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Cum îmi conectez periuţa de dinţi Philips Sonicare cu aplicaţia Sonicare (numai pentru Android)?

Este disponibilă o actualizare de firmware pentru rezolvarea unei probleme din sistemul de operare al anumitor telefoane Android ce nu permite conectarea.

Urmează paşii de mai jos pentru a-ţi actualiza firmware-ul şi a-ţi conecta periuţa de dinţi Philips Sonicare cu aplicaţia Sonicare. 

    Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9611/19 , HX7429/02 , HX7429/03 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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