Design clasic. Uşor de reglat

Acest radio FM/MW analogic extrem de portabil este uşor de reglat din mers. Nu trebuie decât să roteşti rotiţa de reglare montată pe lateral pentru a deplasa indicatorul pe scală. Fereastra de reglare de mari dimensiuni, în stil tradiţional, te ajută să vezi mai bine când ai ajuns la frecvenţa dorită.