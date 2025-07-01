Nu se aude niciun sunet de la unitatea pentru părinte a sistemului de monitorizare pentru copii Philips Avent conectat

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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Cum îmi conectez dispozitivele la aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+?
Cât de sigure sunt datele stocate şi transmise pe sistemul conectat de monitorizare pentru copii Philips Avent?
Ce trebuie să fac înainte de a arunca dispozitivul de monitorizare pentru copii?
Cum pot modifica setările de sunet şi de sensibilitate la mişcare?
Unitatea pentru părinte are modul Nocturn?