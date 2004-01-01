Asistenţă Philips

Cum îmi conectez periuţa de dinţi la aplicaţia Sonicare?

Pentru a conecta periuţa de dinţi Bluetooth Philips Sonicare la aplicaţia Sonicare, asigură-te că periuţa de dinţi şi telefonul sunt asociate prin Bluetooth. Dacă utilizezi aplicaţia pentru prima dată, va trebui să asociezi periuţa de dinţi. Urmează instrucţiunile din aplicaţie.



După ce ai asociat-o cu aplicaţia, periuţa de dinţi se va conecta şi se va sincroniza când este pornită. Telefonul tău trebuie să fie în apropiere, să aibă Bluetooth activat şi aplicaţia deschisă.

