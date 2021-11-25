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Producție oprită
TAPN505BK/00
Întotdeauna acolo. Fără distrageri
Păstrează-ţi concentrarea cu căştile intraauriculare wireless cu funcţie de anulare a zgomotului, care îţi oferă până la 14 ore de redare. Cu banda de gât cu greutate redusă, este uşor să ţii căştile aproape. Funcţionalitatea inteligentă de ultimă oră îţi permite să rămâi organizat.
Difuzoare de 13 mm/design închis
Intraauriculare
Negru
Bandă de gât
Gestionează-ţi viaţa fără a scoate telefonul: nu trebuie decât să apelezi la Asistentul Google. O simplă apăsare pe butonul de pe banda de gât activează asistentul. Îi poţi cere să deschidă calendarul, să citească notificările de pe telefon, să apeleze prietenii sau să le trimită mesaje, să gestioneze listele de redare şi multe altele.
Spune adio acelor ecouri enervante când vorbeşti la telefon. Cu tehnologia noastră de anulare a ecoului acustic, ai parte întotdeauna de o conexiune clară, neperturbată.
Banda subţire de gât poate fi poate fi purtată comod la gât.
4.0
din 5
10
Recenzii
89%
recomandă acest produs
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada
Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam
Avantaje
dobra bateria, łącze bluetooth suuuper
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Data utilizării 2021-05-25
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Data utilizării 2021-05-25
Szwed
27/06/2020
Polska
Philips TAPN505BK
Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.
Avantaje
bardzo dobra jakość dżwięku
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Data utilizării 2020-05-27
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Data utilizării 2020-05-27
Damiano90
30/04/2020
Polska
Dobre
Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń
Avantaje
wygląd/ wygoda / jakość
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Data utilizării 2019-03-30
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Data utilizării 2019-03-30