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75BDL3010T/00
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Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Signage Solutions 75BDL3010T Multi-Touch Display
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Un nou nivel de interacţiune este acum disponibil graţie tehnologiei de contact integrate. Mai multă flexibilitate şi performanţă optimă a punctelor tactile simultan îmbinate cu oportunităţile excelente de operabilitate pentru a-ţi oferi interacţiunea supremă cu utilizatorul. Afişajele cu puncte de atingere multiple dispun de recunoaştere tactilă automată. Conectorul USB este conform HID, oferind cu adevărat o funcţionare plug-and-play.
Beneficiază de un plus de flexibilitate în privinţa conţinutului redat pe ecranul tău. Având posibilitatea de a reda conţinut din până la 4 intrări separate, pe acelaşi ecran, tehnologia QuadViewer este ideală pentru camere de control, medii corporative şi săli de întâlniri.
Păstrarea conţinutului în ordine este critică pentru aplicaţiile comerciale solicitante. Deşi este puţin probabil să te confrunţi cu pierderea totală a conţinutului, Failover furnizează protecţie conţinutului cu o tehnologie revoluţionară care redă pe ecran conţinutul salvat în copie de rezervă în cazul defectări playerului media. Failover intervine automat în momentul întreruperii tensiunii de intrare principale. Pur şi simplu selectează o conexiune de intrare principală şi o conexiune Failover şi eşti gata pentru protecţie instantanee.
O platformă robustă de gestionare a afişajelor, CMND îţi readuce puterea în mâini. Actualizează şi gestionează conţinut cu CMND & Create sau controlează-ţi setările cu CMND & Control. Totul este posibil cu CMND.
Transformă-ţi afişajul într-o soluţie de semnalizare digitală all-in-one şi creează o reţea de afişaje care este conectată, inteligentă şi sigură. Open Pluggable Specification (OPS) este un slot standard industrial în care poţi adăuga un player media standardizat OPS. Această soluţie fără cablu îţi oferă posibilitatea de a instala, utiliza şi menţine echipamentele hardware oricând ai nevoie.
Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată şi presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% şi, implicit, a costurilor.
Bucură-te de soluţiile tale de semnalizare ca niciodată până acum, graţie rezoluţiei de patru ori mai mari decât a unui afişaj Full HD convenţional. Rezoluţia de 3840 x 2160 pixeli oferă o imagine atât de rafinată şi de realistă, încât este o fereastră spre o nouă lume.
Cu FailOver, simplifică-ţi prezentările şi conferinţele video. Atunci când o sală de şedinţă sau de conferinţe nu este în uz, conţinutul de fundal poate rula de pe orice sursă de intrare pe care o alegi. Atunci când începe o şedinţă şi trebuie să partajezi o prezentare pe ecran, pur şi simplu conectează-ţi computerul, iar afişajul comută automat intrările şi afişează ceea ce se află pe ecran, fără a fi necesară comutarea manuală a intrărilor.
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