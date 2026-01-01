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TAJS50/00
Acasă este acolo unde este muzica ta
Relaxează-te cu boxa Bluetooth care te invită să te simţi ca acasă. Obţii 20 de ore de redare şi o funcţie de acumulator extern. Materialul din amestec de lână pentru difuzor şi placa superioară din oţel lustruit vor pune în valoare chiar şi cele mai minimaliste interioare.
Bluetooth®
Putere de ieşire de 30 W
Durată de redare de 20 ore
Funcţie integrată de acumulator extern
Proiectată împreună cu Georg Jensen, această boxă Bluetooth compactă este simplă şi totuşi remarcabilă. Placa superioară din oţel lustruit contrastează frumos cu materialul textil Kvadrat pentru difuzor. Elementele distinctive discrete ale mărcii denotă designul Philips şi Georg Jensen.
Difuzorul este acoperit de un material textil premium creat de producătorul de top Kvadrat. Acest material superb cu amestec de lână este transparent din punct de vedere acustic, permiţând trecerea liberă a sunetului de la difuzor în cameră.
Bateria oferă un timp de redare de 20 de ore la o încărcare completă, iar acoperirea wireless este de până la 20 m. Poţi să o asociezi cu o boxă Philips Georg Jensen identică pentru a te bucura de muzică stereo. Nu trebuie decât să apeşi butonul de asociere a boxei.
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