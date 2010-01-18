Funcţie avansată împotriva imaginilor statice

Imaginile statice afişate perioade extinse pe ecran pot lăsa „imagini fantomă” sau crea efectul de imagini remanente pe afişajele LCD. Deşi imaginile remanente pe afişajele LCD nu sunt permanente, nu este de dorit ca aceasta să se întâmple, mai ales în locaţii în care conţinutul este afişat non-stop.