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MinicellsBaterie

ZA13BX60/00

Tehnologie de vârf Zinc-Aer pentru aparate auditive

Oferă o performanţă de durată pentru aparatele auditive personale

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Tehnologie de vârf Zinc-Aer pentru aparate auditive

  • Zinc-aer

Fiabilă pentru performanță pe termen lung

În procesul de fabricație este utilizată o tehnologie excelentă pentru a garanta o performanță fiabilă și de lungă durată.

Tehnologia Zinc-air este ideală pentru aparatele auditive

Tehnologie Zinc-air pentru alimentarea aparatelor dvs. auditive

Culorile facilitează recunoașterea dimensiunilor bateriilor

Pentru a facilita recunoașterea celor mai comune dimensiuni de baterii, folosim codificarea prin culori a dimensiunilor bateriilor, în conformitate cu standardele din industrie.

Specificaţii tehnice

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