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  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
  • Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale

Producție oprită

FidelioCăşti

X2HR/00

4.4
| (7) Recenzii
Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale
Căştile Fidelio X2HR îţi oferă o experienţă autentică de audiţie cu sunet şi confort de excepţie, chiar la tine acasă. Lasă-te captivat de detaliile sunetului clar şi designul personalizat creat pentru satisfacţie completă.
Vezi toate beneficiile

Sunet de înaltă rezoluţie, în confortul casei tale

  • Redare audio de înaltă rezoluţie

  • Supraauriculare

  • Design acustic deschis

  • Pernuţe permeabile pentru urechi

Adaptor 3,5 mm la 6,3 mm inclus

Difuzoare puternice de 50 mm din neodim, pentru o gamă amplă şi precisă

Difuzoare puternice de 50 mm din neodim, pentru o gamă amplă şi precisă

Fiecare difuzor este selectat manual cu atenţie, reglat şi testat, şi este sincronizat pentru cel mai detaliat sunet natural. Driverele de 50 mm utilizează magneţi puternici din neodim pentru reproducerea dinamicii întregii dvs. muzici şi asigurarea unui bas clar, bine echilibrat, o gamă medie transparentă şi frecvenţe înalte clare.

Arhitectură acustică cu parte posterioară deschisă pentru fidelitate audio extraordinară

Arhitectură acustică cu parte posterioară deschisă pentru fidelitate audio extraordinară

Arhitectura acustică cu parte posterioară deschisă elimină presiunea aerului acumulată în spatele driverului, permiţând diafragmei mişcări ample libere, îmbunătăţind semnificativ transparenţa sunetului şi echilibrând frecvenţele înalte extinse.

Specificaţii tehnice

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4.4

din 5

7

Recenzii

4
3
2

22/01/2023

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Słuchawki godne polecenia

Używam słuchawek przede wszystkim do grania w gry,muzyki i do oglądania filmów. Sprawują się bardzo dobrze a wykonanie jest pierwsza klasa.

Avantaje

-Jakość wykonania, brzmienie, wygląd, długość kabla

Dezavantaje

-Nie znalazłem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fidelio X2HR Słuchawki

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fidelio X2HR Słuchawki

01/11/2021

Polska

Polska

Bardzo wygodne. Miły, klarowny dźwięk.

Pierwszy raz miałem z nimi kontakt na wystawie w sklepie, zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie pod względem designu, materiałów no i oczywiście dźwięku. Od tamtej pory miałem je gdzieś z tyłu głowy. Szukałem słuchawek do zacisza domowego, dlatego konstrukcja open-back oferująca większą scenę/przestrzenność, ale też co za tym idzie, brak szczelności dźwięku. Dlatego proszę być świadomym, ze uciekający dźwięk może przeszkadzać komuś w otoczeniu, taka specyfika konstrukcji. Gdy nadarzyła się spora przecena na amazon kupiłem bez zastanowienia. Nie mam porównania w kwestii dźwięku do innych słuchawek, dlatego moje wrażenia mogą być mało miarodajne i proszę mieć to na względzie. W moim odczuciu dźwięk jest wystarczająco klarowny, słuchając np. Red Hot Chili Peppers dźwięki nie zlewają się. Mogę wyodrębnić pałeczki, perkusję, gitarę wiodącą i basową. No brzmi to jak złożona muzyka a nie hałas. Przestrzennośc daje o sobie znać podczas oglądania filmów czy grania w gry. Sygnatura dźwięku nie jest analityczna ale nadal rozsądnie neutralna, wykres czestotliwości to bardziej takie łagodne U. Jak to się przekłada dla mnie? Tak, że brzmienie jest przyjemne do codziennego słuchania. Muzyka a w szczególności treble i midy nie męczą ucha nawet po całodniowych odsłuchach. Bas nie jest dla mnie przesadzony, recenzenci używali określenia "punch" i w pełni się z tym zgadzam. Nie jest on mulisty a raczej zaakcentowany, często właśnie takim stonowanym punchem. Może brzmieć to śmiesznie, ale nie wiem jak inaczej to opisać. W konsekwencji, tak samo jak w przypadku trebli i midów, bass również nie męczy ucha. I myślę, że o ile takie opisy dźwięków są raczej subiektywne, tak już temat przewodni "fatygi używania słuchawek" jaki tu prowadzę może być bardziej uniwersalny i wiarygodny. Bo w parze z przyjemnym i nie męczącym dźwiękiem, idzie niesamowicie wygodna i komfortowa konstrukcja słuchawek. Mimo ich dużej wagi, mogę w nich siedzieć cały dzień i nic mnie nie drażni, nie uciska, nie grzeje i nie doskwiera. Gdyby nie waga i kabel to pewnie zapomniałbym, że je noszę. Niska impedancja słuchawek oznacza, że wydobędziesz ich pełny potencjał nawet na smartphonie, bez żadnych amplitunerów. Użytkuję je już blisko 2 lata i nie mam na co narzekać. Przewiduje, że posłużą mi na kolejnych dwadzieścia i bardzo się z nich cieszę. Polecam, sam namówiłem przyjaciela do zakupu i tez jest zadowolony.

Avantaje

Bardzo wygodne. Solidna konstrukcja. Niemęcząca sygnatura dźwięku. Przyjemne brzmienie. Nienachalny bass.

Dezavantaje

Dla kogoś moga być zbyt ciężkie, swoje ważą. Dla mnie to nie problem.

Acest review a fost făcut pentru Fidelio X2HR Słuchawki

Acest review a fost făcut pentru Fidelio X2HR Słuchawki

19/10/2021

Polska

Polska

Niesamowite

Są niesamowite. Pięknie wykonane dzwięk szczegółkwy bez podbijania basu. Nie są to słuchawki miłośnika prostej łupanki.

Avantaje

Wykonanie

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fidelio X2HR Słuchawki

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fidelio X2HR Słuchawki

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