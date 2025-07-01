Asistenţă Philips Sistemul meu Philips Avent conectat de monitorizare pentru copii pierde conexiunea

Dacă unităţile pentru părinte şi copil ale sistemului de monitorizare pentru copii Philips Avent pierd conexiunea, aşază unităţile aproape una de cealaltă şi aşteaptă până la un minut pentru stabilirea unei conexiuni. Dezactivează sunetul unităţii pentru părinte atunci când cele două unităţi sunt ţinute una lângă cealaltă.



Dacă unităţile nu s-au conectat după un minut, urmează paşii de depanare de mai jos:

Apasă simultan timp de trei secunde butoanele pentru lumina de veghe şi sunete liniştitoare de pe unitatea pentru copil. Lumina de veghe va începe să se aprindă intermitent. Ţine apăsate simultan timp de 10 secunde butoanele de mod şi de meniu de pe unitatea pentru părinte. Pe ecranul unităţii pentru părinte va apărea un cod QR. Ţine unitatea pentru copil la aproximativ 20 cm de ecran, cu camera orientată spre codul QR. Atunci când camera scanează codul, unitatea pentru copil va reda o melodie pentru a indica asocierea reuşită. Transmisia video va începe pe unitatea pentru părinte în decurs de 10 până la 20 de secunde.