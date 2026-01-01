Acasă este acolo unde este muzica ta

Relaxează-te cu boxa Bluetooth care te invită să te simţi ca acasă. Obţii 20 de ore de redare şi o funcţie de acumulator extern. Materialul din amestec de lână pentru difuzor şi placa superioară din oţel lustruit vor pune în valoare chiar şi cele mai minimaliste interioare.