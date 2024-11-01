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      Signage Solutions 75BDL3010T Multi-Touch Display

      75BDL3010T/00

      Din păcate, acest produs nu mai este disponibil

      Signage Solutions 75BDL3010T Multi-Touch Display

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      Signage Solutions 75BDL3010T Multi-Touch Display
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      Signage Solutions 75BDL3010T Multi-Touch Display

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      Experimentează o interacţiune uimitoare cu puncte de atingere multiple

      Experimentează o interacţiune uimitoare cu puncte de atingere multiple

      Un nou nivel de interacţiune este acum disponibil graţie tehnologiei de contact integrate. Mai multă flexibilitate şi performanţă optimă a punctelor tactile simultan îmbinate cu oportunităţile excelente de operabilitate pentru a-ţi oferi interacţiunea supremă cu utilizatorul. Afişajele cu puncte de atingere multiple dispun de recunoaştere tactilă automată. Conectorul USB este conform HID, oferind cu adevărat o funcţionare plug-and-play.

      Redă conţinut din 4 intrări separate cu ajutorul tehnologiei Quad Viewer

      Redă conţinut din 4 intrări separate cu ajutorul tehnologiei Quad Viewer

      Beneficiază de un plus de flexibilitate în privinţa conţinutului redat pe ecranul tău. Având posibilitatea de a reda conţinut din până la 4 intrări separate, pe acelaşi ecran, tehnologia QuadViewer este ideală pentru camere de control, medii corporative şi săli de întâlniri.

      Păstrează-ţi conţinutul în ordine cu Failover

      Păstrează-ţi conţinutul în ordine cu Failover

      Păstrarea conţinutului în ordine este critică pentru aplicaţiile comerciale solicitante. Deşi este puţin probabil să te confrunţi cu pierderea totală a conţinutului, Failover furnizează protecţie conţinutului cu o tehnologie revoluţionară care redă pe ecran conţinutul salvat în copie de rezervă în cazul defectări playerului media. Failover intervine automat în momentul întreruperii tensiunii de intrare principale. Pur şi simplu selectează o conexiune de intrare principală şi o conexiune Failover şi eşti gata pentru protecţie instantanee.

      CMND: preia controlul afişajelor

      CMND: preia controlul afişajelor

      O platformă robustă de gestionare a afişajelor, CMND îţi readuce puterea în mâini. Actualizează şi gestionează conţinut cu CMND & Create sau controlează-ţi setările cu CMND & Control. Totul este posibil cu CMND.

      Inserţie OPS opţională pentru a crea o soluţie all-in-one

      Inserţie OPS opţională pentru a crea o soluţie all-in-one

      Transformă-ţi afişajul într-o soluţie de semnalizare digitală all-in-one şi creează o reţea de afişaje care este conectată, inteligentă şi sigură. Open Pluggable Specification (OPS) este un slot standard industrial în care poţi adăuga un player media standardizat OPS. Această soluţie fără cablu îţi oferă posibilitatea de a instala, utiliza şi menţine echipamentele hardware oricând ai nevoie.

      SmartPower pentru economisirea energiei

      SmartPower pentru economisirea energiei

      Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată şi presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% şi, implicit, a costurilor.

      4K Ultra HD: rezoluţie cum nu ai mai întâlnit niciodată

      Bucură-te de soluţiile tale de semnalizare ca niciodată până acum, graţie rezoluţiei de patru ori mai mari decât a unui afişaj Full HD convenţional. Rezoluţia de 3840 x 2160 pixeli oferă o imagine atât de rafinată şi de realistă, încât este o fereastră spre o nouă lume.

      Simplifică-ţi întâlnirile cu FailOver pentru conferinţe

      Cu FailOver, simplifică-ţi prezentările şi conferinţele video. Atunci când o sală de şedinţă sau de conferinţe nu este în uz, conţinutul de fundal poate rula de pe orice sursă de intrare pe care o alegi. Atunci când începe o şedinţă şi trebuie să partajezi o prezentare pe ecran, pur şi simplu conectează-ţi computerul, iar afişajul comută automat intrările şi afişează ceea ce se află pe ecran, fără a fi necesară comutarea manuală a intrărilor.

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