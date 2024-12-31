Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
TAR3205/12
FM, tuner digital
Alarmă dublă
Tunerul FM oferă recepţie clară şi poţi configura până la 10 presetări pentru posturile preferate. Afişajul arată clar ora.
Adormi cu postul preferat redat în fundal. Poţi seta temporizatorul de oprire al ceasului să redea postul de radio timp de până la 2 ore. După expirarea timpului setat, radioul se opreşte.
Cu funcţia de alarmă dublă poţi seta două alarme diferite, iar funcţia de trezire blândă creşte treptat volumul radioului pentru a-ţi uşura trezirea.
3.5
din 5
13
Recenzii
AnoniKolo
31/12/2024
Polska
Zajefajny
Ten radio budzik jest dla (prawie) każdej grupy wiekowej. Młodsi użytkownicy mogą słuchać radia, oraz ustawiać sobie budziki do szkoły, osoby dorosłe radia słuchają rzadziej ale budzik/zegarek nadal jest przydatny. Osoby starsze za to mogą dowiedzieć się co sie dzieje na świecie nie dotykając "technologii"
Avantaje
Prosty w obsłudze, analogiczny, dobry zasięg radiowy
Dezavantaje
W sumie to nie znalazłem żadnych
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAR3205 Radiobudzik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAR3205 Radiobudzik
Heniu 55-66
26/11/2021
Polska
Radio budzik
Małe ale przydatne Wszystkie funkcję działają poprawnie godne polecenia
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAR3205 Radiobudzik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAR3205 Radiobudzik
Becko
02/09/2022
България
Cumpărător verificat
Отличен обхват и качествен звук.
Всички продукти на марката са с перфектно качество и до момента не са ми давали дефект. От години съм доволен от качеството и когато ми трябва нещо, първо проверявам дали се произвежда от Philips.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAR3205 Радиочасовник
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAR3205 Радиочасовник