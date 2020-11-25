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Producție oprită

7000 seriesCăşti wireless

TAST702BK/00

4.9
| (14) Recenzii | 100% recomandă acest produs
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Aceste căşti sport intraauriculare true wireless sunt bune pentru activităţile fizice intense. Cu gradul IPX5 de rezistenţă la stropire şi tehnologia de curăţare cu UV, rămâi împrospătat oricât de intens te antrenezi. Obţii până la 24 ore de redare cu tocul de încărcare portabil.
Vezi toate beneficiile

Antrenează-te liber.

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  • Difuzoare de 6 mm/design închis

  • Intraauriculare

  • Timp de redare de 6+18 h

  • Potrivire sigură

Suporturi moi şi cauciucate în formă de aripă. Sigure şi confortabile

Capacele auriculare interschimbabile din cauciuc creează o etanşare perfectă. Suporturile flexibile în formă de aripă se fixează în siguranţă sub lobul urechii. Oricât efort depui, aceste căşti sport rămân acolo unde ai nevoie.

Etanşare perfectă, izolare pasivă excelentă a zgomotului

Oricât efort depui, aceste căşti rămân în poziţie. Suporturile flexibile în formă de aripă se fixează în siguranţă sub lobul urechii. Capacele auriculare interschimbabile din cauciuc de dimensiune mică, medie şi mare îţi permit să găseşti potrivirea intraauriculară perfectă pentru tine.

Asociere inteligentă. Găseşte automat dispozitivul Bluetooth

Butoanele intuitive îţi permit să întrerupi lista de redare şi să preiei apeluri, totul fără a atinge smartphone-ul. Căştile sunt gata de asociere în momentul în care activezi funcţia Bluetooth. Odată asociate, îşi amintesc ultimul dispozitiv cu care au fost asociate.

Specificaţii tehnice

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4.9

din 5

14

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Świetny sprzęt

Słuchawki grają na prawdę dobrze, czyste wysokie tony l głęboki bas, jakość wykonania również na plus. możliwość stopowania utworu podczas naciśniecia słuchawki. Bateria również daje radę. Cieszy mnie fakt ze słuchawki posiadają bt 5.0 i ipx5

Avantaje

bt 5.0, ipx5

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Avantaje

jakosc, cena

Dezavantaje

brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Angajat Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Grają czysto i wyraźnie, dobre leżą w uszach i z nich nie wypadają. Genialne do biegania. polecam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

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