pentru posibilităţi de extindere

      SmartCard Xpress este un slot de expansiune care oferă afişajului funcţii suplimentare. Cardurile dezvoltate de Philips şi/sau de terţe părţi sunt proiectate să direcţioneze conectivitatea cu afişajul prin intermediul slotului, eliminând necesitatea unor dispozitive suplimentare.

      Control şi configurare de la distanţă prin RS232

      Controlul la distanţă permite utilizatorului să comande şi să regleze afişajele de la distanţă prin protocolul RS232. Utilizând comenzile CEC, veţi putea avea control complet asupra tuturor afişajelor din reţeaua de semnalizare în orice moment.

      Wireless SmartLoader pentru clonare rapidă

      Oferă posibilitatea de a copia toate setările de meniu de la un afişaj la altul. Această funcţie asigură omogenitatea setărilor şi reduce semnificativ timpul de instalare. Funcţionare wireless totală.

      Respectă standardele RoHS pentru protecţia mediului

      Produsele de afişare Philips sunt concepute şi fabricate în conformitate cu reglementările stricte privind substanţele periculoase (RoHS) care limitează utilizarea plumbului şi a altor substanţe toxice care pot afecta sănătatea şi mediul înconjurător.

      Specificaţii tehnice

      • Imagine/Ecran

        Dimensiune diagonală ecran (metric)
        107  cm
        Dimensiune diagonală ecran (inchi)
        42  inch
        Raport lungime/lăţime
        16:9
        Tip de ecran LCD
        • 1366 x 768 pixeli
        • Polarizor antireflexie
        Rezoluţie optimă
        1360 x 768 la 60 Hz
        Luminozitate
        500  cd/m²
        Culori afişaj
        16,7 milioane de culori
        Contrast dinamic al ecranului
        3000:1
        Timp de răspuns (nominal)
        5  ms
        Unghi de vizionare (orizontal)
        178  grad
        Unghi de vizionare (vertical)
        178  grad
        Îmbunătăţiri ale imaginii
        • Escamotare mişcare 3/2 - 2/2
        • Filtru 3D de tip pieptene
        • Deinterlacing 3D MA
        • Scanare progresivă
        • Îmbunătăţire dinamică a contrastului
        Frecvenţă de scanare verticală
        56 - 75 Hz
        Tip ecran
        LCD WXGA Active Matrix TFT

      • Conectivitate

        PC
        • 3,5 mm intrare audio x1 pentru PC
        • RS232 D-Sub9
        • Intrare VGA D-Sub 15HD
        Intrare AV
        • HDMI x2
        • Componentă (YPbPr) 2x
        • Audio (S/D) pentru YPbPr x2
        • Compozit (CVBS) x1
        • Audio (S/D) x1
        • S-video x1
        Alte conexiuni
        Ieşire SP/DIF (coaxial)
        Caract. de conectivitate superioare
        • Slot de extindere SmartCard
        • Conector pentru boxe externe

      • Confort

        Picture-in-Picture
        CVBS PIP pe VGA principal
        Reglementări şi standarde
        • Siglă CE
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        • GOST
        • SEMKO
        Controlare în reţea
        RS232
        Suport VESA
        400 x 200 mm
        Ajustări format ecran
        • 4:3
        • Ecran lat
        • Zoom subtitrare
        • Superwide
        • Zoom 14:9
        • Zoom 16:9

      • Sunet

        Difuzoare încorporate
        2
        Putere de ieşire (RMS)
        2 x 10W
        Caracteristici superioare sunet
        Smart Sound
        Sistem audio
        • Stereo
        • Mono

      • Alimentare

        Sursă de alimentare reţea
        90-264 V c.a., 50/60 Hz
        Consum (modul pornit)
        186W (tipic)
        Consum în standby
        <3,5 W

      • Rezoluţie de afişare acceptată

        Formate pentru calculator
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        Formate video
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 60 Hz

      • Dimensiuni

        Adâncime cutie
        34.1  mm
        Înălţime cutie
        74.8  mm
        Lăţime cutie
        117  mm
        Înălţime aparat (cu stativ)
        663  mm
        Înălţime aparat (cu stand) (inch)
        26.1  inch
        Lăţime aparat
        1022  mm
        Greutate produs
        21,0  kg
        Adâncime aparat (cu stativ)
        250  mm
        Înălţime aparat
        615  mm
        Adâncime aparat
        129  mm
        Adâncime aparat (cu stand) (inch)
        9.8  inch
        Lăţime aparat (inchi)
        40,2  inch
        Înălţime aparat (inchi)
        24.2  inch
        Adâncime aparat (inchi)
        5,1  inch
        Adâncime cutie (inch)
        13.4  inch
        Înălţime cutie (inch)
        29.4  inch
        Lăţime cutie (inch)
        46.1  inch
        Greutate produs (lb)
        46,30  lb
        Greutate cu ambalaj inclus
        21,8  kg
        Greutate cu ambalaj inclus (lb)
        48,06
        MTBF
        100k (excl. CCFL 50k) ore

      • Specificaţii tehnice

        Interval temperatură de funcţionare
        0 - 40  °C
        Interval de umiditate relativă
        5 % - 90 %

      • Tuner/Recepţie/Transmisie

        Redare video
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Accesorii

        Accesorii incluse
        • Suport pentru masă
        • Cablu de alimentare c.a.
        • Cablu VGA
        • Telecomandă
        • Baterii pentru telecomandă
        • Ghid de iniţiere rapidă
        • cablu adaptor HDMI-DVI
        • Manualul de utilizare pe CD-ROM
        Accesorii opţionale
        SmartLoader 22AV1135

      • Diverse

        Ramă
        Argintiu
        Garanţie
        Europa/America de Nord: 3 ani, APMEA: 1 an

      Ce este în cutie?

      Alte articole din cutie

      • Suport pentru masă
      • Cablu de alimentare c.a.
      • Cablu VGA
      • Telecomandă
      • Baterii pentru telecomandă
      • Ghid de iniţiere rapidă
      • cablu adaptor HDMI-DVI
      • Manualul de utilizare pe CD-ROM
      • Accesorii opţionale: SmartLoader 22AV1135
      Badge-D2C

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      Produse recomandate

      Produse vizualizate recent

      Recenzii

      Fii primul care lasă o recenzie

      Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


      Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

      Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

       

      Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
      Vezi T&C aici.

      Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

      Persoane image
      *
      Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
      Ce înseamnă aceasta?
      CE

      Despre noi

      Asistenţă pentru magazinul online
      Caută comandă
      A.N.P.C.
      A.N.P.C. - SAL
      Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
      Despre Philips
      Contactează-ne
      Termeni și Condiții
      Informatii privind condiţiile de legalitate
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Toate drepturile rezervate.

      Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.