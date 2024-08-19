Alte articole din cutie
- Certificat de garanţie
- Ghid de iniţiere rapidă
TAR3305/12
Trezeşte-te gata de plecare
Menţine simplitatea cu acest radio digital FM cu ceas. Numeroasele presetări permit navigarea extrem de uşoară de la un post la altul şi poţi seta alarma să te trezească cu un volum al radioului în creştere lentă. Vrei să mai dormi puţin? Este suficient să întinzi mâna şi să atingi butonul de amânare a alarmei.Vezi toate beneficiile
Radio cu ceas
Tunerul FM oferă recepţie clară şi poţi configura până la 10 presetări pentru posturile preferate. Afişajul arată clar ora.
Adormi cu postul preferat redat în fundal. Poţi seta temporizatorul de oprire al ceasului să redea postul de radio timp de până la 2 ore. După expirarea timpului setat, radioul se opreşte.
Cu funcţia de alarmă dublă poţi seta două alarme diferite, iar funcţia de trezire blândă creşte treptat volumul radioului pentru a-ţi uşura trezirea.
Acest ceas cu alarmă are o baterie de rezervă. Dacă are loc o pană de curent, nu va trebui să setezi din nou ceasul, iar setările pentru alarmă vor fi păstrate.
