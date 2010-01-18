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    • Cel mai bun afişaj public Cel mai bun afişaj public Cel mai bun afişaj public

      Monitor LCD

      BDL3215E/00

      Clasificare generală / 5
      • Recenzii Recenzii Recenzii

      Cel mai bun afişaj public

      Ţineţi costurile sub control cu acest monitor LCD de 81 cm (32"), care poate fi controlat prin reţea. Utilizat în reţea sau ca afişaj independent într-un spaţiu public, acest model oferă o multitudine de caracteristici pentru a satisface cel mai pretenţios public şi cele mai solicitante aplicaţii de vizualizare profesionale.

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      Monitor LCD

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      Monitor LCD
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      Monitor LCD

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      Cel mai bun afişaj public

      pentru aplicaţii la interior

      • 81 cm (32")
      • Multimedia
      • HD Ready
      Intrare HDMI pentru o conexiune HD complet digitală într-un singur cablu

      Intrare HDMI pentru o conexiune HD complet digitală într-un singur cablu

      HDMI realizează o conexiune RGB digitală necomprimată între sursă şi ecran. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic rezultă o imagine impecabilă. Semnalul nedeteriorat reduce pâlpâirea şi oferă imagini mai clare. HDMI comunică rezoluţia maximă de ieşire echipamentului sursă. Intrarea HDMI este compatibilă cu sursele DVI, însă include sunet digital. HDMI utilizează protecţia la copiere HDCP.

      SmartPower pentru economisirea energiei

      SmartPower pentru economisirea energiei

      Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată şi presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% şi, implicit, a costurilor.

      Conceput pentru funcţionare 24/7

      Conceput pentru funcţionare 24/7

      Deoarece companiile nu iau niciodată pauză, afişajele noastre de semnalizare sunt proiectate pentru utilizare permanentă. Profitând de componentele de calitate superioară pentru a asigura un nivel înalt de calitate, vă puteţi baza pe această gamă de modele pentru fiabilitate completă permanentă.

      Format panoramic WXGA cu rezoluţie de 1366 x 768 pentru o imagine mai clară

      Formatul panoramic al panoului LCD cu rezoluţie XGA poate afişa 1366 x 768 pixeli; WXGA le permite monitoarelor să nu fie baleiate pentru a asigura o afişare de calitate superioară şi o reproducere mai fidelă a culorilor.

      Funcţia zoom îmbunătăţită acceptă aplicarea pe un perete de monitoare

      Funcţia zoom internă simplifică utilizarea în cadrul pereţilor de monitoare, eliminând echipamentele externe costisitoare. Capabil de un vidiwall de 25 de ecrane, prin împărţirea a până la 5 ecrane atât orizontal, cât şi vertical.

      Funcţie avansată împotriva imaginilor statice

      Imaginile statice afişate perioade extinse pe ecran pot lăsa „imagini fantomă” sau crea efectul de imagini remanente pe afişajele LCD. Deşi imaginile remanente pe afişajele LCD nu sunt permanente, nu este de dorit ca aceasta să se întâmple, mai ales în locaţii în care conţinutul este afişat non-stop.

      Respectă standardele RoHS pentru protecţia mediului

      Produsele de afişare Philips sunt concepute şi fabricate în conformitate cu reglementările stricte privind substanţele periculoase (RoHS) care limitează utilizarea plumbului şi a altor substanţe toxice care pot afecta sănătatea şi mediul înconjurător.

      Control şi configurare de la distanţă prin RS232

      Controlul la distanţă permite utilizatorului să comande şi să regleze afişajele de la distanţă prin protocolul RS232. Utilizând comenzile CEC, veţi putea avea control complet asupra tuturor afişajelor din reţeaua de semnalizare în orice moment.

      Funcţionare în modul portret

      Acest monitor poate fi montat în siguranţă şi în poziţie verticală.

      VGA „loop through”

      Conectaţi mai multe afişaje pentru a crea un perete de până la 150 de monitoare prin conectare în serie VGA, îmbunătăţind astfel experienţa dvs. vizuală. Fără a avea nevoie de hardware suplimentar, deoarece sunt simplu de instalat şi captivează audienţa.

      Specificaţii tehnice

      • Imagine/Ecran

        Dimensiune diagonală ecran (metric)
        81  cm
        Dimensiune diagonală ecran (inchi)
        32  inch
        Raport lungime/lăţime
        16:9
        Rezoluţie panou
        1366 x 768p
        Distanţă între pixeli
        0,511 x 0,511
        Rezoluţie optimă
        1360 x 768 la 60 Hz
        Luminozitate
        450  cd/m²
        Culori afişaj
        16,7 milioane de culori
        Raport de contrast (nominal)
        3000:1
        Timp de răspuns (nominal)
        8  ms
        Unghi de vizionare (orizontal)
        178  grad
        Unghi de vizionare (vertical)
        178  grad
        Îmbunătăţiri ale imaginii
        • Escamotare mişcare 3/2 - 2/2
        • Filtru 3D de tip pieptene
        • Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mişcare
        • Scanare progresivă
        • Deinterlacing 3D MA
        • Îmbunătăţire dinamică a contrastului

      • Conectivitate

        PC
        • Intrare VGA D-Sub 15HD
        • Ieşire VGA D-Sub 15HD
        • DVI-D x1
        • RS232 D-Sub9
        • Ieşire RS232 D-sub9
        • 3,5 mm intrare audio x1 pentru PC
        Intrare AV
        • HDMI x1
        • Component (BNC) x1
        • Compozit (RCA) x1
        • Compozit (BNC) x1
        • S-video x1
        • Audio (S/D) x2
        Ieşire AV
        • Compozit (BNC) x1
        • Audio (S/D) x1

      • Confort

        Poziţionare
        • Portret
        • Peisaj
        Picture-in-Picture
        • PBP
        • PIP
        • POP
        Perete de monitoare
        5 x 5
        Funcţii screensaver
        Pixel shift, luminozitate scăzută
        Control tastatură
        • Ascuns
        • Blocabil
        Semnal telecomandă
        Blocabil
        Retransmitere a semnalului
        • RS232
        • VGA
        Uşor de instalat
        Mânere pentru transport
        Funcţii de economisire a energiei
        Smart Power
        Performanţă imagine
        Control avansat culori
        Controlare în reţea
        RS232

      • Sunet

        Difuzoare încorporate
        2 x 7 W (8 ohm)

      • Alimentare

        Sursă de alimentare reţea
        90-264 V CA, 50/60 Hz
        Consum (modul pornit)
        Nominal 67 W
        Consum în standby
        <1W

      • Rezoluţie de afişare acceptată

        Formate pentru calculator
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        Formate video
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Dimensiuni

        Grosime ramă
        4,6 cm / 1,81 inch
        Înălţime aparat (cu stativ)
        531  mm
        Înălţime aparat (cu stand) (inch)
        20.9  inch
        Lăţime aparat
        792  mm
        Greutate produs
        11,95  kg
        Adâncime aparat (cu stativ)
        205  mm
        Înălţime aparat
        487  mm
        Adâncime aparat
        115  mm
        Adâncime aparat (cu stand) (inch)
        8.1  inch
        Lăţime aparat (inchi)
        31,2  inch
        Înălţime aparat (inchi)
        19.2  inch
        Suport de perete
        200 x 200 mm, 400 x 200 mm
        Adâncime aparat (inchi)
        4,5  inch
        Greutate produs (lb)
        26,35  lb

      • Condiţii de funcţionare

        Interval temperatură (operare)
        0 - 40  °C
        MTBF
        50,000  ore
        Umiditate relativă
        5 - 90  %

      • Accesorii

        Accesorii incluse
        • Telecomandă
        • Baterii pentru telecomandă
        • Cablu de alimentare c.a.
        • Cablu VGA
        • Manualul de utilizare pe CD-ROM
        • Ghid de iniţiere rapidă
        • Suport pentru masă
        Accesorii opţionale
        • Montare fixă pe perete
        • Montare flexibilă pe perete
        • Montare pe tavan

      • Diverse

        Ramă
        argintiu Metallic Anthracite
        Limbi OSD
        • Engleză
        • Franceză
        • Germană
        • Italiană
        • Poloneză
        • Turcă
        • Rusă
        • Chineză simplificată
        Garanţie
        Europa/America de Nord: 3 ani
        Reglementări şi standarde
        • CE
        • FCC, clasa B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS

      Ce este în cutie?

      Alte articole din cutie

      • Telecomandă
      • Baterii pentru telecomandă
      • Cablu de alimentare c.a.
      • Cablu VGA
      • Manualul de utilizare pe CD-ROM
      • Ghid de iniţiere rapidă
      • Suport pentru masă
      • Accesorii opţionale: Montare fixă pe perete
      • Accesorii opţionale: Montare flexibilă pe perete
      • Accesorii opţionale: Montare pe tavan
      Badge-D2C

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