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28HFL5010T/12
Conectează şi controlează
Cu acest televizor economic destinat industriei hoteliere, te vei bucura de toate avantajele conectivităţii de ultimă generaţie şi ale paginilor cu informaţii interactive ale hotelurilor, asigurându-te în acelaşi timp că prin instalarea şi administrarea de la distanţă beneficiezi cel mai scăzut cost de exploatare.Vezi toate beneficiile
Din păcate, acest produs nu mai este disponibil
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
LED TV profesional
total
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SmartInstall simplifică instalarea şi întreţinerea televizorului. Cu un instrument web simplu de utilizat, poţi configura şi instala de la distanţă televizorul fără a fi nevoit să te deplasezi. Astfel, economiseşti timp şi eşti sigur că nu-ţi deranjezi oaspeţii. Indiferent că este vorba de actualizarea paginilor de informaţii ale hotelului sau de instalarea de canale noi, SmartInstall se descurcă cu toate.
SmartInfo îţi permite să furnizezi clienţilor informaţii despre oraş sau despre hotel. Oaspeţii tăi au acces la această pagină web interactivă a hotelului chiar şi atunci când televizorul nu este conectat la internet sau la intranet. Poţi schimba informaţiile regulat şi simplu pentru a-i ţine la curent cu ultimele noutăţi din hotel.
Televizoarele noastre le oferă oaspeţilor tăi libertatea de a se bucura de conţinut media pe un televizor mare cu conexiune fără cablu, care nu dă bătăi de cap. Oferind un sistem deschis, deservim atât utilizatorii care folosesc iOS, cât şi pe cei care folosesc Android şi încercăm în permanenţă să creştem gradul de compatibilitate. Sistemul nostru de transfer securizat asigură protecţie oaspeţilor tăi. Fotografii, filme, muzică - toate pot fi transferate şi vizionate pe televizoarele tale prin Miracast şi DirectShare!
MyChoice oferă un mod simplu şi ieftin de a le oferi oaspeţilor tăi canale TV premium. În acelaşi timp asigură un flux de venit suplimentar care îţi permite să recuperezi investiţia iniţială în televizor.
Cu iluminatul de fundal cu LED te bucuri de consum redus de energie şi linii frumoase, combinate cu luminozitate ridicată, contrast incredibil şi culori vibrante.
Aplicaţiile Philips Smart TV conţin o varietate de aplicaţii aflate în continuă creştere, de la YouTube până la aplicaţiile pentru reţelele de socializare şi multe altele. Versiunea dedicată este concepută pentru industria hotelieră şi are mai multe beneficii incluse, cum ar fi asigurarea ştergerii complete a informaţiilor oaspeţilor după utilizare şi evitarea implicării afacerii tale în probleme de natură ilegală.
Controlul aplicaţiilor îţi permite să le oferi oaspeţilor aplicaţiile TV pe care le visează. Poţi adăuga, şterge şi sorta toate aplicaţiile aşa cum doreşti. Mai mult, poţi duplica aceste setări pe oricare alt televizor fără a fi nevoie să configurezi şi televizorul. Poţi realiza şi diferite profiluri şi modificări din mers. Doreşti să oferi apartamentelor tale aplicaţii video cu lăţime de bandă mare şi celorlalte camere aplicaţii cu lăţime de bandă mică? Nicio problemă. Controlul aplicaţiilor îţi permite ţie şi oaspeţilor tăi să aveţi o experienţă fără probleme.
Diminuează costurile şi dezordinea. Cu noul nostru SmartTV poţi crea propriul sistem pentru hotel direct pe televizor. Atât canale interactive, video la cerere, meniuri şi informaţii interactive pentru hotel, cât şi sisteme online de comandare, toate sunt disponibile fără o cutie externă ataşată la televizor. Pe lângă transmiterea conţinutului prin cabluri coaxiale de televiziune, acum poţi utiliza şi reţeaua ta de Internet pentru a furniza canalele de televiziune sau VOD direct pe televizor. Reţeaua noastră parteneră se poate asigura că primeşti portalul personalizat pe care îl doreşti.
Cu Wi-Fi integrat în Philips Smart TV, poţi accesa wireless o varietate bogată de conţinuturi.
Televizorul poate fi conectat la decodoare şi set-top boxuri produse de majoritatea furnizorilor de sisteme interactive, prin Serial Xpress Protocol (SXP).
Cu noul nostru afişaj pentru ceas pe ecran, oaspeţii pot accesa cu uşurinţă ora curentă. Cu o singură apăsare de buton, ceasul este afişat pe ecranul televizorului, combinând vizibilitatea îmbunătăţită şi consumul scăzut de energie.
Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează şi costurile de utilizare.
Imagine/Ecran
Tuner/Recepţie/Transmisie
Caracteristici
Caracteristici pentru industria hotelieră
Caracteristici pentru domeniul medical
Multimedia
Audio
Alimentare
Accesorii
Conectivitate wireless
Conectivitate lateral
Conectivitate spate
Caract. de conectivitate superioare
Design
Dimensiuni
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