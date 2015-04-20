Controlul aplicaţiilor pentru a adăuga, a sorta şi a şterge aplicaţii cu un efort minim

Controlul aplicaţiilor îţi permite să le oferi oaspeţilor aplicaţiile TV pe care le visează. Poţi adăuga, şterge şi sorta toate aplicaţiile aşa cum doreşti. Mai mult, poţi duplica aceste setări pe oricare alt televizor fără a fi nevoie să configurezi şi televizorul. Poţi realiza şi diferite profiluri şi modificări din mers. Doreşti să oferi apartamentelor tale aplicaţii video cu lăţime de bandă mare şi celorlalte camere aplicaţii cu lăţime de bandă mică? Nicio problemă. Controlul aplicaţiilor îţi permite ţie şi oaspeţilor tăi să aveţi o experienţă fără probleme.