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  • Concepute pentru te lăsa captivat
  • Concepute pentru te lăsa captivat
  • Concepute pentru te lăsa captivat
  • Concepute pentru te lăsa captivat
  • Concepute pentru te lăsa captivat
  • Concepute pentru te lăsa captivat
  • Concepute pentru te lăsa captivat
  • Concepute pentru te lăsa captivat
  • Concepute pentru te lăsa captivat
  • Concepute pentru te lăsa captivat
  • Concepute pentru te lăsa captivat
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  • Concepute pentru te lăsa captivat
  • Concepute pentru te lăsa captivat
  • Concepute pentru te lăsa captivat
  • Concepute pentru te lăsa captivat
  • Concepute pentru te lăsa captivat
  • Concepute pentru te lăsa captivat
  • Concepute pentru te lăsa captivat
  • Concepute pentru te lăsa captivat
  • Concepute pentru te lăsa captivat
  • Concepute pentru te lăsa captivat

Producție oprită

Căşti wireless supraauriculare

TAH9505BK/00

1.9
| (17) Recenzii
Concepute pentru te lăsa captivat
Inspiraţie. Motivare. Concentrare. Cu excelenta anulare activă a zgomotului şi cu sunet clar pentru apeluri, aceste căşti wireless supraauriculare îţi sunt de ajutor. Google Assistant complet integrat îţi permite să faci mai multe lucruri, cu mâinile libere.
Vezi toate beneficiile

Concepute pentru te lăsa captivat

  • Anularea zgomotului Pro

  • Asistent Google integrat

  • Bluetooth multipunct

  • Control tactil

Anulare activă hibridă a zgomotului. Concentrează-te acolo unde doreşti

Anulare activă hibridă a zgomotului. Concentrează-te acolo unde doreşti

Atunci când melodia merită întreaga ta atenţie, aceste căşti wireless îţi permit să te cufunzi. Un microfon exterior se combină cu unul interior pentru a filtra zgomotul extern. Acoperă cupa pentru urechea din partea dreaptă, pentru a declanşa Modul Conştientizare şi pentru a reveni în lumea reală.

Design rotunjit, supraauricular. Aspect elegant, sunet superb

Design rotunjit, supraauricular. Aspect elegant, sunet superb

Cupele rotunde pentru urechi le conferă un stil distinctiv. Potrivirea supraauriculară creează o etanşare care izolează pasiv zgomotul exterior. Difuzoarele perfect reglate de 40 mm asigură bas profund, o gamă medie echilibrată şi frecvenţe înalte sclipitoare.

Aplicaţia Philips Headphones. Control personalizat al sunetului

Aplicaţia Philips Headphones. Control personalizat al sunetului

Îmbunătăţeşte basul. Redu înaltele. Aplicaţia Philips Headphones te face responsabil pentru muzica pe care o asculţi. Reglează-ţi singur nivelurile sau alege dintre stiluri de sunete presetate. Poţi, de asemenea, comuta între moduri ANC presetate cu o singură atingere.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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1.9

din 5

17

Recenzii

4

30/12/2021

Polska

Polska

Sztos

Słuchawki sztos. Wykonanie, jakość dźwięku, funkcjonalność - 10/10 Polecam wszystkim audiofilom

Avantaje

Wszytko

Dezavantaje

Nie ma

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

22/04/2024

Україна

Україна

Cumpărător verificat

Навушниками задоволений повністю.

Навушниками задоволений повністю, шумодав, якість звуку, батарея все на 5+.

Dezavantaje

Мінусів поки не знайшов.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAH9505BK Накладні бездротові навушники

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAH9505BK Накладні бездротові навушники

01/02/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične

Lahke, z enim polnjenjem zdržijo dolgo časa, ANC je zelo dober, povezava dveh naprav je delovala zelo dobro, mikrofon za telefonski klic je odličen tudi kakovost glasbe je nadpovprečna.

Avantaje

Odzivne, dobro zaduši zunanje zvoke

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

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  2. Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.