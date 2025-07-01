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Asistenţă Philips

Invitatul meu nu poate să vadă transmisia video în aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+

Dacă invitatul tău nu poate vedea transmisia video în aplicaţie, urmează sfaturile de depanare de mai jos pentru a rezolva această problemă: 

  • Este posibil ca invitatul să nu fi înregistrat încă un cont la Philips. Cere-i invitatului să descarce aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+ şi să înregistreze mai întâi un cont. Trimite invitaţia utilizatorului după ce acesta şi-a înregistrat contul.
  • Utilizatorul invitat pe care ai intenţionat să-l inviţi poate să locuiască pe alt continent. Asigură-te că utilizatorul invitat alege aceeaşi ţară ca şi tine atunci când îşi înregistrează contul de utilizator.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD643/26 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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