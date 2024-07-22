Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    • Însoţitorul clasic Însoţitorul clasic Însoţitorul clasic

      Radio FM/AM portabil

      TAR2509/10

      Clasificare generală / 5
      • Recenzii Recenzii Recenzii

      Însoţitorul clasic

      Iubeşti radioul? Fie că eşti în bucătărie, în garaj sau în grădină, acest radio portabil FM/AM analogic va reda posturile tale preferate. Are un sunet excelent, merge cu c.a. sau baterie şi are un indicator LED la îndemână, ca să ştii când este perfect reglat.

      Vezi toate beneficiile

      Radio FM/AM portabil

      Produse similare

      Afişează toate Radio cu ceas şi alarmă

      Economiseşte cumpărându-le împreună Cumpără mai multe produse şi primeşte 1 articol gratuit

      Pachet special cu produsele de care ai nevoie într-o singură achiziție

      Preţul setului

      Nu doresc pachetul special

      Alege unul dintre următoarele: Alege unul dintre următoarele produse:

      Adaugă în coș și accesoriile compatibile

      Acest produs
      Radio FM/AM portabil
      - {discount-value}

      Radio FM/AM portabil

      total

      recurring payment

      Însoţitorul clasic

      • FM/AM
      • Acord analogic
      • Alimentare la priză sau cu baterii
      Design clasic, recepţie clară, reglare uşoară

      Design clasic, recepţie clară, reglare uşoară

      Reglajul analogic facilitează găsirea posturilor tale preferate pe acest radio FM/AM portabil. Pur şi simplu mişti rotiţa de reglare din partea laterală a radioului şi fereastra mare, clară, va afişa frecvenţa reglată. Un indicator LED se aprinde când semnalul este puternic.

      Comută între modurile Ştiri şi Muzică. Controlul tonurilor

      Comută între modurile Ştiri şi Muzică. Controlul tonurilor

      Profită la maximum de muzică cu modul Muzică. Comută la modul Ştiri când vrei să asculţi ştiri sau dramele radiofonice ori emisiunile concurs preferate. Indiferent ce îţi place, difuzorul de 3,5" va asigura sunet clar şi puternic.

      Comenzi simple. Selector mare pentru volum

      Comenzi simple. Selector mare pentru volum

      Pe acest radio nu va mai trebui niciodată să cauţi butonul de volum! Pe lângă selectorul mare pentru volum, radioul dispune de comutatoare montate în partea de sus cu care poţi comuta între semnalele FM/MW şi modurile de sunet. Dispune totodată de un port pentru căşti pentru audiţie privată.

      Plasează-l oriunde

      Poţi lua acest radio oriunde îţi place să asculţi. Conectează radioul la o priză de perete sau introdu două baterii de tip D şi ieşi afară. Este tovarăşul perfect pentru un pahar de vin pe balcon sau un picnic în curtea din spate.

      Specificaţii tehnice

      • Sunet

        Putere de ieşire (RMS)
        300 mW
        Sistem audio
        Mono
        Caracteristici superioare sunet
        Control ton
        Controlul volumului
        rotativ (analogic)

      • Difuzoare

        Diametru difuzor pentru toată gama de frecvenţe
        3,5"
        Număr de difuzoare pentru toată gama de frecvenţe
        1

      • Conectivitate

        Bluetooth
        Nu
        Ieşire audio/video
        Căşti (3,5 mm)
        Intrare audio
        Nu

      • Tuner/Recepţie/Transmisie

        Benzi tuner
        • FM
        • AM
        RDS
        Nu

      • Alimentare

        Tip baterie
        Dimensiune D (LR20)
        Tensiune baterie
        1.5  V
        Sursă de alimentare
        • 220-240 V
        • 50/60 Hz
        Număr de baterii
        2

      • Dimensiunile ambalajului

        Înălţime
        19.3  cm
        Tip ambalaj
        Cutie
        Tipul amplasării pe rafturi
        Poziţionare
        Lăţime
        29  cm
        Adâncime
        9.3  cm
        Număr de produse incluse
        1
        Greutate brută
        1.1  kg
        Greutate netă
        0.885  kg
        Greutate proprie
        0.215  kg

      • Dimensiuni produs

        Înălţime
        14.95  cm
        Lăţime
        21  cm
        Adâncime
        6.63  cm
        Greutate
        0.668  kg

      • Accesorii

        Accesorii incluse
        • Cablu de alimentare c.a.
        • Ghid de iniţiere rapidă
        • Certificat de garanţie

      • Alarmă

        Nr. de alarme
        Nu
        Snooze (repetare alarmă)
        Nu

      Ce este în cutie?

      Alte articole din cutie

      • Cablu de alimentare c.a.
      • Ghid de iniţiere rapidă
      • Certificat de garanţie
      Badge-D2C

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      Produse recomandate

      Produse vizualizate recent

      Recenzii

      Fii primul care lasă o recenzie

      Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


      Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

      Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

       

      Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
      Vezi T&C aici.

      Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

      Persoane image
      *
      Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
      Ce înseamnă aceasta?
      CE

      Despre noi

      Asistenţă pentru magazinul online
      Caută comandă
      A.N.P.C.
      A.N.P.C. - SAL
      Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
      Despre Philips
      Contactează-ne
      Termeni și Condiții
      Informatii privind condiţiile de legalitate
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Toate drepturile rezervate.

      Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.