Asistenţă Philips Cum îmi reconectez periuţa de dinţi Philips Sonicare la aplicaţia Sonicare (numai Android)?

Este disponibilă o actualizare de firmware pentru rezolvarea unei probleme din sistemul de operare al anumitor telefoane Android ce nu permite conectarea.

Urmează paşii de mai jos pentru a-ţi actualiza firmware-ul şi a-ţi reconecta periuţa de dinţi Philips Sonicare la aplicaţia Sonicare.

Pasul unu Deschide aplicaţia Sonicare şi conectează periuţa de dinţi. Ar trebui să se afişeze ecranul de mai jos:

Pasul doi Se va afişa un ecran Ajutor pentru conexiune. Urmează instrucţiunile de pe ecran (prezentate mai jos).



Urmează aceşti paşi în Setări sau Bara de stare a dispozitivului mobil:



1. Dezactivează Wi-Fi .



2. Activează şi dezactivează modul Avion.



3. Lasă Wi-Fi şi modul Avion dezactivate şi Bluetooth activat.



Revino la aplicaţie, apasă pe butonul de mod de pe periuţa de dinţi şi fă clic pe butonul „Actualizare” de mai jos pentru a activa conexiunea şi a începe actualizarea firmware-ului. Pasul trei Se va afişa un ecran similar cu cel de mai jos (în funcţie de modelul mânerului periuţei de dinţi).



Fă clic pe butonul Actualizare.

Pasul patru Se va afişa un ecran Actualizarea mânerului meu care va indica faptul că firmware-ul se actualizează.



Notă: Ţine mânerul la distanţă de încărcător şi rămâi în apropiere în timpul actualizării. Pasul cinci Apoi, se va afişa o notificare de Actualizare finalizată. Acum poţi apăsa Continuare şi utiliza aplicaţia.

Ai în continuare probleme de conectivitate? Dacă întâmpini în continuare probleme la reconectarea periuţei de dinţi Philips Sonicare la aplicaţia Sonicare de pe dispozitivul tău Android, vizitează pagina noastră de reparaţie sau înlocuire de pe site-ul web Philips.