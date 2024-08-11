Dacă aparatul de bărbierit Philips nu funcţionează, nu se încarcă sau nu porneşte, urmează paşii de depanare de mai jos.
Urmează paşii în ordinea furnizată. În timp ce unii paşi pot părea evidenţi, acest proces elimină multe probleme comune şi ajută la reducerea cauzei principale.
Dacă nu cureţi regulat aparatul de bărbierit Philips, se pot acumula păr şi reziduuri în jurul capetelor de bărbierit. Această acumulare poate reduce performanţa şi poate împiedica rotirea capetelor de bărbierit.
Consultă videoclipul de mai jos pentru o prezentare generală a modului de curăţare a aparatului de bărbierit (deşi modelele de aparate de bărbierit diferă, aceleaşi principii se aplică tuturor aparatelor de bărbierit Philips. Pentru detalii, consultă manualul de utilizare. Dacă nu mai ai versiunea tipărită a manualului de utilizare, o poţi găsi online.)
Sfat: După ce atingi/faci clic pentru a porni videoclipul, atinge/fă clic pe pictograma rotiţă din partea de jos a videoclipului pentru a activa subtitrările pentru limba ta (dacă este necesar).
Dacă aparatul de bărbierit nu răspunde la apăsarea butonului de alimentare, conectează-l la o sursă de alimentare şi încarcă-l cel puţin 2 ore.
Sfaturi de încărcare
Dacă aparatul de bărbierit este livrat cu un cablu de încărcare USB, asigură-te că foloseşti un adaptor adecvat sau altă sursă de alimentare (consultă manualul de utilizare pentru detalii. Manualul de utilizare este disponibil online dacă nu mai deţii versiunea pe hârtie.)
Utilizează numai încărcătorul furnizat împreună cu produsul tău sau o piesă de schimb Philips originală.
Încearcă să conectezi un alt aparat la priza de alimentare pentru a te asigura că priza funcţionează.
Verifică cablul de încărcare şi adaptorul pentru semne de deteriorare. Dacă este necesar, poţi achiziţiona un încărcător de schimb aici.
Asigură-te că ştecărul de încărcare este introdus complet în aparatul de bărbierit.
Notă: Deoarece multe aparate de bărbierit Philips pot fi utilizate pentru bărbieritul umed, acestea dispun de un mecanism de siguranţă încorporat care le împiedică să se rotească atunci când sunt conectate la o priză de alimentare. Încarcă şi scoate aparatul de bărbierit din priză înainte de a-l porni.
Dacă ai dezasamblat recent aparatul de bărbierit pentru a-l curăţa sau înlocui capetele de bărbierire, verifică de două ori dacă l-ai reasamblat corect. Dacă aparatul de bărbierit porneşte atunci când unitatea de bărbierit (partea aparatului de bărbierit care susţine capetele de bărbierit) este deschisă sau îndepărtată, aceasta înseamnă că capetele de bărbierit sunt asamblate incorect şi împiedică pornirea aparatului de bărbierit.
Consultă manualul de utilizare pentru a afla cum să instalezi corect capetele de bărbierit. Manualul de utilizare este disponibil online dacă nu mai deţii versiunea pe hârtie.
Multe aparate de bărbierit Philips dispun de o încuietoare pentru transport încorporată, pentru a preveni pornirea accidentală a acestora în interiorul unei genţi sau al unei valize.
Blocarea pentru transport este activată dacă pe mânerul aparatului de bărbierit apare un simbol mic cu lacăt. Opreşte-o ţinând apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde (reţine: pentru modelele cu afişaj digital, utilizează afişajul încorporat de pe mâner pentru a dezactiva blocarea pentru transport.)
Dacă ai urmat paşii de mai sus şi aparatul de bărbierit Philips nu funcţionează, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.