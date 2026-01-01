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  • Dispozitivul clasic de buzunar
  • Dispozitivul clasic de buzunar
  • Dispozitivul clasic de buzunar
  • Dispozitivul clasic de buzunar
  • Dispozitivul clasic de buzunar
  • Dispozitivul clasic de buzunar
  • Dispozitivul clasic de buzunar
  • Dispozitivul clasic de buzunar
  • Dispozitivul clasic de buzunar
  • Dispozitivul clasic de buzunar
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  • Dispozitivul clasic de buzunar
  • Dispozitivul clasic de buzunar
  • Dispozitivul clasic de buzunar
  • Dispozitivul clasic de buzunar
  • Dispozitivul clasic de buzunar
  • Dispozitivul clasic de buzunar
  • Dispozitivul clasic de buzunar
  • Dispozitivul clasic de buzunar
  • Dispozitivul clasic de buzunar

Producție oprită

Radio portabil

TAR1506/00

Dispozitivul clasic de buzunar
Ieşi afară cu acest radio analogic FM/MW ultraportabil. Cu acordul uşor şi sunetul clar, rămâi la curent cu programele preferate. Indiferent dacă lucrezi în curte sau ieşi la o plimbare.
Vezi toate beneficiile

Dispozitivul clasic de buzunar

  • FM/MW

  • Acord analogic

  • Funcţionare cu baterii

Design clasic. Uşor de reglat

Acest radio FM/MW analogic extrem de portabil este uşor de reglat din mers. Nu trebuie decât să roteşti rotiţa de reglare montată pe lateral pentru a deplasa indicatorul pe scală. Fereastra de reglare de mari dimensiuni, în stil tradiţional, te ajută să vezi mai bine când ai ajuns la frecvenţa dorită.

Comenzi simple. Rotiţă pentru pornirea/oprirea volumului

Este uşor să foloseşti cu o singură mână acest radio micuţ. Atât volumul, cât şi pornirea/oprirea sunt controlate cu o rotiţă poziţionată la îndemână. Dispune şi de un port pentru căşti pentru audiţie privată şi un comutator lateral pentru selectarea semnalelor FM sau MW.

Extrem de portabil. Ideal pentru acasă sau ieşiri

Pune în buzunar acest radio şi ascultă ştirile oriunde te-ai afla. Sau meciul pe care nu trebuie să-l ratezi. Sau emisiunea care îţi place atât de mult. Sunetul este asigurat de 2 baterii AAA, iar cu antena telescopică vei beneficia întotdeauna de cea mai bună recepţie.

Specificaţii tehnice

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