Funcţii avansată anti-ardere pentru a preveni imaginile fantomă

A fost implementată o funcţie de protecţie denumită "pixel shift". Când mecanismul de protecţie este activat, imaginea de pe ecran îşi schimbă automat poziţia pixelilor pentru a preveni "imaginile fantomă". Pe lângă aceasta, a fost implementat un sistem de recuperare a zonei arse. În funcţie de model, imaginile fantomă sunt îndepărtate prin aplicarea unui semnal complet alb pe întregul panou o anumită durată de timp sau prin inversarea imaginii pentru obţinerea aceluiaşi rezultat.