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      LED TV profesional

      28HFL5010T/12

      Conectează şi controlează

      Cu acest televizor economic destinat industriei hoteliere, te vei bucura de toate avantajele conectivităţii de ultimă generaţie şi ale paginilor cu informaţii interactive ale hotelurilor, asigurându-te în acelaşi timp că prin instalarea şi administrarea de la distanţă beneficiezi cel mai scăzut cost de exploatare.

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      LED TV profesional

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      LED TV profesional

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      pentru compatibilitate cu tehnologiile viitoare pentru oaspeţii tăi

      • MediaSuite de 28"
      • LED
      • DVB-T2/T/C & IPTV
      SmartInstall pentru instalare şi întreţinere simplă, de la distanţă

      SmartInstall pentru instalare şi întreţinere simplă, de la distanţă

      SmartInstall simplifică instalarea şi întreţinerea televizorului. Cu un instrument web simplu de utilizat, poţi configura şi instala de la distanţă televizorul fără a fi nevoit să te deplasezi. Astfel, economiseşti timp şi eşti sigur că nu-ţi deranjezi oaspeţii. Indiferent că este vorba de actualizarea paginilor de informaţii ale hotelului sau de instalarea de canale noi, SmartInstall se descurcă cu toate.

      SmartInfo pentru pagini cu informaţii interactive de marcă pentru hoteluri

      SmartInfo pentru pagini cu informaţii interactive de marcă pentru hoteluri

      SmartInfo îţi permite să furnizezi clienţilor informaţii despre oraş sau despre hotel. Oaspeţii tăi au acces la această pagină web interactivă a hotelului chiar şi atunci când televizorul nu este conectat la internet sau la intranet. Poţi schimba informaţiile regulat şi simplu pentru a-i ţine la curent cu ultimele noutăţi din hotel.

      Miracast şi DirectShare pentru transfer de filme şi muzică pe televizor

      Miracast şi DirectShare pentru transfer de filme şi muzică pe televizor

      Televizoarele noastre le oferă oaspeţilor tăi libertatea de a se bucura de conţinut media pe un televizor mare cu conexiune fără cablu, care nu dă bătăi de cap. Oferind un sistem deschis, deservim atât utilizatorii care folosesc iOS, cât şi pe cei care folosesc Android şi încercăm în permanenţă să creştem gradul de compatibilitate. Sistemul nostru de transfer securizat asigură protecţie oaspeţilor tăi. Fotografii, filme, muzică - toate pot fi transferate şi vizionate pe televizoarele tale prin Miracast şi DirectShare!

      Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate

      Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate

      MyChoice oferă un mod simplu şi ieftin de a le oferi oaspeţilor tăi canale TV premium. În acelaşi timp asigură un flux de venit suplimentar care îţi permite să recuperezi investiţia iniţială în televizor.

      LED TV pentru imagini cu un contrast extraordinar

      Cu iluminatul de fundal cu LED te bucuri de consum redus de energie şi linii frumoase, combinate cu luminozitate ridicată, contrast incredibil şi culori vibrante.

      Aplicaţii SmartTV cu multiple servicii dedicate pentru industria hotelieră

      Aplicaţiile Philips Smart TV conţin o varietate de aplicaţii aflate în continuă creştere, de la YouTube până la aplicaţiile pentru reţelele de socializare şi multe altele. Versiunea dedicată este concepută pentru industria hotelieră şi are mai multe beneficii incluse, cum ar fi asigurarea ştergerii complete a informaţiilor oaspeţilor după utilizare şi evitarea implicării afacerii tale în probleme de natură ilegală.

      Controlul aplicaţiilor pentru a adăuga, a sorta şi a şterge aplicaţii cu un efort minim

      Controlul aplicaţiilor îţi permite să le oferi oaspeţilor aplicaţiile TV pe care le visează. Poţi adăuga, şterge şi sorta toate aplicaţiile aşa cum doreşti. Mai mult, poţi duplica aceste setări pe oricare alt televizor fără a fi nevoie să configurezi şi televizorul. Poţi realiza şi diferite profiluri şi modificări din mers. Doreşti să oferi apartamentelor tale aplicaţii video cu lăţime de bandă mare şi celorlalte camere aplicaţii cu lăţime de bandă mică? Nicio problemă. Controlul aplicaţiilor îţi permite ţie şi oaspeţilor tăi să aveţi o experienţă fără probleme.

      Sistem IPTV integrat pentru interactivitate optimă personalizată

      Diminuează costurile şi dezordinea. Cu noul nostru SmartTV poţi crea propriul sistem pentru hotel direct pe televizor. Atât canale interactive, video la cerere, meniuri şi informaţii interactive pentru hotel, cât şi sisteme online de comandare, toate sunt disponibile fără o cutie externă ataşată la televizor. Pe lângă transmiterea conţinutului prin cabluri coaxiale de televiziune, acum poţi utiliza şi reţeaua ta de Internet pentru a furniza canalele de televiziune sau VOD direct pe televizor. Reţeaua noastră parteneră se poate asigura că primeşti portalul personalizat pe care îl doreşti.

      Wi-Fi integrat pentru a utiliza Smart TV wireless

      Cu Wi-Fi integrat în Philips Smart TV, poţi accesa wireless o varietate bogată de conţinuturi.

      Serial Xpress Protocol pentru sisteme interactive

      Televizorul poate fi conectat la decodoare şi set-top boxuri produse de majoritatea furnizorilor de sisteme interactive, prin Serial Xpress Protocol (SXP).

      Afişaj pentru ceas pe ecran pentru confortul optim al oaspeţilor

      Cu noul nostru afişaj pentru ceas pe ecran, oaspeţii pot accesa cu uşurinţă ora curentă. Cu o singură apăsare de buton, ceasul este afişat pe ecranul televizorului, combinând vizibilitatea îmbunătăţită şi consumul scăzut de energie.

      Consum redus de energie

      Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează şi costurile de utilizare.

      Specificaţii tehnice

      • Imagine/Ecran

        Raport lungime/lăţime
        16:9
        Dimensiune diagonală ecran (inchi)
        28  inch
        Dimensiune diagonală ecran (metric)
        70  cm
        Afişaj
        Televizor LED HD
        Rezoluţie panou
        1366 x 768p
        Luminozitate
        310  cd/m²
        Îmbunătăţiri ale imaginii
        • Perfect Motion Rate 200Hz
        • Pixel Plus HD
        Unghi de vizionare
        178º (O) / 178º (V)

      • Tuner/Recepţie/Transmisie

        TV digital
        DVB-T/T2/C
        Redare video
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        TV analogic
        PAL
        Redare IP
        • Multicast
        • Unicast

      • Caracteristici

        Uşor de utilizat
        • Stil imagine
        • Stil sunet
        Servicii digitale
        • EPG 8d
        • Now&Next
        • MHEG
        • Teletext
        • HbbTV
        Control local
        Comutator pornire/oprire (lateral)

      • Caracteristici pentru industria hotelieră

        Mod Hotel
        • Blocare control local
        • Blocare meniu
        • Blocare meniu de instalare
        • Limitarea volumului
        Mod închisoare
        • mod securitate sporită
        • Blocare TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrare
        Cronometru
        • Temporizator de oprire
        • Alarmă de trezire
        • Trezire pe canalul
        • Sunete de trezire
        Control pornire
        • Canal
        • Caracteristică
        • Format imagine
        • Volum
        Antifurt
        • Protecţie antifurt pentru baterie
        • Blocare Kensington
        Control energie
        • Pornire automata
        • Ecologic/lansare rapidă
        • WoLAN
        Aplicaţii
        • Controlul aplicaţiilor
        • Aplicaţii bazate pe cloud
        Marca ta
        • SmartInfo
        • Siglă de întâmpinare
        • Mesaj de întâmpinare
        • Fundal personalizat SmartTV
        • Tablou de bord personalizabil (HTML)
        • Sistem IPTV
        Ceas
        • Setează ceasul în modul standby
        • Buton telecomandă care străluceşte în întuneric
        • Ceas pe ecran
        • Ceas extern opţional
        SmartInfo
        • Browser HTML5
        • Modele interactive
        • Diaporamă
        Clonare şi actualizare firmware
        Clonare iniţială instantanee
        CMND&Control
        • Editor de canale off-line
        • Editor de setări off-line
        • Stare TV în timp real (IP)
        • Gestionare de la distanţă prin IP/RF
        • CMND&Create
        • Gestionare grup TV
        Control
        • Blocarea actualizării automate a canalelor
        • Serial Xpress Protocol
        • JSON API pentru control TV - JAPIT
        DRM interactiv
        • VSecure
        • Playready Smooth Streaming
        Generare profit
        • AppRevenue
        • MyChoice
        Telecomandă
        • Pre-echipat pentru curea de cablu
        • Detectare a descărcării bateriei
        • Blocare uşă baterie telecomandă
        Canale
        Listă combinată

      • Caracteristici pentru domeniul medical

        Control
        • Telecomandă multifuncţională
        • Compatibil cu telecomandă cu asistenţă medicala
        • Compatibil cu sistemul de apelare infirmiere
        Confort
        • Ieşire căşti
        • Difuzor principal independent mut
        Siguranţă
        • Izolaţie dublă clasa II
        • Ignifug

      • Multimedia

        Redare video acceptată
        • Formate: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Containere: AVI, MKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        Formate de melodii acceptate
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 până la v9.2)
        Formate de subtitrări acceptate
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Formate de imagine acceptate
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Rezoluţie video acceptată pe USB
        până la 1920 x 1080p la 60 Hz
        Conexiuni multimedia
        • USB
        • LAN

      • Audio

        Putere de ieşire a sunetului
        10 (2x5)  W
        Boxe pentru baie
        1,5 W Mono 8 Ohm
        Boxe
        • 2.0
        • În partea inferioară
        Caracteristici audio
        • AVL
        • Incredible Surround
        • Bas dinamic
        • Dolby MS10

      • Alimentare

        Sursă de alimentare reţea
        CA 220-240 V; 50-60 Hz
        Temperatură ambient
        între 0 °C şi 40 °C
        Consum în standby
        <0,3 W
        Clasă de etichetare energetică
        A+
        Etichetă energetică UE
        19  W
        Funcţii economisire energie
        Mod Eco
        Consum anual de energie
        28  kW·h

      • Accesorii

        Incluse
        • Telecomandă 22AV1409A/12
        • Suport pentru montare pe masă
        • 2 baterii AAA
        • Certificat de garanţie
        • Broşură cu date juridice şi pentru siguranţă
        • Cablu de alimentare
        Opţional
        • Ceas extern 22AV1120C/00
        • Telecomandă cu asistenţă medicală 22AV1109H/12
        • Configurare RC 22AV9573A

      • Conectivitate wireless

        LAN wireless
        802.11 b/g/n
        Wifi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast

      • Conectivitate lateral

        Slot standard de interfaţă
        CI+ 1.3
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Ieşire căşti
        Mini-Jack
        USB1
        USB 2.0

      • Conectivitate spate

        Scart
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        Boxe pentru baie
        Mini-Jack
        Componentă
        YPbPr + adaptor S/D
        Intrare AV
        CVBS partajat cu YPbPr
        Intrare audio DVI
        Mini-Jack
        Alimentare externă
        • 12 V/15 W
        • Mini-Jack
        Control extern
        RJ-48
        Antenă
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Ieşire audio digital
        Optic
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        Intrare VGA
        D-sub 15 pini

      • Caract. de conectivitate superioare

        RJ48
        • IR-Intrare/Ieşire
        • Interfaţă serială Xpress
        EasyLink HDMI CEC
        • Redare la o singură atingere
        • Sistem în standby
        • Trecere prin telecomandă
        • control sistem audio
        LAN
        Reactivare pe LAN
        HDMI
        • ARC (toate porturile)
        • DVI (toate porturile)
        Scart
        Pornire prin scart

      • Design

        Culoare
        Negru

      • Dimensiuni

        Lăţime aparat
        635  mm
        Înălţime aparat
        393  mm
        Adâncime aparat
        62/74  mm
        Greutate produs
        4,5  kg
        Lăţime aparat (cu suport)
        635  mm
        Înălţime aparat (cu suport)
        438  mm
        Adâncime aparat (cu suport)
        190  mm
        Greutate produs (+ suport)
        5.1  kg
        Compatibil cu suport de perete
        • 100 x 100 mm
        • M4

      Ce este în cutie?

      Alte articole din cutie

      • Baterii pentru telecomandă
      • Telecomandă
      • Certificat de garanţie
      • Cablu de alimentare
      • Suport pentru masă
      Badge-D2C

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      • Funcţiile sunt disponibile în funcţie de metoda de implementare aleasă de către integrator.
      • Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
      • Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.

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