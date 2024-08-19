  • Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    • Trezeşte-te gata de plecare Trezeşte-te gata de plecare Trezeşte-te gata de plecare

      Radio cu ceas

      TAR3305/12

      Clasificare generală / 5
      • Recenzii Recenzii Recenzii

      Trezeşte-te gata de plecare

      Menţine simplitatea cu acest radio digital FM cu ceas. Numeroasele presetări permit navigarea extrem de uşoară de la un post la altul şi poţi seta alarma să te trezească cu un volum al radioului în creştere lentă. Vrei să mai dormi puţin? Este suficient să întinzi mâna şi să atingi butonul de amânare a alarmei.

      Vezi toate beneficiile

      Radio cu ceas

      Produse similare

      Afişează toate Radio cu ceas şi alarmă

      Economiseşte cumpărându-le împreună Cumpără mai multe produse şi primeşte 1 articol gratuit

      Pachet special cu produsele de care ai nevoie într-o singură achiziție

      Preţul setului

      Nu doresc pachetul special

      Alege unul dintre următoarele: Alege unul dintre următoarele produse:

      Adaugă în coș și accesoriile compatibile

      Acest produs
      Radio cu ceas
      - {discount-value}

      Radio cu ceas

      total

      recurring payment

      Trezeşte-te gata de plecare

      • FM, tuner digital
      • Alarmă dublă

      Radio digital FM

      Tunerul FM oferă recepţie clară şi poţi configura până la 10 presetări pentru posturile preferate. Afişajul arată clar ora.

      Temporizator de oprire. Adormi ascultând la radio

      Adormi cu postul preferat redat în fundal. Poţi seta temporizatorul de oprire al ceasului să redea postul de radio timp de până la 2 ore. După expirarea timpului setat, radioul se opreşte.

      Alarmă dublă. Un ceas, două alarme de trezire.

      Cu funcţia de alarmă dublă poţi seta două alarme diferite, iar funcţia de trezire blândă creşte treptat volumul radioului pentru a-ţi uşura trezirea.

      Baterie de rezervă în caz de pană de curent

      Acest ceas cu alarmă are o baterie de rezervă. Dacă are loc o pană de curent, nu va trebui să setezi din nou ceasul, iar setările pentru alarmă vor fi păstrate.

      Specificaţii tehnice

      • Sunet

        Putere de ieşire (RMS)
        200 mW
        Sistem audio
        Mono

      • Difuzoare

        Diametru difuzor pentru toată gama de frecvenţe
        2"
        Număr de difuzoare pentru toată gama de frecvenţe
        1

      • Conectivitate

        Bluetooth
        Nu
        Intrare audio
        Nu

      • Tuner/Recepţie/Transmisie

        Antenă
        Antenă FM
        Benzi tuner
        FM
        Nr. posturi presetate
        10
        RDS
        Nu
        Gamă de frecvenţe FM
        87,5 - 108  MHz

      • Alimentare

        Consum în standby
        < 1 W
        Tip alimentare
        Intrare c.c.
        Baterie de siguranţă
        2 x AAA (nu sunt incluse)
        Putere de intrare c.a.
        100-240 V, 50/60 Hz
        Consum de curent în timpul funcţionării
        < 3 W

      • Dimensiunile ambalajului

        Înălţime
        17  cm
        Tip ambalaj
        Cutie
        Tipul amplasării pe rafturi
        Poziţionare
        Lăţime
        13.6  cm
        Adâncime
        6  cm
        Număr de produse incluse
        1
        Greutate brută
        0.349  kg
        Greutate netă
        0.204  kg
        Greutate proprie
        0.145  kg

      • Dimensiuni produs

        Înălţime
        5.4  cm
        Lăţime
        13.1  cm
        Adâncime
        13.1  cm
        Greutate
        0.203  kg

      • Accesorii

        Accesorii incluse
        • Certificat de garanţie
        • Ghid de iniţiere rapidă
        • Adaptor de alimentare c.a.

      • Alarmă

        Sursa alarmei
        • radio FM
        • Sonerie
        Nr. de alarme
        2
        Temporizator de standby
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute
        Snooze (repetare alarmă)
        Da, 9 min.

      • Ceas

        Afişaj
        LED
        Tip
        Digital

      Ce este în cutie?

      Alte articole din cutie

      • Certificat de garanţie
      • Ghid de iniţiere rapidă
      Badge-D2C

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      Produse recomandate

      Produse vizualizate recent

      Recenzii

      Fii primul care lasă o recenzie

      Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


      Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

      Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

       

      Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
      Vezi T&C aici.

      Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

      Persoane image
      *
      Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
      Ce înseamnă aceasta?
      CE

      Despre noi

      Asistenţă pentru magazinul online
      Caută comandă
      A.N.P.C.
      A.N.P.C. - SAL
      Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
      Despre Philips
      Contactează-ne
      Termeni și Condiții
      Informatii privind condiţiile de legalitate
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Toate drepturile rezervate.

      Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.