Cum îmi pot curăţa periuţa de dinţi Philips Sonicare?

Curăţarea periodică a periuţei de dinţi şi a capetelor de periere îmbunătăţeşte durata de viaţă şi performanţa acestora. Curăţă periuţa de dinţi după utilizare clătind capul de periere şi perii. Curăţă mânerul cu o lavetă umedă.



Îţi poţi igieniza zilnic capul de periere utilizând sterilizatorul UV pentru capete de periere Philips Sonicare, care îndepărtează 99% din toate bacteriile de pe capetele de periere.



Îţi recomandăm să efectuezi o sesiune de curăţare temeinică în fiecare săptămână. Urmează paşii simpli de mai jos:



Scoate capul de periere. Clăteşte cu apă caldă partea inferioară a capului de periere. Clăteşte cu apă caldă zona axului metalic. Şterge întregul mâner cu o lavetă şi nu omite să ştergi garnitura superioară (din jurul axului metalic), butoanele de pe mâner şi partea inferioară a periuţei de dinţi. Şterge întreaga suprafaţă a mânerului cu o lavetă umedă.



Nu spăla niciodată periuţa de dinţi sau accesoriile acesteia în maşina de spălat vase. Evită utilizarea de obiecte ascuţite pe garnitura de cauciuc sau pe butoane, deoarece acestea le pot deteriora.

