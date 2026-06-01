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Aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+ îmi trimite notificări false

Primirea de notificări false poate fi cauzată de faptul că sensibilitatea dispozitivului tău este setată la o valoare prea mare. Încearcă să reglezi setarea de sensibilitate la un nivel mai mic pentru a evita aceste notificări false.  Citeşte următoarele secţiuni pentru a afla cum.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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