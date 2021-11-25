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Producție oprită

Căşti intraauriculare wireless Hi-Res Audio

TAPN505BK/00

4

| (10) Recenzii | 89% recomandă acest produs

Întotdeauna acolo. Fără distrageri

Păstrează-ţi concentrarea cu căştile intraauriculare wireless cu funcţie de anulare a zgomotului, care îţi oferă până la 14 ore de redare. Cu banda de gât cu greutate redusă, este uşor să ţii căştile aproape. Funcţionalitatea inteligentă de ultimă oră îţi permite să rămâi organizat.

Vezi toate beneficiile

Sistem Hi-Res Audio ANC wireless, bandă de gât

Întotdeauna acolo. Fără distrageri

  • Difuzoare de 13 mm/design închis

  • Intraauriculare

  • Negru

  • Bandă de gât

Asistentul Google. Gestionează-ţi viaţa când călătoreşti

Gestionează-ţi viaţa fără a scoate telefonul: nu trebuie decât să apelezi la Asistentul Google. O simplă apăsare pe butonul de pe banda de gât activează asistentul. Îi poţi cere să deschidă calendarul, să citească notificările de pe telefon, să apeleze prietenii sau să le trimită mesaje, să gestioneze listele de redare şi multe altele.

Microfon încorporat cu anularea ecoului pentru sunet clar

Spune adio acelor ecouri enervante când vorbeşti la telefon. Cu tehnologia noastră de anulare a ecoului acustic, ai parte întotdeauna de o conexiune clară, neperturbată.

Bandă subţire de gât pentru purtare pe parcursul întregii zile. Husă de transport

Banda subţire de gât poate fi poate fi purtată comod la gât.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

10

Recenzii

89%

recomandă acest produs

3
2

25/11/2021

Polska

Polska

Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada

Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam

Avantaje

dobra bateria, łącze bluetooth suuuper

Dezavantaje

brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Data utilizării 2021-05-25

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Data utilizării 2021-05-25

27/06/2020

Polska

Polska

Philips TAPN505BK

Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.

Avantaje

bardzo dobra jakość dżwięku

Dezavantaje

brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Data utilizării 2020-05-27

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Data utilizării 2020-05-27

30/04/2020

Polska

Polska

Dobre

Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń

Avantaje

wygląd/ wygoda / jakość

Dezavantaje

brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Data utilizării 2019-03-30

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Data utilizării 2019-03-30

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