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Producție oprită
TAST702BK/00
Difuzoare de 6 mm/design închis
Intraauriculare
Timp de redare de 6+18 h
Potrivire sigură
Capacele auriculare interschimbabile din cauciuc creează o etanşare perfectă. Suporturile flexibile în formă de aripă se fixează în siguranţă sub lobul urechii. Oricât efort depui, aceste căşti sport rămân acolo unde ai nevoie.
Oricât efort depui, aceste căşti rămân în poziţie. Suporturile flexibile în formă de aripă se fixează în siguranţă sub lobul urechii. Capacele auriculare interschimbabile din cauciuc de dimensiune mică, medie şi mare îţi permit să găseşti potrivirea intraauriculară perfectă pentru tine.
Butoanele intuitive îţi permit să întrerupi lista de redare şi să preiei apeluri, totul fără a atinge smartphone-ul. Căştile sunt gata de asociere în momentul în care activezi funcţia Bluetooth. Odată asociate, îşi amintesc ultimul dispozitiv cu care au fost asociate.
4.9
din 5
14
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Danio99
25/11/2020
Polska
Świetny sprzęt
Słuchawki grają na prawdę dobrze, czyste wysokie tony l głęboki bas, jakość wykonania również na plus. możliwość stopowania utworu podczas naciśniecia słuchawki. Bateria również daje radę. Cieszy mnie fakt ze słuchawki posiadają bt 5.0 i ipx5
Avantaje
bt 5.0, ipx5
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Avantaje
jakosc, cena
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Michał38
24/11/2020
Polska
Angajat Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Grają czysto i wyraźnie, dobre leżą w uszach i z nich nie wypadają. Genialne do biegania. polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Rezultatele efective pot varia