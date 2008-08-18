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    • Ecran de înaltă rezoluţie, pentru spaţii publice Ecran de înaltă rezoluţie, pentru spaţii publice Ecran de înaltă rezoluţie, pentru spaţii publice

      Monitor cu plasmă

      BDH4251V/00

      Clasificare generală / 5
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      Ecran de înaltă rezoluţie, pentru spaţii publice

      Monitor cu plasmă de ultimă generaţie cu cost redus, conceput pt. aplicaţii de afişare în spaţii publice închise. Algoritmul de restaurare a imaginilor interpolate, procesarea digitală avansată, precum şi cea mai nouă tehnologie dedicată ecranelor cu plasmă garantează afişarea optimă a mesajelor dumneavoastră.

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      Monitor cu plasmă

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      Monitor cu plasmă
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      Ecran de înaltă rezoluţie, pentru spaţii publice

      Monitor cu plasmă, XGA, de 42"

      • 42"
      • XGA
      Intrare HDMI pentru o conexiune HD complet digitală într-un singur cablu

      Intrare HDMI pentru o conexiune HD complet digitală într-un singur cablu

      HDMI realizează o conexiune RGB digitală necomprimată între sursă şi ecran. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic rezultă o imagine impecabilă. Semnalul nedeteriorat reduce pâlpâirea şi oferă imagini mai clare. HDMI comunică rezoluţia maximă de ieşire echipamentului sursă. Intrarea HDMI este compatibilă cu sursele DVI, însă include sunet digital. HDMI utilizează protecţia la copiere HDCP.

      Luminozitate (1500 cd/m²) & contrast (15000:1)

      Valorile ridicate pentru luminozitate şi contrast sunt extrem de benefice în locurile publice unde condiţiile de iluminare variază şi rareori pot fi controlate.

      Anulare intercalare cadre în mişcare pentru imagini clare

      Acest algoritm inteligent de de-intercalare poate detecta tipul sursei video (imagine statică, imagine în mişcare sau film), optimizând automat procesul de de-intercalare într-unul din modurile Spaţial, Temporal sau Film.

      Monitorul poate fi controlat prin reţea, de la distanţă

      Sistemul de control al reţelei permite utilizatorului să controleze şi să regleze monitoarele de la distanţă, prin protocolul RS232.

      Intrare VGA "loop through" pentru conectare în serie a altor monitoare

      În cazul în care mai multe ecrane utilizează acelaşi semnal de intrare, VGA "loop through" reprezintă o soluţie avantajoasă în care semnalul de intrare VGA este amplificat şi astfel, devine disponibil pentru un conector VGA de ieşire care se poate conecta la monitorul următor

      Butoane de comandă ascunse şi blocabile

      Butoanele de comandă locale ale ecranului sunt plasate în aşa fel încât să fie cât mai puţin vizibile din imediata apropiere. În plus, senzorul pentru telecomandă şi butoanele de comandă locale pot fi dezactivate prin RS232 pentru a preveni manipularea neautorizată a ecranului când este plasat într-un spaţiu public.

      Funcţii avansată anti-ardere pentru a preveni imaginile fantomă

      A fost implementată o funcţie de protecţie denumită "pixel shift". Când mecanismul de protecţie este activat, imaginea de pe ecran îşi schimbă automat poziţia pixelilor pentru a preveni "imaginile fantomă". Pe lângă aceasta, a fost implementat un sistem de recuperare a zonei arse. În funcţie de model, imaginile fantomă sunt îndepărtate prin aplicarea unui semnal complet alb pe întregul panou o anumită durată de timp sau prin inversarea imaginii pentru obţinerea aceluiaşi rezultat.

      Durată medie de viaţă a panoului îndelungată, de peste 60.000 de ore

      În cazul utilizării în spaţii publice, adesea este necesară funcţionarea fără întrerupere 24/7. Chiar şi după 60000 de ore de funcţionare, nivelul luminozităţii ecranului se va situa la cel puţin 50% din valoarea iniţială.

      Respectă standardele RoHS pentru protecţia mediului

      Produsele de afişare Philips sunt concepute şi fabricate în conformitate cu reglementările stricte privind substanţele periculoase (RoHS) care limitează utilizarea plumbului şi a altor substanţe toxice care pot afecta sănătatea şi mediul înconjurător.

      Specificaţii tehnice

      • Imagine/Ecran

        Dimensiune diagonală ecran (metric)
        107  cm
        Dimensiune diagonală ecran (inchi)
        42  inch
        Raport lungime/lăţime
        16:9
        Rezoluţie panou
        1024 x 768
        Luminozitate
        1500  cd/m²
        Culori afişaj
        1,07 miliarde culori
        Raport de contrast (nominal)
        15000:1
        Unghi de vizionare (orizontal)
        >160  grad
        Unghi de vizionare (vertical)
        >160  grad
        Îmbunătăţiri ale imaginii
        • Escamotare mişcare 3/2 - 2/2
        • Filtru 3D de tip pieptene
        • Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mişcare
        • Deinterlacing 3D MA
        • Picture by Picture (PBP)
        • Picture-in-Picture
        • Scanare progresivă
        • Corecţie automată a culorii pielii
        • Caracteristici superioare culoare
        • Reducerea zgomotului
        Frecvenţă de scanare verticală
        50 - 85 Hz
        Tip ecran
        Ecran XGA cu plasmă

      • Conectivitate

        Ieşire audio
        • Audio L/R x1
        • Conector pentru boxe externe
        PC
        • RS232 D-Sub9
        • Intrare VGA D-Sub 15HD
        • Ieşire VGA D-Sub 15HD
        Intrare AV
        • Componentă (YPbPr) x1
        • Audio (S/D) pentru YPbPr x1
        • Compozit (CVBS) x1
        • Audio (S/D) x1
        • S-video x1
        • Scart 2x
        • HDMI x1
        Ieşire AV
        • Compozit (CVBS) x1
        • Audio (S/D) x1
        Alte conexiuni
        Ieşire SP/DIF (coaxial)
        Intrare audio pentru PC
        Audio Stânga/Dreapta (RCA 2x)

      • Confort

        Poziţionare
        • Portret
        • Peisaj
        Funcţii screensaver
        Pixel shift, imagine inversată, luminozitate scăzută
        Confort utilizator
        Afişare pe ecran (OSD)
        Reglementări şi standarde
        • Siglă CE
        • RoHS
        Controlare în reţea
        RS232
        Ajustări format ecran
        • 4:3
        • Zoom subtitrare
        • Superwide
        • Ecran lat
        • Zoom 14:9
        • Zoom 16:9

      • Sunet

        Putere de ieşire (RMS)
        2X10W
        Sistem audio
        • Mono
        • Stereo

      • Alimentare

        Sursă de alimentare
        100-240 V c.a., 50/60 Hz
        Consum (modul pornit)
        320 W (tipic)
        Consum în standby
        <1W

      • Rezoluţie de afişare acceptată

        Formate pentru calculator
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        Formate video
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz

      • Dimensiuni

        Durată de viaţă cu 50% mai mare
        60000  ore
        Adâncime cutie
        330  mm
        Înălţime cutie
        790  mm
        Lăţime cutie
        1260  mm
        Înălţime aparat (cu stativ)
        716  mm
        Înălţime aparat (cu stand) (inch)
        28.19  inch
        Lăţime aparat
        1039  mm
        Greutate produs
        30,4  kg
        Adâncime aparat (cu stativ)
        280  mm
        Înălţime aparat
        628  mm
        Adâncime aparat
        88  mm
        Adâncime aparat (cu stand) (inch)
        11.02  inch
        Lăţime aparat (inchi)
        49,9  inch
        Înălţime aparat (inchi)
        24.72  inch
        Adâncime aparat (inchi)
        3,46  inch
        Adâncime cutie (inch)
        13.0  inch
        Înălţime cutie (inch)
        31.1  inch
        Lăţime cutie (inch)
        49.6  inch
        Greutate produs (lb)
        67,02  lb
        Greutate cu ambalaj inclus
        37,85  kg
        Greutate cu ambalaj inclus (lb)
        83,44

      • Specificaţii tehnice

        Interval temperatură de funcţionare
        0-40  °C
        Interval de umiditate relativă
        20 % - 80 %

      • Tuner/Recepţie/Transmisie

        Redare video
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Accesorii

        Accesorii incluse
        • Suport pentru masă
        • Cablu VGA
        • Telecomandă
        • Cablu de alimentare c.a.
        • Baterii pentru telecomandă
        • Manualul de utilizare pe CD-ROM
        Accesorii opţionale
        • Boxe BAH4251S1
        • Suport de plafon BM04111 şi BM01111
        • Suport de perete fix BM02111
        • Suport de perete flexibil BM04111 şi BM02212

      • Diverse

        Ramă
        gri Metallic Antracite

      Ce este în cutie?

      Alte articole din cutie

      • cablu de alimentare CA
      • Baterii pentru telecomandă
      • Telecomandă
      • Suport pentru masă
      • Manualul de utilizare pe CD-ROM
      • Cablu VGA
      Badge-D2C

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