Curăţarea periodică a periuţei de dinţi şi a capetelor de periere îmbunătăţeşte durata de viaţă şi performanţa acestora. Curăţă periuţa de dinţi după utilizare clătind capul de periere şi perii. Curăţă mânerul cu o lavetă umedă.
Îţi poţi igieniza zilnic capul de periere utilizând sterilizatorul UV pentru capete de periere Philips Sonicare, care îndepărtează 99% din toate bacteriile de pe capetele de periere.
Îţi recomandăm să efectuezi o sesiune de curăţare temeinică în fiecare săptămână. Urmează paşii simpli de mai jos:
Nu spăla niciodată periuţa de dinţi sau accesoriile acesteia în maşina de spălat vase. Evită utilizarea de obiecte ascuţite pe garnitura de cauciuc sau pe butoane, deoarece acestea le pot deteriora.
