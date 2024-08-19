Trezeşte-te gata de plecare

Menţine simplitatea cu acest radio digital FM cu ceas. Numeroasele presetări permit navigarea extrem de uşoară de la un post la altul şi poţi seta alarma să te trezească cu un volum al radioului în creştere lentă. Vrei să mai dormi puţin? Este suficient să întinzi mâna şi să atingi butonul de amânare a alarmei.