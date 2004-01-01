Cum îmi conectez periuţa de dinţi la aplicaţia Sonicare?
Publicat pe 8 ianuarie 2025
Pentru a conecta periuţa de dinţi Bluetooth Philips Sonicare la aplicaţia Sonicare, asigură-te că periuţa de dinţi şi telefonul sunt asociate prin Bluetooth. Dacă utilizezi aplicaţia pentru prima dată, va trebui să asociezi periuţa de dinţi. Urmează instrucţiunile din aplicaţie.
După ce ai asociat-o cu aplicaţia, periuţa de dinţi se va conecta şi se va sincroniza când este pornită. Telefonul tău trebuie să fie în apropiere, să aibă Bluetooth activat şi aplicaţia deschisă.
Informaţiile de mai sus se aplică şi aplicaţiei Sonicare for Kids. Urmăreşte videoclipul de mai jos pentru detalii.