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Cum îmi reconectez periuţa de dinţi Philips Sonicare la aplicaţia Sonicare (numai Android)?

Este disponibilă o actualizare de firmware pentru rezolvarea unei probleme din sistemul de operare al anumitor telefoane Android ce nu permite conectarea.

Urmează paşii de mai jos pentru a-ţi actualiza firmware-ul şi a-ţi reconecta periuţa de dinţi Philips Sonicare la aplicaţia Sonicare. 

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9611/19 , HX7429/02 , HX7429/03 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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