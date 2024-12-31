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Producție oprită

Radio cu ceas

TAR3205/12

3.5
| (13) Recenzii
Trezeşte-te gata de plecare
Menţine simplitatea cu acest radio digital FM cu ceas. Numeroasele presetări permit navigarea extrem de uşoară de la un post la altul şi poţi seta alarma să te trezească cu un volum al radioului în creştere lentă. Vrei să mai dormi puţin? Este suficient să întinzi mâna şi să atingi butonul de amânare a alarmei.
Vezi toate beneficiile

Trezeşte-te gata de plecare

  • FM, tuner digital

  • Alarmă dublă

Radio digital FM

Tunerul FM oferă recepţie clară şi poţi configura până la 10 presetări pentru posturile preferate. Afişajul arată clar ora.

Temporizator de oprire. Adormi ascultând la radio

Adormi cu postul preferat redat în fundal. Poţi seta temporizatorul de oprire al ceasului să redea postul de radio timp de până la 2 ore. După expirarea timpului setat, radioul se opreşte.

Alarmă dublă. Un ceas, două alarme de trezire.

Cu funcţia de alarmă dublă poţi seta două alarme diferite, iar funcţia de trezire blândă creşte treptat volumul radioului pentru a-ţi uşura trezirea.

Specificaţii tehnice

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3.5

din 5

13

Recenzii

31/12/2024

Polska

Polska

Zajefajny

Ten radio budzik jest dla (prawie) każdej grupy wiekowej. Młodsi użytkownicy mogą słuchać radia, oraz ustawiać sobie budziki do szkoły, osoby dorosłe radia słuchają rzadziej ale budzik/zegarek nadal jest przydatny. Osoby starsze za to mogą dowiedzieć się co sie dzieje na świecie nie dotykając "technologii"

Avantaje

Prosty w obsłudze, analogiczny, dobry zasięg radiowy

Dezavantaje

W sumie to nie znalazłem żadnych

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAR3205 Radiobudzik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAR3205 Radiobudzik

26/11/2021

Polska

Polska

Radio budzik

Małe ale przydatne Wszystkie funkcję działają poprawnie godne polecenia

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAR3205 Radiobudzik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAR3205 Radiobudzik

02/09/2022

България

България

Cumpărător verificat

Отличен обхват и качествен звук.

Всички продукти на марката са с перфектно качество и до момента не са ми давали дефект. От години съм доволен от качеството и когато ми трябва нещо, първо проверявам дали се произвежда от Philips.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAR3205 Радиочасовник

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAR3205 Радиочасовник

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