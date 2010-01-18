Ţineţi costurile sub control cu acest monitor LCD de 81 cm (32"), care poate fi controlat prin reţea. Utilizat în reţea sau ca afişaj independent într-un spaţiu public, acest model oferă o multitudine de caracteristici pentru a satisface cel mai pretenţios public şi cele mai solicitante aplicaţii de vizualizare profesionale.
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
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Monitor LCD
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pentru aplicaţii la interior
81 cm (32")
Multimedia
HD Ready
Intrare HDMI pentru o conexiune HD complet digitală într-un singur cablu
HDMI realizează o conexiune RGB digitală necomprimată între sursă şi ecran. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic rezultă o imagine impecabilă. Semnalul nedeteriorat reduce pâlpâirea şi oferă imagini mai clare. HDMI comunică rezoluţia maximă de ieşire echipamentului sursă. Intrarea HDMI este compatibilă cu sursele DVI, însă include sunet digital. HDMI utilizează protecţia la copiere HDCP.
SmartPower pentru economisirea energiei
Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată şi presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% şi, implicit, a costurilor.
Conceput pentru funcţionare 24/7
Deoarece companiile nu iau niciodată pauză, afişajele noastre de semnalizare sunt proiectate pentru utilizare permanentă. Profitând de componentele de calitate superioară pentru a asigura un nivel înalt de calitate, vă puteţi baza pe această gamă de modele pentru fiabilitate completă permanentă.
Format panoramic WXGA cu rezoluţie de 1366 x 768 pentru o imagine mai clară
Formatul panoramic al panoului LCD cu rezoluţie XGA poate afişa 1366 x 768 pixeli; WXGA le permite monitoarelor să nu fie baleiate pentru a asigura o afişare de calitate superioară şi o reproducere mai fidelă a culorilor.
Funcţia zoom îmbunătăţită acceptă aplicarea pe un perete de monitoare
Funcţia zoom internă simplifică utilizarea în cadrul pereţilor de monitoare, eliminând echipamentele externe costisitoare. Capabil de un vidiwall de 25 de ecrane, prin împărţirea a până la 5 ecrane atât orizontal, cât şi vertical.
Funcţie avansată împotriva imaginilor statice
Imaginile statice afişate perioade extinse pe ecran pot lăsa „imagini fantomă” sau crea efectul de imagini remanente pe afişajele LCD. Deşi imaginile remanente pe afişajele LCD nu sunt permanente, nu este de dorit ca aceasta să se întâmple, mai ales în locaţii în care conţinutul este afişat non-stop.
Respectă standardele RoHS pentru protecţia mediului
Produsele de afişare Philips sunt concepute şi fabricate în conformitate cu reglementările stricte privind substanţele periculoase (RoHS) care limitează utilizarea plumbului şi a altor substanţe toxice care pot afecta sănătatea şi mediul înconjurător.
Control şi configurare de la distanţă prin RS232
Controlul la distanţă permite utilizatorului să comande şi să regleze afişajele de la distanţă prin protocolul RS232. Utilizând comenzile CEC, veţi putea avea control complet asupra tuturor afişajelor din reţeaua de semnalizare în orice moment.
Funcţionare în modul portret
Acest monitor poate fi montat în siguranţă şi în poziţie verticală.
VGA „loop through”
Conectaţi mai multe afişaje pentru a crea un perete de până la 150 de monitoare prin conectare în serie VGA, îmbunătăţind astfel experienţa dvs. vizuală. Fără a avea nevoie de hardware suplimentar, deoarece sunt simplu de instalat şi captivează audienţa.
Specificaţii tehnice
Imagine/Ecran
Dimensiune diagonală ecran (metric)
81
cm
Dimensiune diagonală ecran (inchi)
32
inch
Raport lungime/lăţime
16:9
Rezoluţie panou
1366 x 768p
Distanţă între pixeli
0,511 x 0,511
Rezoluţie optimă
1360 x 768 la 60 Hz
Luminozitate
450
cd/m²
Culori afişaj
16,7 milioane de culori
Raport de contrast (nominal)
3000:1
Timp de răspuns (nominal)
8
ms
Unghi de vizionare (orizontal)
178
grad
Unghi de vizionare (vertical)
178
grad
Îmbunătăţiri ale imaginii
Escamotare mişcare 3/2 - 2/2
Filtru 3D de tip pieptene
Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mişcare