Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
TAR1506/00
FM/MW
Acord analogic
Funcţionare cu baterii
Acest radio FM/MW analogic extrem de portabil este uşor de reglat din mers. Nu trebuie decât să roteşti rotiţa de reglare montată pe lateral pentru a deplasa indicatorul pe scală. Fereastra de reglare de mari dimensiuni, în stil tradiţional, te ajută să vezi mai bine când ai ajuns la frecvenţa dorită.
Este uşor să foloseşti cu o singură mână acest radio micuţ. Atât volumul, cât şi pornirea/oprirea sunt controlate cu o rotiţă poziţionată la îndemână. Dispune şi de un port pentru căşti pentru audiţie privată şi un comutator lateral pentru selectarea semnalelor FM sau MW.
Pune în buzunar acest radio şi ascultă ştirile oriunde te-ai afla. Sau meciul pe care nu trebuie să-l ratezi. Sau emisiunea care îţi place atât de mult. Sunetul este asigurat de 2 baterii AAA, iar cu antena telescopică vei beneficia întotdeauna de cea mai bună recepţie.
Recenzii