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    • Vizibilitate excelentă în orice condiţii de iluminare Vizibilitate excelentă în orice condiţii de iluminare Vizibilitate excelentă în orice condiţii de iluminare

      Signage Solutions Afişaj H-Line

      75BDL4003H/02

      Vizibilitate excelentă în orice condiţii de iluminare

      Mesajul tău va rămâne vizibil zi şi noapte cu afişajul Philips H-Line cu luminozitate ridicată. Graţie clarităţii şi contrastului uimitoare, este soluţia perfectă pentru prezentarea unui conţinut captivant în vitrine şi zone bine luminate. De la aeroporturi la malluri şi altele.

      Din păcate, acest produs nu mai este disponibil

      Signage Solutions Afişaj H-Line

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Afişaj H-Line

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      Vizibilitate excelentă în orice condiţii de iluminare

      Afişaj 24/7 cu luminozitate ridicată

      • 75"
      • 3000 cd/m²
      • Ultra HD
      CMND & Create. Dezvoltă şi lansează propriul conţinut

      CMND & Create. Dezvoltă şi lansează propriul conţinut

      Preia controlul conţinutului cu CMND & Create. O interfaţă drag-and-drop facilitează publicarea conţinutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialităţile zilei sau informaţii despre companii cu siglă. Şabloanele pre-încărcate şi widgeturile integrate garantează că imaginile, textul şi clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.

      Slotul OPS permite încorporarea unui PC fără cablare

      Slotul OPS permite încorporarea unui PC fără cablare

      Încorporează un PC cu putere maximă sau un modul CRD50 cu Android direct în afişajul profesional Philips. Slotul OPS conţine toate conexiunile de care ai nevoie pentru a executa soluţia, inclusiv o sursă de alimentare electrică.

      FailOver. Asigură-te că afişajul tău nu se întunecă niciodată

      Esenţial pentru aplicaţiile comerciale solicitante, FailOver este o tehnologie revoluţionară care redă automat conţinut de rezervă pe ecran în cazul puţin probabil al unei defecţiuni a playerului media. Pur şi simplu selectezi o conexiune de intrare principală şi o conexiune FailOver şi eşti gata pentru protecţia instantanee a conţinutului.

      Adaugă putere de procesare Android cu un modul opţional CRD50

      Încorporează un sistem Android-on-chip (SoC) în afişajul profesional Philips. Modulul opţional CRD50 este un dispozitiv OPS care oferă putere de procesare Android fără a avea nevoie de cabluri. Pur şi simplu conectează la slotul OPS, care conţine toate conexiunile necesare pentru a executa modulul (inclusiv alimentarea electrică).

      Proiectat pentru condiţii extreme

      Management termic îmbunătăţit, panouri Hight TNI cu cristale lichide şi senzori termici încorporaţi pentru a face faţă temperaturilor ambiante ridicate. Luminozitate afişaj de până la 2500 cd/m² pentru condiţii de iluminare ambientală ridicată. Polarizator de afişare compatibil cu ochelari de soare polarizaţi pentru o vizibilitate îmbunătăţită a conţinutului.

      Soluţii de semnalizare stradală cu luminozitate ultraridicată

      Afişajele digitale orientate spre stradă, cu luminozitate ridicată, atrag atenţia în orice condiţii de iluminare, crescând popularitatea magazinelor şi atrăgând clienţii. Luminozitatea spectaculoasă de până la 3000 cd/m² asigură o vizibilitate ridicată şi o calitate pură a imaginii, chiar şi în condiţii de lumină ambiantă extremă.

      Specificaţii tehnice

      • Imagine/Ecran

        Dimensiune diagonală ecran (metric)
        189.3  cm
        Dimensiune diagonală ecran (inchi)
        74.5  inch
        Raport lungime/lăţime
        16:9
        Rezoluţie panou
        3840 x 2160
        Distanţă între pixeli
        0,429 x 0,429 mm
        Rezoluţie optimă
        3840 x 2160 la 60 Hz
        Luminozitate
        3000  cd/m²
        Culori afişaj
        1,07 miliarde
        Raport de contrast (nominal)
        1200:1
        Rată dinamică de contrast
        500,000:1
        Timp de răspuns (nominal)
        8  ms
        Unghi de vizionare (orizontal)
        178  grad
        Unghi de vizionare (vertical)
        178  grad
        Îmbunătăţiri ale imaginii
        • Escamotare mişcare 3/2 - 2/2
        • Scanare progresivă
        • Îmbunătăţire dinamică a contrastului
        Tehnologie panou
        IPS

      • Conectivitate

        Ieşire audio
        Mufă de 3,5 mm
        Intrare video
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-I (digital + analogic) 1x
        • HDMI 2,0 (x3)
        Intrare audio
        Mufă de 3,5 mm
        Alte conexiuni
        • OPS
        • USB 2.0 (x2)
        Ieşire video
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • HDMI 2.0 (x1)
        Control extern
        • Mufă IR (intrare/ieşire) de 3,5 mm
        • RJ45
        • Mufă RS232C (intrare/ieşire) de 2,5 mm

      • Confort

        Poziţionare
        • Peisaj (24/7)
        • Portret (24/7)
        Funcţii screensaver
        Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
        Control tastatură
        • Ascuns
        • Blocabil
        Semnal telecomandă
        Blocabil
        Retransmitere a semnalului
        • DisplayPort
        • RS232
        • HDMI
        • IR Loopthrough
        Uşor de instalat
        • Mânere pentru transport
        • Inserare inteligentă
        Funcţii de economisire a energiei
        Smart Power
        Controlare în reţea
        • RS232
        • LAN (RJ45)

      • Sunet

        Difuzoare încorporate
        2 x 10 W RMS

      • Alimentare

        Sursă de alimentare reţea
        100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
        Consum (nominal)
        510  W
        Consum (max.)
        790
        Consum în standby
        <0,5 W

      • Rezoluţie de afişare acceptată

        Formate pentru calculator
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 30 Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz
        Formate video
        • 480i, 30, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 25, 50 Hz
        • 1080i, 25, 30 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 30 Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz

      • Dimensiuni

        Lăţime aparat
        1688,2  mm
        Greutate produs
        54,1  kg
        Înălţime aparat
        966,6  mm
        Adâncime aparat
        111,1  mm
        Lăţime aparat (inchi)
        66,46  inch
        Înălţime aparat (inchi)
        38.06  inch
        Suport de perete
        600 x 400 mm, M8
        Adâncime aparat (inchi)
        4.37  inch
        Lăţime ramă
        18,8 (ramă uniformă)
        Greutate produs (lb)
        119,27  lb
        Lăţime inserare inteligentă
        180  mm
        Înălţime inserare inteligentă
        300  mm

      • Condiţii de funcţionare

        Altitudine
        0 ~ 3000 m
        Interval temperatură (operare)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        50,000  ore
        Umiditate relativă
        20 ~ 80  %
        Interval temperatură (depozitare)
        -20 ~ 60  °C
        Avertisment
        Nu îl opera în lumina directă a soarelui fără măsuri suplimentare de protecţie.

      • Aplicaţii multimedia

        Redare USB pentru video
        • AVI
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TTS
        • VOB
        Redare USB pentru imagini
        • BMP
        • JPEG
        • PNG

      • Accesorii

        Accesorii incluse
        • Kit de aliniere a marginilor
        • Sigla Philips (x1)
        • Cablu RS232 pentru conectare în serie
        • Clemă de cablu (x3)
        • Capac comutator c.a. şi şurub x1
        • Capac USB şi şuruburi
        • Cablu de alimentare c.a.
        • Cablu HDMI
        • Cablu senzor IR (1,8 m) (x1)
        • Kit cadru deschis
        • Ghid de iniţiere rapidă (x1)
        • Telecomandă şi baterii AAA
        • Cablu RS232

      • Diverse

        Limbi OSD
        • Arabă
        • Engleză
        • Franceză
        • Germană
        • Italiană
        • Japoneză
        • Poloneză
        • Portugheză
        • Rusă
        • Spaniolă
        • Chineză simplificată
        • Turcă
        • Chineză tradiţională
        Garanţie
        3 ani garanţie
        Reglementări şi standarde
        • CE
        • CB
        • EAC
        • UL

      Badge-D2C

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      • Pentru instalaţiile care pot fi expuse la lumina directă a soarelui, se recomandă consultarea Manualului de utilizare şi a prospectului de avertizare.

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