Dacă nu cureţi regulat aparatul de bărbierit Philips, se pot acumula păr şi reziduuri în jurul capetelor de bărbierit. Această acumulare poate reduce performanţa şi poate împiedica rotirea capetelor de bărbierit.

Consultă videoclipul de mai jos pentru o prezentare generală a modului de curăţare a aparatului de bărbierit (deşi modelele de aparate de bărbierit diferă, aceleaşi principii se aplică tuturor aparatelor de bărbierit Philips. Pentru detalii, consultă manualul de utilizare. Dacă nu mai ai versiunea tipărită a manualului de utilizare, o poţi găsi online.)

Sfat: După ce atingi/faci clic pentru a porni videoclipul, atinge/fă clic pe pictograma rotiţă din partea de jos a videoclipului pentru a activa subtitrările pentru limba ta (dacă este necesar).