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75BDL4003H/02
Vizibilitate excelentă în orice condiţii de iluminare
Mesajul tău va rămâne vizibil zi şi noapte cu afişajul Philips H-Line cu luminozitate ridicată. Graţie clarităţii şi contrastului uimitoare, este soluţia perfectă pentru prezentarea unui conţinut captivant în vitrine şi zone bine luminate. De la aeroporturi la malluri şi altele.
Din păcate, acest produs nu mai este disponibil
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Afişaj H-Line
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Preia controlul conţinutului cu CMND & Create. O interfaţă drag-and-drop facilitează publicarea conţinutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialităţile zilei sau informaţii despre companii cu siglă. Şabloanele pre-încărcate şi widgeturile integrate garantează că imaginile, textul şi clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.
Încorporează un PC cu putere maximă sau un modul CRD50 cu Android direct în afişajul profesional Philips. Slotul OPS conţine toate conexiunile de care ai nevoie pentru a executa soluţia, inclusiv o sursă de alimentare electrică.
Esenţial pentru aplicaţiile comerciale solicitante, FailOver este o tehnologie revoluţionară care redă automat conţinut de rezervă pe ecran în cazul puţin probabil al unei defecţiuni a playerului media. Pur şi simplu selectezi o conexiune de intrare principală şi o conexiune FailOver şi eşti gata pentru protecţia instantanee a conţinutului.
Încorporează un sistem Android-on-chip (SoC) în afişajul profesional Philips. Modulul opţional CRD50 este un dispozitiv OPS care oferă putere de procesare Android fără a avea nevoie de cabluri. Pur şi simplu conectează la slotul OPS, care conţine toate conexiunile necesare pentru a executa modulul (inclusiv alimentarea electrică).
Management termic îmbunătăţit, panouri Hight TNI cu cristale lichide şi senzori termici încorporaţi pentru a face faţă temperaturilor ambiante ridicate. Luminozitate afişaj de până la 2500 cd/m² pentru condiţii de iluminare ambientală ridicată. Polarizator de afişare compatibil cu ochelari de soare polarizaţi pentru o vizibilitate îmbunătăţită a conţinutului.
Afişajele digitale orientate spre stradă, cu luminozitate ridicată, atrag atenţia în orice condiţii de iluminare, crescând popularitatea magazinelor şi atrăgând clienţii. Luminozitatea spectaculoasă de până la 3000 cd/m² asigură o vizibilitate ridicată şi o calitate pură a imaginii, chiar şi în condiţii de lumină ambiantă extremă.
Imagine/Ecran
Conectivitate
Confort
Sunet
Alimentare
Rezoluţie de afişare acceptată
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Condiţii de funcţionare
Aplicaţii multimedia
Accesorii
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