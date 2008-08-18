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BDH4251V/00
Ecran de înaltă rezoluţie, pentru spaţii publice
Monitor cu plasmă de ultimă generaţie cu cost redus, conceput pt. aplicaţii de afişare în spaţii publice închise. Algoritmul de restaurare a imaginilor interpolate, procesarea digitală avansată, precum şi cea mai nouă tehnologie dedicată ecranelor cu plasmă garantează afişarea optimă a mesajelor dumneavoastră.Vezi toate beneficiile
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Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Monitor cu plasmă
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HDMI realizează o conexiune RGB digitală necomprimată între sursă şi ecran. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic rezultă o imagine impecabilă. Semnalul nedeteriorat reduce pâlpâirea şi oferă imagini mai clare. HDMI comunică rezoluţia maximă de ieşire echipamentului sursă. Intrarea HDMI este compatibilă cu sursele DVI, însă include sunet digital. HDMI utilizează protecţia la copiere HDCP.
Valorile ridicate pentru luminozitate şi contrast sunt extrem de benefice în locurile publice unde condiţiile de iluminare variază şi rareori pot fi controlate.
Acest algoritm inteligent de de-intercalare poate detecta tipul sursei video (imagine statică, imagine în mişcare sau film), optimizând automat procesul de de-intercalare într-unul din modurile Spaţial, Temporal sau Film.
Sistemul de control al reţelei permite utilizatorului să controleze şi să regleze monitoarele de la distanţă, prin protocolul RS232.
În cazul în care mai multe ecrane utilizează acelaşi semnal de intrare, VGA "loop through" reprezintă o soluţie avantajoasă în care semnalul de intrare VGA este amplificat şi astfel, devine disponibil pentru un conector VGA de ieşire care se poate conecta la monitorul următor
Butoanele de comandă locale ale ecranului sunt plasate în aşa fel încât să fie cât mai puţin vizibile din imediata apropiere. În plus, senzorul pentru telecomandă şi butoanele de comandă locale pot fi dezactivate prin RS232 pentru a preveni manipularea neautorizată a ecranului când este plasat într-un spaţiu public.
A fost implementată o funcţie de protecţie denumită "pixel shift". Când mecanismul de protecţie este activat, imaginea de pe ecran îşi schimbă automat poziţia pixelilor pentru a preveni "imaginile fantomă". Pe lângă aceasta, a fost implementat un sistem de recuperare a zonei arse. În funcţie de model, imaginile fantomă sunt îndepărtate prin aplicarea unui semnal complet alb pe întregul panou o anumită durată de timp sau prin inversarea imaginii pentru obţinerea aceluiaşi rezultat.
În cazul utilizării în spaţii publice, adesea este necesară funcţionarea fără întrerupere 24/7. Chiar şi după 60000 de ore de funcţionare, nivelul luminozităţii ecranului se va situa la cel puţin 50% din valoarea iniţială.
Produsele de afişare Philips sunt concepute şi fabricate în conformitate cu reglementările stricte privind substanţele periculoase (RoHS) care limitează utilizarea plumbului şi a altor substanţe toxice care pot afecta sănătatea şi mediul înconjurător.
Imagine/Ecran
Conectivitate
Confort
Sunet
Alimentare
Rezoluţie de afişare acceptată
Dimensiuni
Specificaţii tehnice
Tuner/Recepţie/Transmisie
Accesorii
Diverse
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