Simplifică-ţi întâlnirile cu FailOver pentru conferinţe

Cu FailOver, simplifică-ţi prezentările şi conferinţele video. Atunci când o sală de şedinţă sau de conferinţe nu este în uz, conţinutul de fundal poate rula de pe orice sursă de intrare pe care o alegi. Atunci când începe o şedinţă şi trebuie să partajezi o prezentare pe ecran, pur şi simplu conectează-ţi computerul, iar afişajul comută automat intrările şi afişează ceea ce se află pe ecran, fără a fi necesară comutarea manuală a intrărilor.