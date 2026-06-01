Asistenţă Philips Aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+ îmi trimite notificări false

Primirea de notificări false poate fi cauzată de faptul că sensibilitatea dispozitivului tău este setată la o valoare prea mare. Încearcă să reglezi setarea de sensibilitate la un nivel mai mic pentru a evita aceste notificări false. Citeşte următoarele secţiuni pentru a afla cum.

Primesc prea multe notificări de detectare a sunetului sau a mişcării Dacă primeşti prea multe notificări de sunet sau mişcare, procedează astfel: Deschide Baby Monitor+ şi accesează Setări > Alerte şi notificări (consultă imaginea 1 de mai jos).

Selectează Detectare sunet sau Detectare mişcare (consultă imaginile 2 şi 3 de mai jos).

Redu nivelul de sensibilitate pentru a reduce numărul de alerte declanşate de sunete sau mişcări minore.